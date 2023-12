Ibon Navarro sobre el duelo ante Covirán: "Debemos hacer una labor de desgaste los 40 minutos"

El Unicaja recibirá este sábado al Covirán Granada ostentando el título de ser el equipo con la mejor racha de imbatibilidad del momento. Sus nueve victorias consecutivas los sitúan como un rival complicado y casi invencible, más aun si juega en su pabellón. A pesar de la increíble dinámica de los cajistas, Ibon Navarro mantiene los pies en el suelo y asegura que "ganar no es fácil".

Sobre el partido ante los rojinegros, encuentro para el que no podrá contar ni con Jonathan Barreiro ni con Augusto Lima, el entrenador vasco destacó la aportación de los jugadores que salen desde el banquillo, así como la capacidad de los granadinos para anotar desde la línea de tres puntos.

"Es verdad que Lluís, Kramer, Pere, Thomasson, Felicio y Cheatham suman muchos minutos, pero en los últimos partidos la gente que sale desde el banquillo les aportan muchas cosas. Los interiores, Rousselle o Christian... en esos minutos el equipo no nota el cambio". Ibon Navarro también alabó el trabajo de Pablo Pin al ser capaz de "no verse con muchos titulares en el banquillo en el mismo momento".

El técnico cajista resaltó que el Covirán cuenta con "seis jugadores por encima del 40% en el tiro de tres", bromeando además con que de esos seis jugadores, "uno de ellos no es Thomasson y Felicio no tira de tres puntos. No salen las cuentas. Hay muchos jugadores que les están ayudando".

Como claves del partido, Ibon Navarro remarcó la necesidad de hacer "una labor de desgaste importante durante los 40 minutos y ojalá que en el último cuarto consigamos que lleguen con menos fuerza", dada la "corta" rotación de los rojinegros. Además, señaló la importancia de "cortar sus tiros de tres, sus situaciones de indirectos de Cheatham y de Kramer o el juego sin balón de Pere Tomàs". Por último, el entrenador de Unicaja demostró su admiración por Lluís Costa, señalándolo como un jugador clave a parar en el partido y asegurando que "es una alegría muy grande para mí que esté jugando como lo está haciendo. Para mí es uno de los mejores bases de la liga".