Juanjo Ibáñez: "Niños Mutantes han cantado para contar sus vidas y, a la vez, las nuestras"

Afrontar escribir un libro sobre el grupo de música que ha marcado gran parte de tu vida debe ser más que complejo. Más si cabe, si te atreves a hacerlo en el año en el que han decidido apagar el amplificador y bajarse del escenario, tras 30 años sobre ellos. Pero Juanjo Ibáñez no podía dejar pasar la oportunidad de dar el homenaje que merece a Niños Mutantes, la banda de rock granadina que este fin de semana pondrá punto y final a tres décadas de conciertos.

Bajo el título 'Las noches de insomnio', el autor nos invita a viajar por la vida del grupo a través de testimonios en primera persona de los cuatro componentes del mismo, palabras de celebridades y amigos, a las que sus temas han acompañado y, como no, a través de sus canciones. ¡Y qué canciones!

Con el "hasta siempre" de Niños Mutantes a pocas horas, Juanjo Ibáñez desvela a GranadaDigital los detalles detrás de estos meses de documentación, entrevistas, encuentros y momentos que hay detrás de un libro que seguro va a ocupar un lugar en la estantería de aquellas obras que describen la cultura de la ciudad de Granada. Pasen y lean.

Preguntas (P): Menos de un año para escribir 'Las noches de insomnio'

Respuesta (R): Fue el 11 de noviembre, tras el anuncio de Niños Mutantes, cuando le dije a mi mujer "oye, ¿y si escribo un libro sobre ellos", a lo que ella me respondió "pues inténtalo". Al día siguiente, en el aniversario de Granada Digital, me encuentro con Nani y con Juanito, y le digo a "Nani, tío, se me ocurre contar la historia de vuestra vida", y él me respondió "échale huevos". Fue un "sujétame cubata" en toda regla.

P: Mucho material para escribirlo en poco más de 6 meses

R: Realmente no empecé a escribir hasta el mes de enero - risas- . Me senté con toda la banda, les plantee escribir el libro, pero que no me gustaría hacerlo sin una editorial, ya que no recibirían el homenaje que merecían. Afortunadamente, a eso del mes de febrero, se cruzó la que hoy es mi editora, Eva Mariscal, que estaba interesada también en un libro mutante. Nos pusimos a hablar, le gustó la idea que yo tenía en la cabeza y ella empezó a buscar editorial y en marzo se cruza Editorial Roca que nos dio toda su confianza para ir a por ello.

P: ¿Cuánto ha cambiado de la idea inicial, a lo que finalmente se ha publicado?

R: Ha habido cambios, pero más o menos se ha cumplido. Yo quería que ellos contaran su historia y tuvieran la oportunidad de despedirse a través de las páginas del libro, además tuvimos la oportunidad de que algunas personas hablaran de ellos. Todo lo hemos conseguido. Es cierto que, en un principio, el capítulo de las canciones iba a ser un recopilatorio de letras, pero la idea de Javi Gilabert de sentarse con ellos y hablar de cada una de las canciones que ha seleccionó me pareció algo muy interesante.

Creo que el producto ha salido ganando y estoy muy contento porque mi única obsesión era que ellos estuvieran satisfechos, ya que esto no deja de ser el tributo de un fan de Niños Mutantes sin ningún tipo de pretensión. Y creo que eso se ha conseguido.

P: Creo que muchos de los seguidores de la banda tienen claro su primer recuerdo con ellos. ¿Cómo recuerda el momento en el que Niños Mutantes se cruzó en su camino?

R: Mira, hay un momento del que no me acuerdo y que me lo han recordado ahora con lo del libro. Trabajando yo en Localia, presentaba un magazine em directo y un compañero que estaba en la redacción, José Manuel Urquiza, me habló de ellos. Y yo, insisto que no me acuerdo, hice una broma respecto al nombre. "¿Dónde van con ese nombre? Con ese nombre llegarán muy lejos". Mi dosis de vaticinio y de pitoniso han quedado más que en evidencia.

Pero el primer recuerdo que si tengo presente fue el de ver que una banda de Granada salía en el telediario. Cuando yo vi que se hablaba de Niños Mutantes en las noticias entraron directamente en mi cabeza. Si a eso le añades que Nani (batería del grupo) era colaborador en Radio Granada conmigo en el Hoy por Hoy , pues ya fueron entrando en mi vida por otros sitios.

P: ¿Y hay algún tema o momento grabado con ellos?

