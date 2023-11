Los granadinos Paul Thin, Violeta y Denna entran en Operación Triunfo 2023

Noche mágica para los tres granadinos que aspiraban a entrar en el concurso Operación Triunfo, que este 2023 regresa renovado y con novedades como su emisión en la plataforma de streaming Prime Video. Paul Thin, Violeta Hódar y Denna han cruzado la pasarela en la Gala 0 y forman parte del grupo de 16 concursantes de OT 2023.

En esa Gala 0 eran 18 los aspirantes seleccionados en el Casting Final entre los más de 13.000 personas que se presentaron a los castings de nueve ciudades españolas este verano. Y entre ellos estaban Paul, Violeta y Denna.

Paul, natural de Armilla, fue el primero de los granadinos en lograr cruzar la pasarela para entrar en la academia de Operación Triunfo. Consiguió el segundo pase directo de la noche tras interpretar la canción 'Way Down We Go' de Kaleo. El joven armillero, de 20 años, bordó su actuación y consiguió ser uno de los elegidos como nuevo concursante de OT.

La motrileña Violeta, que actuó en el cuarto bloque del programa, encandiló con su versión de la canción 'Crazy' de Patsy Cline. Su actuación gustó mucho a Buika, miembro del jurado, que dijo que quedaba "mucha Violeta por descubrir", a lo que la joven contestó que a ella misma también le quedaba mucho por descubrir. Después, la directora de la academia, Noemí Galera, dijo que tras quedarse Violeta a las puertas de OT 2020 y ser la última concursante en pasar los casting no se podían permitir que se quedase fuera de esta edición, por lo que le dio el tercer pase directo.

Denna tuvo que esperar un poco más para entrar en la academia, pero también lo consiguió. La granadina, natural de Ogíjares, no convenció al jurado con su interpretación del tema 'A ella' y este dejó en manos de los profesores o del público su pase. Noemí Galera dio el cuarto pase directo a Denna, lo que emocionó a la granadina, que cruzó la pasarela y se unió así a Paul y Violeta como concursantes.

En esta gala inaugural, los profesores dieron el pase directo para entrar en la academia a los tres granadinos y también a Martin. El jurado, que estuvo formado por Buika, Cris Regatero, Pablo Rouss y Anitta, escogió como concursantes definitivos de Operación Triunfo a Bea, Chiara, Juanjo, Ruslana, Salma, Lucas, Naiara, Alex Márquez, Suzete, Omar y Cris.

Después de las decisiones del jurado y de los profesores, Álvaro Mayo, Lina de Sol y Edu quedaron en manos de la audiencia, que debía escoger al último de los concursantes. Tras las votaciones a través de la aplicación de Operación Triunfo, fue Álvaro Mayo, con el 43,86% de los votos, el elegido para completar el elenco de 16 concursantes de OT 2023.

La nueva edición del talent show musical ya está en marcha. Los granadinos Paul, Violeta y Denna ya están junto a los otros 13 concursantes en la academia de OT para formarse y demostrar su talento como cantantes y artistas. Cada semana, en una gala con público en directo en el Parc Audiovisual de Catalunya, los concursantes deberán competir y demostrar sus habilidades sobre el escenario. El sueño musical de Paul, Thin y Denna acaba de comenzar.