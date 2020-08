IU recurre en Motril la no retirada de la Medalla de Oro a Franco

El grupo municipal de IU-Equo en Motril, en la costa de Granada, ha registrado este lunes un recurso dirigido al Pleno de la corporación local solicitando la “anulación” de la decisión de no aceptar su propuesta de retirar la Medalla de Oro de la ciudad a Franco, al entender que es nula “de pleno derecho por no contar con el informe previo y preceptivo de la Secretaría General y no ser un acuerdo motivado”.

Según ha explicado IU-Equo, el recurso presentado constituye un “intento” del grupo municipal para que el gobierno local de Motril, que preside la popular Luisa García Chamorro, “reconsidere su decisión y acceda a retirar la Medalla de Oro al dictador sin necesidad de acudir a sede judicial en reclamación del debido respeto a la normativa de Memoria Histórica y Democrática”.

Tras la celebración del Pleno que rechazó su moción, IU-Equo anunció que estudiaría las posibles acciones legales a emprender, al considerar que el acuerdo adoptado “con los votos de los concejales del Partido Popular, Ciudadanos, sus socios de gobierno y el apoyo de Vox podría ser contrario a la normativa vigente en materia de Memoria Histórica y Democrática”.

En el caso de que no se estimara el recurso presentado, IU-Equo pondría los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que se actuara en consecuencia, han reseñado este lunes.

La portavoz de IU-Equo, Inmaculada Omiste, ha señalado en una nota tras presentar el recurso con el edil Jose Llorente, que la iniciativa “debe entenderse como una acción democrática contra el fascismo que, a través de diferentes formas, va ganando terreno en nuestra ciudad y en nuestro país”.