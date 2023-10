Salud y Consumo declara no potable el agua de la zona de abastecimiento de Alamedilla

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial en Granada, ha emitido este viernes la resolución en la que se declara como no apta para el consumo humano el agua de la Zona de Abastecimiento de Alamedilla tras hallar valores superiores de nitrato. Cabe recordar que esta localidad, que comprende aproximadamente 600 habitantes, ya estuvo afectada por una resolución de no aptitud por el mismo parámetro entre septiembre de 2016 y octubre de 2018, y entre el 13 y el 24 de abril de 2023.

El informe emitido este viernes señala que el agua suministrada no podrá utilizarse para beber ni como ingrediente para la preparación de alimentos. No obstante, indica que no existe inconveniente sanitario para utilizarla para la limpieza del hogar y vajilla o para el aseo personal. Asimismo, deberá ser el Ayuntamiento el encargado de la puesta en funcionamiento de un suministro alternativo, así como de la información a los afectados por esta declaración.

Para la emisión de la resolución de aptitud, el gestor deberá aportar tres resultados conformes consecutivos y solicitar el cierre de no aptitud a la delegación territorial.