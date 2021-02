Granada, la provincia andaluza con más municipios afectados por las restricciones

Más de un centenar de municipios de Granada están afectados por las restricciones de la Junta de Andalucía para frenar la expansión del Covid-19 en esta tercera ola. Por el cierre perimetral, que afecta a los municipios con una tasa de incidencia de coronavirus superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, o por el cierre de los negocios de actividades no esenciales, que se produce en los municipios cuya tasa de incidencia supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Granada es la provincia de Andalucía con más municipios afectados por las restricciones, con 126 con cierre perimetral y 75 de ellos solo con la actividad no esencial abierta, según los datos de la Consejería de Salud y Familias.

Este próximo miércoles a las 00.00 horas, la Junta de Andalucía ampliará el cierre perimetral en los municipios que hayan superado la ‘tasa 500’ y obligará a cerrar la hostelería y comercios no esenciales en los municipios que hayan superado la ‘tasa mil’ en los últimos 14 días. El comité territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de Granada se ha reunido este lunes para analizar los datos epidemiológicos, aunque la Junta no ha informado “por motivos técnicos” de lo acordado y de qué municipios superan las tasas para aplicar medidas restrictivas. Pero, tras consultar la tasa de incidencia en los municipios de Granada, podemos determinar que ocho nuevos tendrán desde el miércoles cierre perimetral y 18 más cierre de negocios no esenciales, a los que se suman tres más que ya antes han tenido que cerrar y ahora volverán a hacerlo tras superar la ‘tasa mil’.

Desde el miércoles, tendrán también cierre perimetral por tener una tasa superior a 500 casos Albondón, Aldeire, Beas de Guadix, Galera, Güevéjar, Quéntar, Torrenueva y Cortes y Graena. Este último había levantado las restricciones este mismo lunes, pero el miércoles volverá a limitar la salida y entrada al superar de nuevo los 500 casos.

Por otro lado, los municipios que ya han superado la ‘tasa mil’ y que, por lo tanto, tendrán que cerrar la actividad no esencial son Albuñol, Benamaurel, Darro, Dehesas Viejas, Dólar, Guadix, Huéscar, La Peza, Puebla de Don Fadrique, Albolote, Dúdar, Las Gabias, Maracena, Montefrío y Santa Fe. A ellos se unen Calicasas, que desde el lunes podía volver a abrir los negocios no esenciales hasta las 18.00 horas tras reducir la ‘tasa mil’, pero que tendrá que volver a cerrarlos dos días después ya que ha vuelto a superarla. Además, Morélabor y Dehesas de Guadix, que este lunes dejaban de tener cierre perimetral, el miércoles no solo lo aplicarán, sino que también tendrán que cerrar los negocios de actividad no esencial al aumentar la tasa de incidencia por encima de los mil casos.

De momento, Granada capital se queda al límite del cierre de la hostelería y comercios no esenciales pues la tasa de incidencia es de 963,5 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. La evolución de los casos en los próximos días determinará si finalmente se tienen que aplicar las medidas más restrictivas en la ciudad. El comité provincial de la Junta de Andalucía evaluará y comunicará el próximo jueves qué municipios que superan la tasa de 500 y 1.000 casos aplicarán las medidas con una vigencia de 14 días que entrarán en vigor a las 0,00 horas del sábado 6 de febrero.