R: En un principio era un grupo más, había canciones que te gustaban más, canciones que te gustaban menos. Pero todo cambio cerca del 2011, mi hija vive en Madrid y yo iba cada 15 días hasta allí para verla, con una obsesión por crear puentes con ella, que tendría poco más de 8 años. Es en uno de esos viajes cuando se cruza 'La canción del campesino' de Niños Mutantes, y noto que a Miriam le encanta. Ese tema se convierte en ese nexo con mi hija y, desde ese instante, Niños Mutantes son parte fundamental de mi vida. fundamental. Hasta el día de hoy, es muy probable que les escuche todos los días.

P: Una de las razones de su éxito es la conexión creada con las letras, en las que se ven representado cómo han ido creciendo en lo personal y en lo profesional

R: Sí, yo creo que esa es una de las partes más importantes que tiene Niños Mutantes. Todos los que somos de su edad o de su generación, hemos crecido y hemos visto reflejado nuestras vidas en sus canciones. Por ejemplo, Juan Alberto (voz del grupo) es un cantautor con alma de rockero y afortunadamente ha conseguido hacer su sueño realidad, aunque su sueño no fuese cantar. Desde el principio ha querido contar historias, desde el amor adolescente de los primeros discos, ese amor arrebatador que parece que se va a acabar el mundo cuando esa persona te deja, o tú la dejas, hasta los momentos mucho más reflexivos del último disco. Pero también la vida laboral ha tenido su lugar en sus temas, porque es importante el compromiso con el mundo del trabajo que tienen ellos. 'Robot' hasta 'Oso Polar' o 'Las chicas en bikini' son muestra de ello. Niños Mutantes han podido cantar y escribir sobre muchas cosas, pero han preferido cantar y contar sus vidas y, a la vez, las nuestras.

P: Algo que también se ha visto reflejado en su sonido

R: A partir de "Las noches de insomnio", empiezan a meter sintetizadores, dejando atrás ese rock de guitarra que también forma parte de la música granadina. Es una muestra de que han sabido adaptarse bien a los movimientos del género. Treinta años dan para mucho y treinta años haciendo lo mismo puede generar una rutina bastante problemática que ellos la han salvado a base de discusiones y proyectos. Desde muy temprano han querido introducir muchos elementos nuevos en la música que después han llegado muchas bandas y nos han naturalizado también, pero quizás hace 30, 20 años no eran tan normales. Han viajado en los últimos año a esa música más fronteriza, más mestiza, donde han metido vientos o sintetizadores para transmitir un mensaje más maduro. Dejaban de ser los chavales de 20 a convertirse en unos tipos de 50 años.

P: ¿Se van en el momento idóneo?

R: Sí. Y cada día lo tengo más claro. Es verdad que en aquel mes de noviembre del año pasado, yo intentaba decir "¿por qué?". Pero cuando leí otra vez ese mensaje, vi las reacciones, no quise ser egoísta y no les mandé ningún mensaje. Al pasar el tiempo pensé que lo único que quería era darles las gracias por todo lo que habían hecho. Conforme hemos ido masticando la decisión y he ido hablando con ellos, me he dado cuenta que sí, era el momento.

P: ¿Les hubiera quedado gasolina para algún disco más?

R: Posiblemente. ¿Hubieran quedado ellos satisfechos con el resultado final del disco? No lo sé, porque ya en el caso de "Cuchillos y Diamantes", para ellos es un disco muy complicado. Juan Alberto suele decir que se han vaciado, y es verdad. Por lo tanto, creo que sí y es una cosa que además estoy comprendiendo mucho más viendo algunos de los conciertos. Cuando tú te vas es mejor que te vayas como se están yendo, por la puerta grande, en un momento musical magnífico, en un momento creativo estupendo. Ha sido un proyecto muy importante en gente de diferentes generaciones y creo que el momento de irse era este, porque si no se podría haber estropeado demasiado la cosa.

P: La respuesta de la gente ha sido tremenda

R: Ha sido increíble y justa con su legado. Una banda sin extravagancias en los conciertos, sin exabruptos, un grupo que se ha comportado de una manera más que elegante. Un grupo que pueden disfrutar desde padres a hijos, sean lo pequeños que sean, ya que eso también ha sido una seña de identidad propia. Son buena gente y eso lo han sabido transmitir en el escenario.

