Vídeo | Miles de granadinos claman contra la amnistía por las calles de la ciudad

Miles de granadinos han clamado este jueves contra la ley de amnistía y el pacto de investidura entre PSOE y Junts cerrado en la pasada madrugada. Convocados a las 20:00 horas en la Fuente de las Batallas, al igual que el pasado lunes, ciudadanos de todas las edades se han concentrado y han recorrido las calles del centro para manifestar su disconformidad con los acuerdos alcanzados por Pedro Sánchez, centro de todas las críticas de la marcha. La manifestación se ha desarrollado sin incidentes, aunque con algunos momentos de tensión.

Desde el punto de encuentro junto a Puerta Real, miles de personas, de todas las edades y ataviadas en su mayoría con banderas de España, se han desplazado por las principales calles de Granada "contra la amnistía y la traición". La Fuente de las Batallas quedó rodeada por una marea de ciudadanos indignados. "No nos mires, únete", invitaban mientras la muchedumbre comenzaba a moverse.

Al alcanzar la Gran Vía, la manifestación ya se había convertido en una multitudinaria manifestación de rechazo a los acuerdos de Sánchez con los independentistas. "Puigdemont, a prisión", gritaban los participantes, que portaban carteles de compraventa en los que se podía leer "se vende España por votos". "No nos engañas, Cataluña es España", resonaba de una acera a otra. En medio, una bandera con otro lema: "Viva la unidad española".

"¡Pedro Sánchez, dimisión!", repitió la multitud, para seguidamente cantar al unísono "¡que te vote Txapote!". En un momento en el que la Policía Nacional trató de ordenar la marcha, el gentío respondió: "Con los moros no tenéis cojones". "Esta Policía defiende la amnistía", también entonaron los asistentes, grito que una manifestante trató de silenciar en un momento de tensión que, no obstante, no pasó a más.

La marcha arribó a la Avenida de la Constitución, donde comenzó a dispersarse. Antes, no obstante, un último aliento de rechazo en la gran bandera frente a los Jardines del Triunfo. Uno de los manifestantes, incluso, se ha encaramado a ella. La concentración, pese a ello, ha transcurrido sin incidentes.