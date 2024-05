Las instalaciones del Estadio de la Juventud de Granada han acogido hoy el IX Meeting de Atletismo Paco Sánchez Vargas, reunión atlética en la que han participado 192 atletas, y que no ha estado marcada por el tiempo en esta edición, a diferencia del año pasado, donde la lluvia hizo aparición y fue una de las protagonistas. Esta tarde los protagonistas han sido los deportistas.

Un total de 49 clubes nacionales se han dado en la tradicional cita atlética andaluza, ya consolidada en el calendario nacional, en la que se han conseguido grandes marcas. Además, también participaron en el meeting atletas no adscritos a ningún club, que han competido como independientes, así como un buen número de otras nacionalidades.

En el peso femenino la victoria fue para la atleta del Granada Joven, Mª Janet Aybar, con una mejor marca de 8.57 metros. Y en segunda posición Ángela Zúñiga, del Juventud Atletismo Granada, con un mejor lanzamiento de 8,54 metros Tercera clasificada fue Marina Contreras, del Granada Joven, con un mejor lanzamiento de 8,33 metros En hombres, los dos primeros puestos fueron para atletas del Trops-Cueva de Nerja, Antonio Santana con 18.22 metros y Alexis Gastón con 15.85 metros, respectivamente. La tercera posición del cajón fue para Alejandro González, del DELSUR Coop. La Palma, que alcanzó 13.50 metros como mejor lanzamiento.

En los 400 metros vallas la victoria se la llevó el atleta del San Juan de Aznalfarache, Eduardo Ramírez, que que marcó un tiempo de 56.25 en la línea de meta; seguido de Jaime Torres, con 56.96; y de Antonio Rivero con 1:01.57. En la prueba femenina, la victoria fue para Laura Aguilera, del Trops-Cueva de Nerja, con 59.27. En segunda posición se clasificó Lidia Abad, con 1:00.61; y la tercera plaza fue para Vladislava Bulat, con 1:01.24.

La atleta del DELSUR Coop. La Palma, Edna Paulo Gomes, se impuso en la prueba de altura, con un mejor salto de 1.75. Segunda clasificada fue Paula López, con 1.72, y tercera Virginia Martín, con 1.69. En la prueba masculina la victoria se la llevó Carlos Rojas, del Unicaja Jaén Paraíso Interior, con 2.05. La segunda posición fue para Guillermo Roldán, con 1.95.

En la longitud femenina, la victoria fue para la atleta del FC Barcelona, Carmen Rosales, con un mejor salto de 6.25 metros. En segunda posición, finalizó Lucía Orihuela, que completó un mejor salto de 5.82. El último lugar del podio fue para Mª Ángeles Arroyo, 5.76. En la prueba masculina, el primer puesto se lo llevó Iván Verdugo, del At. Mijas, con un mejor salto de 7.14 metros. La segunda plaza del podio fue para David Gutiérrez, con 7.08, mejorando el tercer puesto de la pasada edición; y tercer clasificado Ricardo Suárez, con 7.05.

En la pértiga femenina la victoria fue de la atleta del Palmathlon, Marta Mohedo, con una marca de 3.60. Y segunda fue Lydia Estévez, con 3.30. En hombres, el triunfo se lo llevó el principal favorito, el granadino del Trops-Cueva de Nerja y campeón de España en 2023, Isidro Leyva, con 5.40. En segunda posición finalizó Gabriel Auñón, con 4.70; misma altura que alcanzó Ángel Romero, pero con un intento más, por lo que finalizó en tercera posición.

En los 400 metros lisos masculinos la victoria fue para Sergi Meseguer, del CA Elche Decatlon, que entró en meta con una marca de 48.42. En segunda posición se clasificó Manuel Vilacha, con 48.69; y Javier Sánchez logró la tercera plaza del podio, con un tiempo de 49.11. En mujeres, el triunfo se lo llevó la atleta del Valencia Club Atletismo, con un tiempo en la línea de meta de 56.69; segunda clasificada fue Vladislava Bulat, del Atletismo Alcorcón, con 57.30; y tercera Nuria Pacheco, con 57.48.

En los 100 metros lisos femeninos la victoria fue para la atleta del Super Amara BAT, Carla Martínez, una de las mayores promesas españolas, con un tiempo de 11.59, imponiéndose a la gran favorita, la argentina María Florencia Lamboglia, que marcó un tiempo de 11.66, finalizando segunda. Tercera fue Blanca Peñuelas, con 11.85. En hombres victoria repartida entre Ricardo Sánchez y Bernat Canet, ambos con 10.45; y en tercera posición, José González, con 10.48.

En los 100 metros vallas mujeres la victoria fue para la campeona de España en 60 metros vallas en pista cubierta y finalista europea, Xenia Benach, del Valencia Club Atletismo, con 13.11; segunda, repitiendo puesto del pasado año, la campeona de España en esta prueba en 2023, Carmen Sánchez, con 13.60; y en tercera posición Alba Lobato, con 13.66. En 110 metros vallas hombres, el primer clasificado, al igual que en las dos últimas ediciones, fue el canario del Playas de Castellón, Kevin Sánchez, con 13.94; segundo fue Ángel Díaz, con 14.02; y tercero Carlos Oses, con 14.12.

