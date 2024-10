¿Indignación por la falta de implicación de la Concejalía de Cultura de Almuñécar, olvido o negligencia?

En un principio, podríamos debatir sobre la cultura como derecho y por tanto como recurso a disposición de los agentes culturales y la ciudadanía… a expensas de que lo promueva a su antojo el político de turno como ocurre con la Concejalía de Almuñécar. Lo importante es que si todo se politiza como estamos comprobando con la justicia, policía, sanidad, vivienda y educación por poner unos ejemplos vamos a ir perdiendo derechos y libertades consolidados por nuestra máxima Norma Constitucional, como apuntaba Antonio Muñoz Molina en 'Todo lo que era sólido si no lo paramos'. No o sí es de esperar que tengamos que lidiar también sobre algo que es un derecho constitucional; de ahí que debemos exigir también que se cumpla. Pues la cultura es lo que nos libera y nos iguala, dignificando nuestra vida. Así de sencillo pero difícilmente de cumplir por los que nos gobiernan si se trata de Almuñécar. Lamentablemente, eso no debería depender de la voluntad política y, en general de su competencia o preparación, aunque nos ocurre por la poca deferencia y empatía, necesarias para el cargo que ostenta un concejal de Cultura, por ejemplo insistimos y pensemos en Almuñécar. No obstante hago esta reflexión por la actitud autoritaria e injustificada de olvido e imposición hacia la organización de tres eventos poéticos musicales de Poemas de Luna, por parte de la Asociación cultural Artex, a la que no se le ha facilitado los medios necesarios para su ejecución: porque deja un evento poético musical sin sillas en el primer mes de julio, sin corriente eléctrica en agosto, y sin sillas ni electricidad en septiembre, es decir, ninguneados sin medios mínimos para poder realizarlo dignamente para participantes y asistentes sin dar una mala imagen de nuestro municipio. Así pues los que actúan con su ignominia y abandono ponen en entredicho, que la cultura es un servicio para el pueblo, y que los poderes públicos deben proteger. De modo que no queda otra que sacarlo a la luz y denunciar públicamente que hay un trato discriminatorio, y si me lo permiten diría que es un sabotaje contra la libertad con un trato déspota y poco democrático de un ayuntamiento que se precie, que recuerda a épocas de blanco y negro, trasnochadas en pleno S.XXI. Para colmo por la respuesta dada de la Concejalía de Cultura, de que recibieron una llamada, cancelando el acto y que luego nos pasarían el teléfono, sin pasarlo ni comprobando ni verificando. En este sentido, podemos deducir que es una justificación cínica y poco responsable de poco nivel y antidemocrática por la Autoridad competente. De conformidad con el Art. 44 de la Constitución insistimos y le recordamos al señor concejal de cultura de Almuñécar Alberto García Gilabert que “los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho, en beneficio del interés general”.

Por consiguiente, Señor concejal, creemos que nos merecemos una explicación, en aras de la protección de nuestros derechos y no un dirigismo lleno de pocas razones y pocas buenas intenciones… que en la práctica se quedan en papel mojado. Y no sólo en lo relativo al incentivo y diálogo del que usted debe hacer gala y debería aprender todavía mucho. Si algo no se cumple en relación a la igualdad, habría que cambiarlo ¿No lo piensa usted? ¿Usted cree que un trato vejatorio a un colectivo de artistas es de recibo? ¿Acaso no merecemos un respeto y respaldo, no piensa usted que debemos tener las mismas oportunidades…? Entonces nos preguntamos: ¿si la cultura no es una puesta en valor de los principios de libertad e igualdad, qué representa para usted la dignidad? o ¿si sólo le interesa hacerse la foto en lo político, es otra cultura…? ¿Acaso, no le parece que debemos de hablar de cómo conseguir que todos tengan acceso a la cultura con las mismas oportunidades, no sólo a su difusión y promoción, sino también al apoyo para facilitar la creación y la producción para todos los artistas por igual, en igualdad de condiciones? Pero para poder dar respuestas a todos estos interrogantes, hay que ser conscientes y pensar en todos… La UNESCO dixit: "Las actividades, los bienes y los servicios culturales son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si sólo tuviesen un valor propagandístico". El acceso a la cultura es un derecho por tanto debe garantizarse. Asimismo le resaltamos que nuestras Asociaciones culturales realizamos los recitales poéticos-musicales de forma desinteresada sin ánimo de lucro siempre con fin solidario, dando la oportunidad a jóvenes creadores de Almuñécar tanto a nivel musical como poético, con una trayectoria que nos avala de más de 13 años, incluso con poetas y músicos de prestigio nacional que han participado. Por lo que nos merecemos unas condiciones dignas y no expoliadas porque formamos parte de nuestro patrimonio inmaterial. El trabajo artístico, el arte y la creación no deben, ni pueden tratarse como objetos o cosas, pues son producidos por personas, que pulen la belleza como parte de su alma…No confundáis por favor, no nos ridiculicéis como servicio público, porque recordamos que la meritocracia tiene como objetivo fundamental la profesionalización de quienes sirven en la Administración Pública, con el fin de lograr transparencia y calidad en la atención ciudadana; y sin equidad, es insultante, denigrante, y agraviante. No somos títeres ni una Asociación cultural que merezca un trato degradante o que actitudes democráticas ante ella, brillen por su ausencia. Por ello, habría que cambiar las prioridades: ¿alguien de su mirada tiene en cuenta a la dignidad artística? Corrijamos la miopía, seamos responsables con los cargos públicos, sirvamos al pueblo como se merece, de verdad, no sólo con “fiestecitas o frases manidas”. No fomentemos arbitrariedades marginadoras, y caprichosas de un dirigismo cultural caduco y servilista, donde busque sólo su protagonismo. No todo vale, por favor piense en los agentes culturales con acuerdos y decisiones integradoras no excluyentes, que obliguen a sobrevivir en la precariedad de los recursos que ustedes les facilitan. No nos merecemos su rechazo; sin embargo, sí las mismas posibilidades y oportunidades, no humillantes de participación al no tenernos en cuenta. No olvidemos la diversidad de nuestros artistas impulsada por dos colectivos asociativos socioculturales que representamos, Artex y Generación 2020, porque la diversidad es una riqueza, no un problema para el bienestar. Busquemos acuerdos, pactos de confluencia y confianza con respeto y no con darnos la espalda. ¡No politicemos la cultura señor concejal de Almuñécar! No es de recibo que el servicio público no lo obligue para todos por igual. Si en la cultura participamos todos, ya sea creando, gestionando o consumiendo, todos debemos participar en una óptima gestión, pero también en igualdad de condiciones sin olvido negligente e impuesto. Juzguen ustedes.

Francisco Velasco Rey.