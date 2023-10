Granada sale a la calle para exigir una escuela pública inclusiva y de calidad

Granada se echa a la calle para pedir una educación pública de calidad. El inicio del curso escolar ha estado marcado por una gran variedad de incidencias, entre ellas, colegios sin personal suficiente, obras sin terminar, ausencia de clases extraescolares durante dos meses y el servicio de comedor en el aire a partir de diciembre. Es por ello que CCOO, UGT, CGT, USTEA Enseñanza, Asociación Autismo Granada, FACUA Granada y Grandis han llamado a la concentración este sábado para pedir una solución a la Junta de Andalucía.

"Vemos como, una vez más, la falta de recursos sigue afectando a la escuela pública. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional anunció para este curso un aumento del 15’4% en los presupuestos del 2023, sin embargo, en la provincia de Granada seguimos viendo los recortes que llevamos años denunciando: cierre de líneas y aumento de ratios, falta de profesionales especializados para atender al alumnado con necesidades específicas o especiales, centros escolares no accesibles porque las obras están sin terminar, y suma y sigue", explican los manifestantes.

El alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) "ha empezado el curso sin el suficiente personal técnico de integración social (PTIS). Los pocos PTIS que hay no tienen estabilidad, les reducen las horas de un día para otro, no se están cubriendo las bajas y la ratio llega a ser alarmante. Esto significa que muchas veces este alumnado no puede asistir a clase, lo que vulnera su Derecho Fundamental a una educación pública de calidad, algo que ya hemos denunciado ante el Defensor del Pueblo Andaluz a través de la Confederación Andaluza de AMPA por la Educación Pública (CODAPA)", detallan desde FAMPA Alhambra.

FAMPA Alhambra y las familias de ese alumnado quieren saber dónde se han invertido los 489 millones de euros anunciados por la consejera para la Educación Especial en este curso en Andalucía, y solicitan que se establezca una ratio del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y Necesidades Educativas Especiales (NEE) y se garanticen los profesionales necesarios para atenderlos. Esto beneficiaría a todo el alumnado en general y a los docentes, ya que garantizaría una auténtica calidad educativa.

La federación granadina se queja de que "no les atienden en la Delegación cuando llaman o piden cita para denunciar los casos tan graves que llegan a sus oficinas. Las familias están desesperadas, tampoco reciben respuestas, ni les atienden. Solo en los casos que quieren acudir a la Fiscalía de Menores se solucionan los problemas rápidamente y envían PTIS al centro".

"Cuando hablamos de escuela inclusiva hablamos de atención a la diversidad con un proyecto real, a largo plazo y con profesionales especializados en audición y lenguaje, pedagogía terapéutica, orientación, etc... Actualmente, se está encubriendo el problema con programas gestionados con fondos europeos que tienen fecha de caducidad a corto plazo, según nos comunican los sindicatos".

Asociaciones como Docentes Unidos Andalucía "nos han hecho saber que a los centros escolares no han llegado los 1,500 refuerzos pedagógicos prometidos y no se están cubriendo las bajas. También falta personal de administración y servicios (PAS) en muchos institutos y colegios de la provincia, como ya han denunciado sindicatos y asociaciones de directores", explica FAMPA Alhambra.

“Como podéis ver, nos sobran los motivos para marchar el sábado en defensa de una Escuela Pública Inclusiva y de Calidad y hacemos un llamamiento a todas las familias, docentes, directores, profesionales especializados y a la sociedad en general para que salga a la calle y se una a esta marcha”, concluye Rosa Funes, presidenta de FAMPA Alhambra.