En los 800 metros masculinos la victoria fue para Ben Amar Djellal, del Trops-Cueva de Nerja, con una marca de 1:52.64; segundo Massine El Kadaoui con 1:53.27; y tercero Lorenzo Pla, con 1:54.79. En mujeres el triunfo fue para Daniela Sierra, del Trops-Cueva de Nerja, con un tiempo de 2:15.33; segunda clasificada Alejandra Gálvez,con 2:16.78; y tercera entró en meta María Zanetta, con 2:19.35.

La argentina María Florencia Lamboglia, finalista mundial, se desquitó en los 200 metros lisos, tras imponerse con un tiempo de 24.01. Segunda fue Carla Martínez, con 24.26; y tercera Paula Molina, con 25.00. En la prueba masculina, Mario López, del A.D. Sprint, logró la victoria, con 21.74. La segunda plaza fue Jorge Santana, con 21.76; y tercero David Gómez, 21.81.

En los 1.500 metros, la victoria en categoría femenina fue para la francesa del UCAM-Cartagena, Lena Chambreuil, que el año pasado quedó tercera, con un crono en la meta de 4:54.62; segunda clasificada fue Paula Viviana Ramírez, con 4:57.57; y tercera Rocío Gisella Campanini, con 4:58.20. En hombres la victoria fue para Mario Espárraga, del Trops-Cueva de Nerja, con 3:54.57; seguido de Carlos Salcedo, con un tiempo de 3:55.11; y Nicolás Abizanda, con 3:57.36.

Los clubes que han estado presentes han sido la Gestaner Atlética Alcantarilla, Cornellá At., Bahía Algeciras, FC Barcelona, Trops-Cueva de Nerja, Facsa Playas de Castellón, CA Fent Cami Mislata, Unicaja Jaén Paraíso Interior, Granada Joven, UCAM-Cartagena, A.D. Marathon, Atlético Salamanca, Córdoba Patrimonio CAC, Tenerife Caja Canarias, Real Sociedad, CAPEX, Juventud Atletismo Granada, DELSUR Coop La Palma, Montaña Sabiñánigo, San Juan Aznalfarache, At. Málaga, Atletismo Albacete, Pozoblanco-Gines, Valencia Club Atletismo, Universidad de León Sprint Atlético, AA Catalunya, CA Murcia PDS Group, Trotasierra Hornachuelos, Piélagos, AD Sprint, SG Pontevedra, CD Juventud Atlética Coriana, Atlético Intec-Zoiti, CA Elche Decatlon, AC Manchathon, C.A. Siurell-Sa Sini, CAIM-Ted, At. Mijas, Super Amara BAT, CA Bahía Almería, CD Atletas de Almería, Metaesport Riba-Roja Turia, Antequera Lighting Sport, CD Aguilera, Atlética Lucense, Alcampo Scorpio 71, Oviedo Atlético, Palmathlon y Atlético Femenino Celta.

Un meeting con mucha historia

Esta reunión atlética nació en 2015 con el objetivo de recuperar el antiguo Meeting de Atletismo 'Memorial Núñez Blanca', que se celebró durante 14 ediciones consecutivas, y llegó a contar con la presencia de ilustres atletas de la época como Ben Johnson, Merlene Ottey, José Luis González, Antonio Corgos, Manuel Pancorbo, Blanca Lacambra o Fermín Cacho, entre otros.

El meeting, promovido y organizado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Atletismo, lleva el nombre de uno de los deportistas andaluces más ilustres de la historia. El granadino obtuvo diploma olímpico en los JJOO de Moscú en 1980, al finalizar en quinta posición en su prueba y además fue doble campeón de España al aire libre y en pista cubierta en 3.000 obstáculos. Paco Sánchez Vargas, que es como se le conoce en el mundo del deporte, nació en 1958 en La Rinconada (Sevilla) pero se afincó desde muy pequeño en La Zubia.

La prueba, incluida por octava vez en el calendario nacional, contó, entre otras autoridades, con la presencia de la directora general de Sistemas y Valores del Deporte, María de Nova; a la que acompañaron también el presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, Enrique López Cuenca; y el ex atleta granadino que da nombre a la reunión atlética Paco Sánchez Vargas.

María de Nova señaló que "es un evento que es un clásico para la Junta de Andalucía. Además, se celebra en una instalación pública emblemática para la ciudad de Granada, como es el Estadio de la Juventud. Y es un evento al que vienen muchos deportistas a nivel nacional e internacional para hacer mínimas de campeonato de España, de campeonato de Europa sub 20, como algunos de los que han estado aquí presentes".

Todos los resultados completos y las clasificaciones de las pruebas celebradas en esta novena edición del Meeting de Atletismo Paco Sánchez Vargas, en el Estadio de la Juventud de Granada, se pueden consultar en https://conersyslive.es/Results/Schedule?chid=T2024GR006