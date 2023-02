Granada suma 2.517 desempleados más tras el fin de la campaña navideña

Según la Estadística Mensual de Desempleo publicada este mes de enero, aumenta el paro en Granada en 2.517 personas con respecto al mes anterior, hasta alcanzar la cifra total de 80.175 personas desempleadas. Enero es un mes en el que tradicionalmente aumenta el paro debido a la finalización de los contratos asociados a la época navideña. A pesar de ello, la responsable de Empleo de CCOO, Carina Elbo, hace un llamamiento a la patronal que considera “debe repartir la riqueza a través de los salarios, y la negociación de convenios colectivos en un momento en el que los excedentes empresariales están creciendo y los dividendos parecen que no tienen fin".

Del análisis del desempleo por sectores se desprende un repunte en los Servicios con 2.287 personas paradas más (debido a la finalización de la campaña navideña) y en Agricultura, debido a la terminación de la campaña de la aceituna. En términos de contratación, la reforma laboral firmada por CCOO continúa en la senda de crecimiento y estabilización del mercado de trabajo. Concretamente, son casi mil contratos más de carácter indefinido lo que se han firmado este mes (977), alcanzando la contratación indefinida el 45% del total. Del análisis del desempleo por sexos, a CCOO le preocupa que en la provincia hay 12.478 mujeres desempleadas más que hombres por lo que para paliar estas desigualdades CCOO recuerda que el acuerdo para el incremento del SMI a 1080 euros viene a reducir las brechas salariales de género y va a beneficiar en mayor medida al colectivo femenino.

Continúa el secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa, para quien algunas medidas del Gobierno contra la inflación, como la supresión del IVA en los productos básicos, están encontrando como respuesta la subida artificial de precios por parte de algunas compañías de distribución alimentaria, que aumentan sus beneficios a corto plazo pero empobrecen a los trabajadores y las trabajadoras aún más. En definitiva, “lo que han hecho las empresas es repercutir los costes internacionales a los precios al consumo para salvaguardar sus márgenes empresariales a costa de disparar la cesta de la compra". En su opinión, "la subida de los tipos de interés y el encarecimiento de las hipotecas están ahogando la capacidad de compra de las familias, paralizando la economía y destruyendo empleo, principalmente en el sector de mayor actividad: los Servicios. En este sentido, CCOO tacha de temeridad los constantes aumentos de tipo de interés en un contexto en el que los salarios se han moderado".

Por todo ello, CCOO insta también al Gobierno de la Junta de Andalucía a instaurar un “Plan para paliar los efectos de la Inflación en las familias y sectores productivos” que contenga medidas como recuperar la desgravación de las hipotecas y alquiler, o la gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años, un bono de carestía, y ayudas relacionadas con el transporte y la vivienda, entre otras.

Por parte de UGT, Juan Fco. Martín, Secretario General del sindicato en Granada, señala que el fin de campaña navideña vuelve a hacer que suba el paro en enero, lo que demuestra que aunque la reforma laboral está siendo fundamental para mejorar el mercado de trabajo granadino, nuestra economía sigue manteniendo la estacionalidad como su característica más señalada, y que para poder superarla, el cambio de modelo productivo sigue siendo imprescindible.

Aun así y a pesar de todas las dificultades por las que ha atravesado la economía granadina a lo largo de 2022, para el representante de UGT se constata que ni la Reforma Laboral ni los incrementos del SMI han supuesto el fin de nuestro mercado laboral, como algunos sesgadamente anunciaban. Resulta pues evidente, a su juicio, la necesidad de continuar trabajando en esa misma línea: más derechos laborales e incrementos del SMI hasta lo firmado en la Carta Social Europea.

Por ello, el ugetista celebra el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.080 euros al mes para 2023 (un 8% más), un incremento imprescindible para generar más empleo, consumo y paliar la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora durante el último año, ya que era una necesidad imperiosa, tanto para las personas trabajadoras en general, que veían mes a mes cómo se reducía su poder adquisitivo con el aumento del nivel de los precios, como para los colectivos más vulnerables.

Esto no significa, señala, que el Sindicato abandone su reivindicación de subidas salariales en los Convenios Colectivos que permitan que la clase trabajadora granadina, no pierda capacidad adquisitiva, ya que el aumento de los precios durante el último año ha generado una riqueza en las empresas que no ha sido trasladada a los bolsillos de las personas trabajadoras. Con estos incrementos salariales, los empleados y empleadas de nuestra provincia podrán mantener su calidad de vida.

Desde la CGE, la secretaria general, María Vera, explica que “enero siempre es un mal mes para el mercado laboral” y que, de hecho, no hay en la serie estadística ni un solo enero en el que no haya subido el desempleo. Sin embargo, estos datos del primer mes de 2023 nos muestran elementos preocupantes para los empresarios granadinos.

El primero es que “la desaceleración laboral que está viviendo Granada es mucho más intensa que la de Andalucía y España”. En la provincia el paro ha aumentado un 3,24%, un porcentaje que supera con creces el crecimiento medio registrado en Andalucía (+2,89%) y España (+2,49%). “Continuamos estando a la cola y solo hay dos provincias andaluzas donde el paro haya crecido más que en Granada: Málaga (+3,29%) y Jaén (+5,24%).

El segundo dato preocupante, que dice mucho de la situación real de la economía y de las empresas, es el de la afiliación a la Seguridad Social. Enero se ha cerrado con una caída de 3.210 afiliados (-0,9%), reduciendo la cifra total de trabajadores en activo a 353.614 personas. “El dato de por sí es negativo, pero si lo comparamos con la serie histórica, es aún peor. La que se ha registrado en enero de 2023 es la mayor caída de afiliación mensual desde abril de 2020, cuando nuestro mercado de trabajo se vio más castigado por la pandemia”, explica Vera. Si solo se tienen en cuenta los meses de enero, hay que remontarse al año 2015 para encontrar una caída más acusada de la afiliación.

“Pero, más allá de la estadística, lo que más nos preocupa a los empresarios es la incertidumbre que continúa condicionando la actividad económica, y que no hace más que empeorar por las medidas unilaterales que se están adoptando y porque se sigue sin asumir que las empresas son las artífices del crecimiento económico y social”, explica la secretaria general de la Confederación Granadina de Empresarios. “En lugar de apoyar a quienes sostienen el empleo, nos encontramos con nuevas medidas que debilitan nuestro tejido empresarial y que hacen más difícil la supervivencia de la empresa”, indica Vera.