P. Muestra de ello fue la despedida en Madrid

R: ¡Qué bolazo, qué bolazo! Una noche que tendrán guardada por siempre. Además de por lo inesperado de la respuesta de la gente al concierto, es también lo que vivieron allí sobre el escenario, donde vieron a gente llorando en primera fila con esas últimas canciones y ese último acorde. Yo me fui de la sala de la Riviera diciendo esto se va a recordar y me emocioné al pensar que había estado en una noche inolvidable para ellos. Realmente ese fue el concierto de despedida, los conciertos de aquí de Granada, que evidentemente son conciertos de despedida, son unas noches con los amigos, las familias y aquellos que les vieron nacer en los escenarios.

Para ellos Madrid fue una quimera cuando empezaban y ese momento en la sala Galileo donde empiezan a cantar "Errante" con un disco que tenía dos semanas de vida se convirtió en un momento bisagra en sus carreras. La industria está allí y ellos tenían ganas de despedirse de allí a lo grande. Si en el mes de noviembre se hubieran imaginado esto, lo hubieran firmado, tal cual, lo hubieran firmado. Pero será en Granada donde resuene ese "guitarrazo" final, cuando termine de sonar la canción que sea y salte la canción de Roberto Carlos "Amigos", ahí sí es verdad que ya se ha acabado todo.

P: Volviendo a "Las noches de insomnio", ¿Qué has descubierto de Niños Mutantes en este proceso?

R: Que se quieren muchísimo. A pesar de todo, a pesar de las broncas, de las discusiones, de lo difícil que está siendo para ellos todo este tiempo, se quieren muchísimo. Son como un matrimonio de señores mayores, que no paran de discutir cuando están juntos, pero que no pueden vivir los unos sin los otros. Y que, sobre todo, y esto es una opinión personal, lo que están temiendo no es dejar de tocar, lo que están temiendo es dejar de verse y romper la rutina que han tenido durante 30 años. Yo creo que a eso le tienen más miedo que a cualquier otra cosa. Nani lo cuenta en el libro, él echa de menos quedar con Juan Alberto para tomarse una cerveza, no para hablar de un disco, no para hablar de un concierto o no para discutir sobre cualquier cosa. Y yo creo que lo más importante de todo esto es el amor que se tiene en los cuatro. Aunque Andrés llegara después, pero es el amor que se tiene en los cuatro.

Todas las entrevistas con lo componentes han sido individuales, porque quería que se sintieran libres. Solo hubo un día, cuando ya terminamos el libro y lo entregamos a la editorial, que quedamos con Eva (editora), Javi Martín (fotógrafo) y los cuatro para cenar. Cuando los vi sentados a los cuatro, tomándose una copa, cenando, cómo se miraban, cómo hablaban, cómo sacaron la guitarra y empezaron a cantar, ahí fue cuando dije: "Estos son los niños". Este nexo, este cariño que se tienen, no lo va a romper nunca nadie, ni siquiera al paso del tiempo, y eso ha sido el gran descubrimiento.

P: La sonrisa que se les está viendo en los conciertos. Se están divirtiendo en el escenario

R: ¡Cómo coquetean entre ellos! Juan Alberto paseándose por el escenario con 'Como Yo Te Amo', declarándole su amor a todos. Ese gesto es muy importante, porque es el líder de la banda y ellos lo saben, lo reconocen, lo asumen, lo entienden. Migue Haro lo dice: "Niños Mutantes es lo que es por Juan Alberto, con las aportaciones de cada uno de ellos, pero Juan Alberto es el alma". Durante ese momento del concierto hay mucha complicidad, de mucho tiempo. Saben perfectamente lo que "Juanito" está cantando en ese instante y lo que ellos le están diciendo con la mirada mientras tocan el instrumento, es la verdad. También lo dicen en la canción "N.M.", ¿no? Todo lo demás importa un bledo, todo está en la música. Para ellos todo ha sido la música, es la música, pero es también su relación personal.

P: Le voy a meter en un brete

R: Vamos.

P: Si tuviera que definir a Nani en un solo concepto -una o dos palabras- en su relación con Niños Mutantes ¿Cuál sería?

R: Pragmatismo. Nani es pragmático y honesto. Si te digo, terriblemente honesto consigo mismo, con la banda y con la realidad que hay ahora mismo alrededor de Niños Mutantes. Es el que mete el elefante rosa en la habitación, sin pelos en la lengua dice lo que piensa y siente.

P: ¿Andrés?

