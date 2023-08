El Granada CF vuelve a la élite con una prueba de altura en el campo y en el mercado

449 días después, el Granada CF volverá a disputar un encuentro de Primera División. Lejos queda aquel doloroso descenso ante el Espanyol, donde un fatídico penalti marrado por Jorge Molina truncó los sueños que un año más tarde volvió a conseguir, olvidando los fantasmas de aquella noche que obligó al Granada a dormir un año en el infierno. Ahora, con el alcoyano en el cuerpo técnico y la ilusión renovada, el conjunto rojiblanco afronta su regreso a la élite en un escenario como el Cívitas Metropolitano ante el Atlético de Madrid, al que se enfrenta este lunes 14 de agosto, a partir de las 21:00 horas.

La incertidumbre siempre vuela por las cabezas de los futbolistas en las primeras jornadas ligueras. Se trata de un encuentro sin precedentes oficiales esta temporada, con tan solo la no siempre fiable pretemporada como único punto previo. Y al Granada, además, el tiempo se le ha echado encima y no ha llegado a 'ponerse guapo' para el esperado regreso a la élite. Su periodo preparatorio no ha sido común, pues las escasas caras nuevas no han tenido tiempo de adaptarse a los esquemas de Paco López. De esta forma, el club rojiblanco sigue afrontando el reto de completar su plantilla.

Solo cuatro fichajes

Para el inicio liguero, el club rojiblanco solo puede contar con cuatro nuevas caras en la plantilla. La primera en llegar fue la de Jesús Vallejo que, si bien no disputó muchos minutos en pretemporada por precaución, se encuentra "perfectamente" para afrontar el encuentro en Madrid, según palabras de Paco López. En la retaguardia también ha llegado Wilson Manafá, quien ha entrenado al margen y se descarta que juegue desde el inicio al no estar todavía al nivel físico de sus compañeros.

Mientras, la otra zona del campo ya reforzada ha sido la medular, con las llegadas de Gonzalo Villar y Gumbau. Ambos perfiles polivalentes pueden aportar ese salto de calidad necesario para competir en Primera División, en una posición donde se precisaba de refuerzos de nivel. Arriba, Paco López califica como una "evidencia" la necesidad de incorporar a hombres de ataque, si bien la irrupción veraniega de Samu Omorodion, que viaja a Madrid, puede paliar la falta de hombres avanzados en el esquema rojiblanco.

En contrapartida, nombres como Quini, Rochina o Jorge Molina, ahora en el cuerpo técnico, ya no están en la lista, lo que le resta algo de veteranía al equipo para su andadura en Primera División.

El Atlético, primer rival de mucha exigencia

A Paco López quizá le hubiese gustado viajar hasta la capital española rodeado de más caras nuevas en su expedición. Sin embargo, deberá afrontar el partido con el grueso de futbolistas que consiguieron el ascenso la pasada campaña, lo que supone alguna que otra incertidumbre en estos primeros compases ligueros. Empezar con buen pie siempre es importante para no caer en malas dinámicas tempraneras, si bien el encuentro en el feudo de uno de los equipos más potentes de La Liga se antoja de una gran exigencia.

El Atlético de Madrid sigue confiando en el 'Cholo' Simeone una temporada más, a pesar de haber vivido temporadas con cada vez más dudas. Su victoria amistosa ante el Manchester City en pretemporada sirvió para motivar a una afición que ha visto su equipo reforzado con nombres como Azpilicueta, llamado a ser el nuevo líder de la zaga colchonera, el imponente central Söyüncü o el lateral Javi Galán. Los nuevos fichajes se sumarán a una lista en la que no figurarán Axel Witsel -expulsado en la última jornada de la temporada pasada- ni Nahuel Molina, Giménez, Reinildo o Vitolo por lesión. Con todo y una vez más, la misión de los atléticos es mirarle a los ojos a Barcelona y Real Madrid, por lo que no se pueden permitir tropezar ante el Granada en casa a las primeras de cambio y saldrán a por todas.

Dudas en un Granada sin Bryan Zaragoza

El Granada deberá afrontar el encuentro ante los colchoneros con varias dudas en la plantilla y la sensible baja de última hora de Bryan Zaragoza, el futbolista que se ha mostrado más incisivo en esta pretemporada, por un proceso febril. Se hablaba de la posible ausencia de Jesús Vallejo, que arrastra unas molestias que le apartaron de varios compromisos amistosos en pretemporada, pero finalmente el central aragonés está a disposición de Paco López. Está por ver si el técnico da minutos a Weissman y Puertas, ausentes en el último tramo de los encuentros preparatorios aunque en la lista de convocados. De esta forma, el talentoso jugador malagueño se suma a una lista de bajas en la que también está Raúl Torrente.

Con todo, el primer encuentro liguero ante un duro rival como el Atlético de Madrid abrirá una temporada que llega con el reto de asentarse en la máxima categoría, de momento con la mayoría de nombres que consiguieron el ascenso la pasada campaña. Paralelamente, la dirección deportiva deberá seguir trabajando para confeccionar una plantilla a la que aún le faltan caras nuevas y que deberá ponerse a punto en la recta inicial de la competición.

Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak; Azpilicueta, Savić, Hermoso, Söyüncü, Carrasco; De Paul, Koke, Marcos Llorente; Depay y Griezmann.

Granada: André Ferreira; Ricard Sánchez, Vallejo, Miguel Rubio, Carlos Neva; Gumbau, Sergio Ruiz, Melendo; Callejón, Bryan Zaragoza y Myrto Uzuni.