Tres granadinos, entre los aspirantes definitivos de OT 2023

Tres granadinos se han convertido en aspirantes definitivos a concursar en OT 2023. Forman parte del grupo de 18 personas que este lunes, 20 de noviembre, participará en la denominada Gala 0 del programa, que iniciará la nueva edición. Dos serán eliminados en esta primera emisión, mientras que los 16 restantes entrarán en la academia, objetivo que persigue la terna de representantes de la provincia de Granada.

Los aspirantes granadinos son Denna, Paul y Violeta. La primera de ellas, cuyo nombre completo es Almudena, es de Granada y estudia arte dramático. Residente de Málaga, tiene 22 años y se dedica a la edición de sus propias canciones en plataformas digitales, además de ofrecer conciertos.

El segundo de los aspirantes granadinos es Paul. Tiene 20 años y estudia Comunicación Audiovisual. Desde pequeño, es un apasionado del programa y ahora tiene ante sí la oportunidad de entrar en la academia.

Violeta, de 22 años, procede de Motril, en la costa de Granada, Estudia el grado de Comunicación y fue la última seleccionada en el casting de OT 2023, después de quedarse a las puertas del concurso en 2019.

La nueva edición de Operación Triunfo volverá a las pantallas el lunes 20 de noviembre a las 22:00 horas, convirtiéndose en el primer contenido diario en directo que debuta en Prime Video en España. Los fans podrán descubrir a los 18 aspirantes que competirán en la primera gala a través del Casting Final, dos episodios especiales de 45 minutos disponibles en exclusiva en Prime Video el viernes 16 de noviembre. El querido talent show, que otorga al ganador un premio en metálico de 100.000€, estará también disponible a la carta en más de 30 países y territorios de Latinoamérica como parte de la suscripción Prime.

Operación Triunfo como siempre, como nunca

Operación Triunfo ofrecerá más de 80 horas de entretenimiento exclusivo a los fans en Prime Video. Las galas semanales de 90 minutos tendrán un alto nivel de producción y estarán presentadas por la exitosa cantante Chenoa. Se emitirán en directo en Prime Video todos los lunes a las 22:00 horas y serán más dinámicas, centradas en las actuaciones musicales de los concursantes ajustándose al horario de máxima audiencia. Por primera vez, Noemí Galera y algunos de los profesores de la Academia estarán en el plató durante la gala, lo que les permitirá interactuar con la presentadora y los concursantes, y se introducirá un espacio nuevo en el plató llamado Green Room destinado a los concursantes, donde podrán esperar antes de su actuación. Además, este año los fans podrán celebrar la Navidad con una gala especial el 25 de diciembre sin nominados ni expulsiones.

Las votaciones en España y Latinoamérica se realizarán únicamente a través de la app, que está disponible de forma gratuita a través de la App Store de Apple y Google Play. Como novedad, los fans podrán votar dos veces el día de la gala para salvar a un concursante (tendrán un voto antes de la gala y otro adicional durante el directo del programa), mientras el voto del favorito se mantiene como uno solo.

La conocida creadora de contenidos malagueña Masi Rodríguez conducirá las posgalas de 45 minutos en el mismo plató inmediatamente después de la gala y repasará los momentos más destacados de la semana en la Academia en un ambiente distendido con los concursantes, junto con el expulsado, la directora de la Academia y los profesores que hayan asistido a la gala de esa semana.

Además de las galas y las posgalas semanales, los seguidores de Operación Triunfo tendrán acceso a entretenimiento en directo diario a lo largo de 13 semanas. OT al día, el magazine de 45 minutos de duración presentado por el conocido comunicador Xuso Jones, se emitirá en directo en Prime Video de martes a sábado a las 22:00h. Jones analizará junto a un grupo rotatorio de colaboradores los momentos clave de la Academia, así como contenido exclusivo que no se verá en el canal 24 horas en directo de YouTube. Por primera vez en la historia de Operación Triunfo, los concursantes romperán brevemente su aislamiento para participar en el programa junto a otros artistas e invitados.

Todo el contenido en directo estará disponible en el servicio inmediatamente después de finalizar la emisión. Además, y en línea con las ediciones pasadas, los fans tendrán acceso al canal 24 horas en directo, disponible en todo el mundo a través de YouTube, para no perderse nada de lo que ocurra en la Academia.

La cantante nominada a los Grammy Buika, el productor musical Pablo Rouss y la periodista musical Cris Regatero formarán parte del jurado de esta nueva edición, junto a un cuarto miembro que será rotatorio

Tres profesionales de la industria musical juzgarán a los concursantes cada semana: la cantante nominada a los Grammy Buika; el productor musical de Tacones rojos de Sebastián Yatra, Pablo Rouss; y la periodista musical y presentadora de LOS40 Cris Regatero. El cuarto miembro del jurado será rotatorio.

La Academia más sostenible hasta la fecha, ahora con un estudio de grabación in situ y nuevas clases

Este año, las instalaciones de la Academia seguirán funcionando íntegramente con energías renovables, reduciendo las emisiones de CO2. En un esfuerzo por reducir los plásticos de un solo uso, ya no habrá agua embotellada y se animará a los concursantes a seguir reciclando como parte del compromiso de Prime Video con la sostenibilidad. En esta edición se ha optimizado la cantidad de luz natural que entra en la Academia, reduciendo la dependencia de la iluminación artificial. La presencia de plantas naturales en toda la Academia ha aumentado, proporcionando un ambiente más sano y fresco. Además, la Academia ha ampliado su tamaño en 215m2, lo que la hace mucho más espaciosa que en años anteriores.

