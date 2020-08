Bravo pide reformular el decreto de remanentes en una visita a Almuñécar

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha visitado este miércoles Almuñécar, donde se ha reunido con la alcaldesa del municipio, Trinidad Herrera, y ha asegurado que el Gobierno central ha conseguido “poner a todo el mundo en contra”, incluidos alcaldes socialistas, con el decreto de remanentes de los ayuntamientos, y ha pedido que dialogue para modificarlo, descartando que las protestas anunciadas por el PP sean un acto de “confrontación”.

“En el momento actual, los ayuntamientos son una parte muy importante de la solución, si bien María Jesús Montero ha resultado ser una ministra absolutamente centralista”, ha dicho. “Y eso pese a su defensa de las competencias de las autonomías en su etapa de consejera en la Junta”, ha añadido el titular andaluz de Hacienda.

Bravo ha indicado al Gobierno que “la imposición” no es la solución y ha criticado también que aún no se haya reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Al igual que con el criterio de reparto de los fondos europeos, que ha defendido que se han concedido no a Pedro Sánchez sino “a los españoles”, el consejero ha señalado que, “en el medio y largo plazo, los ciudadanos no lo van a entender”.

Ha apuntado, en este contexto, que “sería un auténtico fracaso” que el Gobierno andaluz quisiera gobernar la comunidad autónoma “sin tener en cuenta a los alcaldes” o los presidentes de diputaciones, y ha resaltado la inclusión de enmiendas de la oposición en el Presupuesto de la Junta, que se vio así mejorado.