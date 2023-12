Pablo Pin: "Para competir en Málaga se necesita un plus de todos"

El Covirán Granada afronta el primero de los últimos cuatro partidos de la primera vuelta con las molestias físicas como la peor compañera de viaje. Una semana más, los rojinegros han sufrido para poder realizar una semana de entrenamientos con normalidad dado Lluís Costa, David Iriarte y Cristiano Felicio han presentado unas molestias que han impedido "estar diez para entrenar". Pablo Pin ha explicado en la mañana de este viernes que, además, Germán Martínez sigue siendo baja por sus problemas en la espalda y que volverá a no formar parte de la rotación para el encuentro de este sábado en el Martín Carpena.

Respecto a la posible lesión del granadino, Pin ha detallado que "parece que es una sobrecarga o un pinzamiento, pero se le van a hacer unas pruebas para ver si es algo más dado que ya lleva varios días parado" y debido a que las molestias surgieron "en un movimiento sin contacto". A los problemas de disponibilidad de los jugadores se suma el frío que la plantilla soporta en el Estadio de la Juventud, instalación en la que ha tenido que trabajar esta semana por las actuaciones del Circo del Sol en el Palacio de Deportes.

Respecto al rival, un Unicaja que llega a esta jornada 14 de la ACB con una espectacular racha de victorias al sumar nueve triunfos consecutivos en la Liga Endesa. Derbi andaluz con un claro favorito no solo por su buena dinámica, sino también por su planteamiento sobre la pista. "Unicaja es un equipo que ha sido capaz de ganarle al Madrid remontando 21 puntos. Es un tema colectivo, es un equipo que le dejas que a nivel físico te pasen por encima ellos empiezan a presionar, defender, robar balones y correr. No podemos dejarles que jueguen a la velocidad que normalmente imponen".

Para poder dar la sorpresa en tierras malagueñas, el Covirán Granada deberá, una vez más, "pensar en hacer las cosas bien e intentar competir, además de disfrutar de jugar en un pabellón como el Carpena. Por la madurez que tiene el equipo, espero que seamos capaces de estar dentro del partido, competirlo bien y tener nuestras opciones. Sabemos la dificultad que tiene el rival, pero sobre todo tenemos que implicarnos físicamente y para su juego. Hacer todo lo posible para estar en el partido".

Además, Pablo Pin ha remarcado la necesidad de que todos los jugadores, incluidos aquellos que no suelen disponer de demasiados minutos sobre el parqué den su máximo. "No solo contra Unicaja, para poder hacer partidos completos necesitamos que todo el mundo aporte, como ya lo están haciendo jugadores como Pere Tomàs o Christian Díaz. Para competir en Málaga se necesita un plus de todos los jugadores".

Respecto a la aparente inquebrantable racha de victorias de Unicaja, el entrenador rojinegro ha asegurado que "algún día perderán, lo que tenemos que intentar es que sea este sábado. Ningún equipo gana siempre". Por último, Pin habló sobre la mejoría de David Kramer, destacando que "cada vez está jugando mejor, con más solvencia y teniendo más cuidado en algunas situaciones ofensivas donde sufría. Se ha adaptado a la liga. A nivel defensivo cada vez conoce mejor la línea arbitral".