En esta edición el estudio de grabación estará situado dentro de la Academia y los fans podrán ver cómo los concursantes graban sus canciones de cada gala todos los viernes a través del canal 24 horas en directo a través de YouTube. Además, se añadirán tres clases al extenso plan de estudios: canto coral impartido por el coach vocal Gerard Ibáñez todos los miércoles, una masterclass semanal de composición de dos horas dirigida por diferentes artistas que visitarán la Academia, y una clase de yoga, ausente en la edición de 2020, a cargo de la reconocida modelo Verónica Blume. Un total de 55 cámaras robotizadas y 3 broadcast seguirán el día a día de la Academia.

El primer Espacio Destacado de entretenimiento de TikTok creado en España

Una comunidad de más de mil millones de personas en todo el mundo podrá acceder a lo mejor del programa a través del Espacio Destacado de Operación Triunfo en TikTok, siendo el primer Espacio Destacado de entretenimiento creado en España. Como parte de sus interacciones en la Academia, los concursantes formarán parte de una tendencia en TikTok cada quince días, publicando el contenido en sus perfiles. En el Espacio Destacado, la comunidad de TikTok votará quién es el concursante que mejor domina la tendencia y elegirá a un ganador. Además, cada sábado en un espacio dedicado a TikTok en OT al día, los creadores de contenido Ibán García (@ibngarcia) y Belén Gaynor (@belenagaynor) repasarán cómo se han vivido los mejores momentos de la semana en TikTok.

Lanzamiento del OT Hub, la tienda de OT, contenidos exclusivos en Amazon Music y nuevos controles de voz con Alexa

Prime Video estrenará el OT Hub, que actuará como epicentro del universo Operación Triunfo dentro de Amazon, en paralelo al contenido disponible en Prime Video, permitiendo a los fans navegar y descubrir todo lo relacionado con el programa. El Hub incluirá información sobre los concursantes, presentadores, jueces y profesores, acceso a la Tienda OT y a las listas de reproducción en Amazon Music, así como el horario oficial de la Academia para que los fans no se pierdan ni una sola clase a través de YouTube.

La tienda de OT reunirá los productos del programa, desde mobiliario de la Academia hasta el vestuario de las galas, para que los fans puedan comprar los looks de sus concursantes favoritos. Disponible a través de Amazon.es, la tienda también ofrecerá merchandising de la marca bajo demanda, incluyendo camisetas y sudaderas que se entregarán sin coste adicional a los clientes Prime, así como una experiencia de compra única a través de la Academia y algunos de los productos que aparecen en ella, como la cafetera o el piano que tocan cada día los concursantes.

Las canciones de las galas estarán disponibles cada semana a través de Amazon Music para todos los clientes de Prime y suscriptores de Amazon Music Unlimited. A través de la app, los fans tendrán acceso a un espacio dedicado a Operación Triunfo con las listas de reproducción oficiales de cada gala, singles que los concursantes compondrán, grabarán y lanzarán durante su estancia en la Academia, así como contenido de vídeo exclusivo y listas de reproducción individuales para cada concursante.

Alexa también jugará su papel, convirtiéndose en la experta por excelencia de Operación Triunfo. Los clientes podrán acceder, solo usando su voz, a una serie de funcionalidades que les permitirán obtener resúmenes semanales de las galas, poner a prueba sus conocimientos sobre el programa con un test de OT, participar en encuestas y descubrir más sobre los concursantes a través de Alexa.

El plató más espectacular hasta la fecha con 1200m2 y 400m2 de pantallas LED de alta resolución

Con 1200m2, el plató de Operación Triunfo será el más espectacular de la historia del programa, con el escenario más grande desde la edición de 2017. Aunque contará con dos zonas claramente diferenciadas, durante las actuaciones musicales, el plató se convertirá en un único espacio 360º gracias a la combinación de iluminación y pantallas. Contará con 400m2 de pantallas LED de alta resolución, con 11 cámaras incluyendo una SpiderCam, un travelling de 11 metros y una grúa de 22 metros.

En esta nueva edición se ha dado el paso definitivo hacia la iluminación LED, desapareciendo la luz de incandescencia por completo y consiguiendo una notable reducción del consumo eléctrico y una mayor versatilidad. En el plató se utilizarán más de 500 proyectores de iluminación, con más de 300 cabezas móviles de última generación (spot, wash y beam) y más de 200 proyectores de tecnología LED. Como novedad de esta edición, la fuente de luz de las cabezas móviles será láser, duplicando en potencia su rendimiento lumínico, con colores más puros y enfoques precisos. Además, este año la mezcla de sonido se hará con sonido envolvente 5.1.

Producido por Gestmusic (Banijay Iberia), Operación Triunfo es un talent show musical que sigue a un grupo de concursantes que ingresan en una Academia para formarse y demostrar su talento como cantantes y artistas. Cada semana, en una gala con público en directo en el Parc Audiovisual de Catalunya (Terrassa, Barcelona), los concursantes deben competir y demostrar sus habilidades sobre el escenario. Operación Triunfo se estrenó en 2001, convirtiéndose en un fenómeno nacional, siendo todavía la final de su primera edición el momento más visto de la historia de un programa de televisión en España.

