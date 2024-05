La Costa Tropical acoge el rodaje de 'La Boda', con Elena Furiase y Daniel Chamorro

Motril y la Costa Tropical acogen desde este lunes, 27 de mayo, el rodaje de 'La Boda'. Se trata de la ópera prima del cortometrajista Pedro Cenjor, quien ha escrito el guion a cuatro manos junto a Corinna Salerno. Una historia que va de lo local a lo universal a través de la historia de dos personas, Felisa (Elena Furiase) y Sebastián (Daniel Chamorro), que representan a polos opuestos y que nunca volverán a ser los mismos.

'La Boda', protagonizada por Elena Furiase (La sirvienta, Vampus Horror Tales, Venus, Rosalinda) y Daniel Chamorro (Un largo viaje, En los márgenes, Hombres de acción, El buen patrón, Competencia oficial, Akelarre y series como Los Farad, La que se avecina, El día de mañana o Criminal), es una producción de El Sueño Eterno Pictures (Papeles, Los bárbaros, Un largo viaje, La Paz de los cementerios, Alegoría Día 1, Antes de morir…).

Completan el reparto de 'La Boda' Margarita Lascoiti (Smoking Club, Nacidas para sufrir, Nos miren, El comisario), Verónica Ortiz (Papeles, Amor secreto, Un esposo para Estela, Nacer contigo), Silvia Vacas (Tiempo después, Smoking Club, Por H o por B) y Bárbara Cuesta (Operación Concha, Amar es para siempre). Además, cuenta con la colaboración especial de Antonio Dechent (Papeles, Los Farad, Cerrar los ojos), María Jesús Hoyos (Perverso, 30 monedas, Poquita fe, Maixabel, El cuarto pasajero ) y Felipe García Vélez (El maestro que prometió el mar, Sacrilegio, Golpe maestro, El pueblo).

La productora, Patricia González (CEO El Sueño Eterno Pictures), explica lo que significa este nuevo proyecto: “Cuando cayó en mis manos el guion de 'La Boda', me sorprendió lo que es capaz de hacer el ser humano por aparentar ser lo que no es. Cómo vivimos pendientes de gustar, agradar, o hacer lo políticamente correcto, aunque paguemos un peaje tan alto como no ser feliz nunca. Hemos normalizado, hablar mal de alguien, inventar situaciones sin mirar las consecuencias que eso puede acarrear. Creo que la evolución de estos dos personajes, (uno llevado a sus límites por su caótica vida, y el otro por el control que llevan de la suya), es una lección de cómo se puede avanzar si encuentras en tu vida la persona que es capaz de dártelo todo, aunque tu no seas capaz de pagar igual. La importancia de sanar heridas pasadas, romper barreras infranqueables y el amor por uno mismo”.

En palabras del director, Pedro Cenjor, “'La Boda' es una película que habla de la necesidad de amar y ser amados en entornos en los que las emociones se esconden muy dentro y surge de secretos escondidos y aceptados por los diferentes personajes, cuyas decisiones nos enseñan como emerge la esencia oculta en cada uno de ellos".