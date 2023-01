Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2022, hechos públicos este jueves, sitúan a Granada con una tasa de paro de un 19,65%, con 87.200 personas, 15.100 menos que el trimestre anterior (102.300), y 3.600 menos que justo hace doce meses (90.800), cuando la tasa de paro fue de un 20,35%. La tasa de empleo se sitúa en el 45,72%, con 356.500 ocupados, 5.100 más que hace tres meses (351.400), y 1.100 más que hace justo un año (355.400), cuando la tasa de empleo fue del 45,79%. A pesar del descenso del paro, Granada es la cuarta provincia con más tasa de paro del país, sin contar Ceuta y Melilla, y la tercera andaluza, sólo por detrás de Cádiz y Huelva, y situándose una vez más, por encima de la tasa nacional (12,87%), y la andaluza (19%).

Ante estos datos, el secretario general de UGT Granada, Juan Francisco Martín, recuerda que 2022 ha sido el primer año en el que ha actuado la reforma laboral de 2021, "con un balance muy favorable en aspectos como la contratación indefinida en la provincia". No obstante, opina que el descenso del paro, que valora "muy positivamente", no se puede "desligar del típico descenso del último trimestre del año", y no oculta que se mantiene la precariedad y la estacionalidad en el mercado de trabajo de nuestra provincia. Por ello, alerta de que "no se puede bajar la guardia". Así, señala, que pese a los avances que ha traído la reforma laboral en el año 2022, "todavía persisten problemas que hay que abordar, como el elevado número de parados de larga duración".

El representante de UGT reclama "unas políticas activas de empleo efectivas para poder dar una nueva oportunidad a cientos de miles de personas que llevan más de un año en búsqueda de empleo" y reafirma su exigencia a la patronal de "incrementos salariales justos y cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos". Se trata, explica, "de frenar la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras".

Por otra parte, 2023 tiene que comenzar con una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que permita a las personas que menos renta tienen a mantener su poder de compra, lo que para UGT, implica "un incremento hasta los 1.100 euros en catorce pagas". En cualquier caso, este año debe alcanzar el 60% del salario medio, tal y como suscribió España en la Carta Social Europea.

En resumen, es imprescindible acometer subidas salariales para evitar que las personas trabajadoras paguen las consecuencias de una coyuntura económica forzada por la situación internacional y para evitar que se produzca una desaceleración de la economía.