R: Transparencia. En mi relación particular en el momento del libro se abrió al completo para contarme lo que ha sido su paso por la banda y lo que ella ha significado para el. Un músico puro.

P: ¿Miguel?

R: Migue es... Migue es... La banda. Migue es la banda. Para mí, la clave de que Niños Mutante haya durado 30 años. Sin Migue hubiera sido muy difícil, de hecho, el grupo ha tenido entrada y salida a lo largo de su historia. Rafa Torre, Manolo Requena, Alonso, Tony... y ha sobrevivido. Dudo mucho que sin Migue hubiera llegado el proyecto de Niño Mutante a buen puerto.

P: ¿Y Juan Alberto?

R: Ha sido el amigo. Juan Alberto es puro sentimiento, un corazón que no le cabe en el pecho. Hemos llorado, hemos reído, se lo ha pasado muy bien, él se ha metido hacia adentro para contar todo ha sido un momento muy especial para él. Ya en lo personal, se ha creado un nexo más que especial. Es más, creo que desde que empezamos este proyecto no ha habido semana que no nos hayamos visto de alguna manera para contarnos algo, e incluso sin ser del libro.

P: 'Las noches de insomnio' es un libro al que volver de vez en cuando. Al igual que las canciones de Niños Mutantes seguirán vivas mientras alguien las escuche, también lo harán si se regresa a estas páginas para leer sobre ellas

R: Yo quería con este libro que Niños Mutantes se quedaran en el tiempo. Cuando hablé con ellos en el mes de enero, y ellos me dijeron "qué hemos hecho nosotros para ser objeto de un libro", yo les dije que eran parte de la historia de esta ciudad. Granada tiene una historia vasta y rica en muchos sentidos, por lo que muchas veces cometemos el error, yo el primero, de circunscribir esta parte de la historia a su elemento patrimonial, sus monumentos o a elementos históricos. Para mí, la música que se ha hecho en Granada desde Ángel Barrios es tan importante en su historia como los es la Alhambra. Y entonces, en esa estantería donde están los libros de historia de la ciudad, está la Alhambra, el Generalife, el Palacio de los Rodríguez Acosta, el Carmen de los Mártires y, en mi opinión, hay una balda que es la música. Si este libro está ahí algún día, será porque ha contado una parte tan importante de esa historia de la ciudad.

La historia de Niños Mutantes tenía que ser contada, ya que son la "banda-bisagra" entre dos épocas. La de los 90, donde el indie era indie, y la de los 2000, donde el indie se transforma en un fenómeno de masas.

P: ¿Qué espera del concierto del día 23?

R: Espero llorar mucho. No me escondo. En la Riviera lloré porque es muy duro pensar en que no voy a volver a escuchar en directo esas canciones, con esos fantásticos arreglos que han hecho a los temas para este concierto. Pero lloraré de felicidad, porque se va una parte de mi vida que muy importante, pero lo va a hacer de una manera especial e inolvidable. Lo quiero disfrutar hasta el final.

P: ¿Y del libro?

R: Pues espero que la gente lo coja con mucho cariño, al menos con el mismo cariño con el que yo le he escrito hacia ellos. y que acuda al libro para conocerlos más. Hay mucha gente que conoce solo la faceta musical de Niños Mutantes, la que se esconde detrás de los discos y de las entrevistas de promoción de los mismos, pero aquí yo creo que se abren las cuatro personas que forman Niños Mutantes. Es importante conocer quiénes eran realmente esos cuatro tíos que nos han hecho flipar con su música y si conseguimos que esa gente se acerque y conozca a Juanito, a Migue, a Nani y a Andrés, de una manera mucho más profunda, yo me daré por satisfecho.

Es un trabajo muy plural, en el que hay cabida para los amantes de la música que ha sido referencial para ellos, ya que Niños Mutantes no son una burbuja aislada en el tiempo, ni que salen por generación espontánea, ni que viven aisladamente grabando discos y tocando canciones en directo. Niños Mutantes son hijos de su época. Ellos viven el nacimiento de Omega, han sido influenciados por músicos de todo el mundo y locales como Antonio Arias, al igual que ellos han influido en grupos de todo el país como Viva Suecia. Ellos se han relacionado con mucha gente y creo que era de justicia, primero, que esa gente escribiese en el libro, y en segundo lugar, que todo el mundo entienda que un artista, una banda de música en este caso, es hija de su tiempo e hija de su contexto, de su contexto histórico, de su contexto personal, y eso hemos querido que esté ahí en el libro.