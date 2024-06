José Ignacio Lapido (091): "Nuestro mito fundacional en la nación rock granadina es Miguel Ríos"

Protagonistas del panorama musical granadino y nacional en los años 80, la banda 091 ejercerá de representante de esa década en el concierto que el próximo sábado se celebrará en la Plaza de Toros con motivo del 80 cumpleaños de Miguel Ríos y en el que, además, actuarán también Los Ángeles, Lagartija Nick y Niños Mutantes. 091 tocarán tres temas y, además, cantarán ‘La Torre de la Vela’ junto al rockero granadino.

Los años 80 han quedado en el recuerdo como una era dorada para España, por la explosión de libertad tras los años de represión de la dictadura. Ello se reflejó en el tremendo cambio que experimentó la música. Pero sobre si, realmente, fueron tan míticos como se recuerda en la actualidad, José Ignacio Lapido reflexiona que “aunque la memoria tiende a engrandecer y a embellecer el pasado, los 80 en sí mismos fueron un revulsivo en la música, no solo en Granada, sino en toda España. Quizás no fueron tan míticos como se recuerda, porque detrás de todo el esplendor siempre hay mucho trabajo y mucho sufrimiento, pero fue la época que nos tocó vivir y la recuerdo con mucho agrado”.

El letrista, compositor y guitarrista de los Cero rememora que en esa década “iniciamos nuestra senda en la profesión y aprendimos los rudimentos del desarrollo musical que llevamos después y, para qué negarlo, lo pasamos muy bien”.

“En términos más artísticos -continúa- creo que lo que se creó en esos años fue la base de todo lo que vino después”.

Lapido recuerda que el panorama de la música en Granada “era creciente. Veníamos de una etapa en la que hubo un gran bajón en el rock, después de la gran eclosión de bandas en todo el país en los años 60 y principios de los años 70. Ese hueco lo habían ocupado los cantantes melódicos. Pero, poco a poco, se fue recuperando el gusto por el rock en las catacumbas, en el underground, y nosotros formamos parte de ello”. Así, cita como pioneros de la época en Granada a grupos como La Banda de los Hermanos Cruz o La banda del Tío Paco y del llamado del rock andaluz como Aisha o Sahib, “pero cuando llegamos nosotros, y otros grupos también, nos dedicamos a un tipo de rock más primitivo, más basado en los orígenes y también muy influenciados por la onda de punk rock que venía de Londres y de Nueva York”.

Irrupción de 091

En aquella época, la irrupción de 091 en la música local y nacional no fue en solitario, ya que iba aparejada al resurgir del rock en todo el país. Lapido explica que “no solo fue en lo que se llamó la movida madrileña, que al principio se llamaba nueva ola madrileña, sino en otros muchos sitios: en Barcelona salieron Los Rebeldes o Loquillo, en Murcia Farmacia de Guardia, en Vigo surgió Sinestro Total... En infinidad de ciudades hubo una eclosión de bandas de pop y de rock y nosotros estábamos enmarcados en eso”.

Sobre los grupos granadinos de la época, el guitarrista de los Cero destaca “a los grupos que nacieron más o menos cuando nosotros porque, entre todos, creamos el sustrato en la ciudad en el que luego se desarrollaría todo lo que ha venido después de Granada como ciudad del rock y exportadora de música. Así, estaban La Guardia, que triunfaron a nivel nacional un poco más tarde, y que, al principio, también venían mucho por 'las cuevas', que era un sitio donde muchas de las bandas que voy a nombrar ensayábamos y ahí se creó un espíritu de camaradería muy importante, ya que se dábamos conciertos juntos, compartíamos ideas y vivencias, y eso es muy importante, generacionalmente, a la hora de crear algo. Y, aparte de La Guardia, recuerdo a TNT, por supuesto, o KGB, Sesión de Noche, Los Discretos, Beat Club o Johnny Roll y Los Traviesos. Había una variedad de grupos y de estilos muy interesantes”.

Cuestionado sobre las canciones de los 091 que más impactaron a sus miles de seguidores, José Ignacio Lapido afirma que “es normal que todos los grupos tengan unas canciones preferidas por el público, que muchas veces coinciden con las canciones que más sonaron en su momento. En nuestra carrera, como fue larga y ya han pasado muchos años, tengo claramente identificadas las canciones que han quedado más en la memoria de nuestros seguidores y la primera de ellas, qué duda cabe, es 'La Torre de la Vela', que creo que salió originalmente en el año 87. Fue una canción que sonó muchísimo en la radio y nos hizo ese verano dar un montón de conciertos por todo el país. Aún seguimos tocándola y seguimos manteniendo el amor incondicional por esa letra y por esa música”.

