Sandoval: "Desde la primera parte en Sevilla, el equipo dejó de creer"

"Del fútbol podemos esperar lo mejor y lo peor, y esta vez nos ha tocado la cara más amarga", ha esgrimido José Ramón Sandoval, visiblemente afectado, tras la derrota del Granada contra el Celta y, sobre todo, el penalti errado por Antonio Puertas en su despedida. "Tenía pactado con él incluso que ni saliera a calentar", ha señalado, para reflejar el estado del almeriense. "Quería que se llevara el reconocimiento, porque si algo tiene la afición es que sabe quién ha ayudado a hacer este escudo más grande. Ha ido a la guerra, le han pegado un puñetazo, le han pitado penalti… Luego, las circunstancias: da en el larguero y se sale", ha lamentado, para concluir seguidamente que "el final del partido es una fotografía de lo que ha sido esta temporada".

"El equipo ha hecho una muy buena primera parte. Hemos cambiado de sistema y hemos roto los esquemas del Celta", ha desgranado el técnico rojiblanco, quien considera que "si hubiera finalizado alguna de esas jugadas que ha tenido, habría terminado de otra manera". "Contra Osasuna y Alavés lo hicimos, y el Granada voló", ha recordado. "El borrón del otro día en Vallecas fue muy grande y es de la manera que no se puede estar en un club, pero en este partido los jugadores volvieron con la idea de borrar eso", ha valorado el madrileño. "No hemos tenido la recompensa a nivel de puntuación por lo que mi equipo ha hecho. Esto nos tiene que servir para saber los errores para el año que viene y que, desde todos los estamentos, sepan corregir las cosas. Hay una base muy buena", ha incidido.

En ese núcleo sobre el que construir se encuentra Sergio Rodelas, por primera vez titular. "Hemos dado una luz con Chiqui -así le apodan-, que ha demostrado que puede jugar en Primera División. En algunos momentos ha recordado a Bryan con ese número 26", ha sonreído. "Ha salido en la penúltima jornada. Creo que hay que quedarse con las poquitas cosas que puede sacar este club hacia adelante y saber lo que no quieres", ha advertido, en una suerte de análisis de la campaña. "Iremos a Girona a terminar la temporada lo mejor que podamos. No es el equipo con el que yo empecé, pero se merecen todo el respeto de la gente porque son profesionales", ha zanjado.

"Pido disculpas si no he estado a la altura, pero creo que me he entregado para que este Granada terminara bien. Siento mucho que no haya terminado todo lo bien que quisiera", ha hecho autocrítica, en un mensaje que ha sonado a despedida. "A un equipo que desciende tres partidos antes, tu portero, tu central, tu extremo y tu delantero no pueden jugar los últimos encuentros, se le hace largo el final. Desde la primera parte de Sevilla, el equipo dejó de creer. El partido del Madrid es un premio para jugar, pero no para puntuar, y más en las circunstancias en las que estábamos", ha profundizado.

Cuestionado sobre su futuro, Sandoval ha insistido en que su trabajo "está ahí". "Me gustaría que se acabara esto y se tomara una decisión con la cabeza muy fría", ha incidido, sin redundar en su percepción de la tesitura. "Estoy ahora más dolido por todas las circunstancias del partido. Las sensaciones no sirven para nada. Solo para joder más a unos y a otros. Hay que ser resultadistas. Hoy hemos perdido 1-2 y nos tenemos que ir a limpiar cabezas porque tenemos que recuperar jugadores para ir a jugar a Girona. Hoy ha salido mucha gente muy tocada, a nivel físico y a nivel mental, y no es fácil", ha apostillado para prometer que "los que se queden van a intentar desde el primer momento subir al equipo de categoría".

Claudio Giráldez

Claudio Giráldez, en cambio, ha comparecido en rueda de prensa notablemente aliviado tras asegurar la permanencia del Celta. "Nos ha llegado con media hora buena de partido", ha suspirado, antes de exteriorizar su confianza en el penalti de Puertas. "Lo que pensé es lo que fallaba. Lo quise pensar para no tirarme por un puente. Sabíamos el resultado del Cádiz. Tenemos que moderar ese tipo de acciones. Pudimos cerrar el partido mucho antes con un tercer gol. Hemos tenido esa fortuna final que en otros momentos de la temporada nos ha faltado", ha abundado.