Himnos generacionales

No obstante, fueron muchas las canciones que convirtieron a los Cero en un grupo de culto de la música española. Lapido ensalza en ese sentido “otro un hito de nuestra carrera, que fue 'La vida qué mala es', que se grabó en el año 91 para el disco 'El baile de la desesperación', pero que, previamente, habíamos estado muchos años tocando porque se hizo de una forma distinta al resto. Ahí mezclamos letras populares flamencas con algunas cosas de Enrique Morente y del rock and roll primitivo y se convirtió en uno de nuestros himnos”. Y, aunque el repertorio es muy amplio, el letrista y compositor granadino también cita 'Qué fue del siglo XX', “que también ha tenido una larga vida como himno nuestro, porque ya la letra en sí es una especie de resumen del siglo que estaba por acabar. Salió en el año 89 y también la hemos mantenido fija en el repertorio y a la gente le parece bien porque la sienten como suya”.

Como cualquier artista, Lapido también tiene su canción favorita, aparte de las citadas. “Me encantan todas, entre otras cosas, porque las compuse yo, pero, si tengo que decir una, ‘La noche que la Luna salió tarde', que estaba en el último disco que grabamos antes de separarnos en el 96, y que es una canción que, tanto letra como música, estoy muy satisfecho de cómo queda”.

Precisamente sobre canciones, el compositor y letrista granadino adelanta que 091 está inmerso “en la composición de un futuro nuevo álbum. Estamos en los inicios del proceso”, así como sigue trabajando en sus proyectos en solitario. “Mi trabajo principal es el de compositor y estoy siempre en ello y dándole vueltas a la cabeza a lo que serán las próximas canciones que vayan en mi próximo disco en solitario”, añade, aunque asegura que “aún no se pueden anunciar fechas ni para uno ni para otro proyecto”.

Primer recuerdo de Miguel Ríos

Ahora que 091 va a tener la oportunidad de celebrar con Miguel Ríos su 80 cumpleaños en la Plaza de Toros de Granada, Lapido rememora su primer recuerdo sobre el rockero granadino. “En mi niñez, quizás no tanto de Miguel, como de su canción 'Vuelvo a Granada'. Yo tendría seis años y sonaba un montón en la radio. No la asociaba a él, pero la tenía en mi mente. Y, después, con el mega éxito mundial 'El himno de la alegría'. Aquí ya identificaba al cantante con la canción”, relata.

Sin embargo, Lapido tiene en su memoria un momento más específico sobre Miguel Ríos ya que “en el año 77, o por ahí, montó una carpa en el Paseo del Salón para presentar creo que su disco 'Al-Andalus' y me escapé del instituto para ver el montaje y luego fui al concierto. Era de las primeras cosas que se hacían distintas en Granada. En esa época yo apenas sabía los rudimentos de la guitarra, ni era músico todavía, aprendía en mi casa los primeros acordes”.

“Miguel ha tenido esa gran y larga carrera y a lo largo de los años he tenido muchas oportunidades de verlo, de conocerlo personalmente y de hacerme amigo suyo, cosa que valoro en gran medida”, prosigue Lapido. “Nos hemos invitado mutuamente a compartir escenario, pero un gratísimo recuerdo que tengo de él es cuando colaboró en un disco mío que se llamaba 'De sombras y sueños' y, sobre todo, cuando hizo una versión de una canción mía que se llamaba 'En el ángulo muerto', que lo hizo en un disco suyo. Para mí que Miguel Ríos, con el que yo había crecido oyendo sus canciones, grabara una canción compuesta por mí fue un regalo de la profesión”, añade con agrado.

Es por eso que el letrista y compositor valora muchísimo a Miguel Ríos, tanto como artista como persona. “A nivel nacional e, incluso, internacional es uno de los nombres imprescindibles que habría que decir a la hora de resumir la historia del rock en España. A nivel granadino, así como las naciones se construyen con un mito fundacional, nuestro mito fundacional en la nación rock granadina es Miguel Ríos. Todos los niños que nacimos en los 60 y en los 70 teníamos en mente que un granadino había triunfado en el mundo entero haciendo rock. Y aunque nuestros padres no estuvieran muy convencidos de que nuestra elección en la vida de colgarnos una guitarra era la más acertada, nosotros siempre nos refugiábamos en que gente como Miguel Ríos o Los Ángeles habían triunfado y no era tan descabellada la idea de seguir en el rock and roll”.

“Ya no solo por ser el primero, sino por la larguísima trayectoria artística que ha tenido, que ha sido fabulosa, y también por sus proyectos empresariales dentro de la música. Fue un pionero en España a la hora de montar conciertos con un nivel internacional. La música en España le debe eso a Miguel Ríos, el reconocimiento de que fue el primero que se arriesgó a la hora de montar cosas que ahora son habituales, pero que cuando él las hizo se jugaba todo y lo hizo con éxito”, asevera.

Por esa profunda admiración que tiene por el rey del rock español, Lapido muestra el orgullo que para 091 supone poder estar junto a él en el escenario el día de su 80 cumpleaños. “Es una gran alegría para nosotros poder estar con Miguel y el resto de bandas. El sentido de camaradería se hace con cosas así. Miguel ha sido muy generoso al celebrar una fecha tan importante como esa con bandas de Granada y con nosotros en particular. Estamos agradecidos y orgullosos de poder estar esa noche ahí”, concluye.