Vecinos del distrito Norte solicitan la colaboración de organizaciones contra los cortes de luz

Vecinos del distrito Norte de Granada han solicitado a organizaciones, colectivos, asociaciones y sindicatos su colaboración en la lucha contra los continuos cortes de luz en la zona. A través de la delegación granadina de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, han confeccionado un manifiesto dirigido a estas instituciones mediante el que pretende su adhesión formal a las peticiones que, desde hace años, realizan a Endesa. En concreto, reclaman que la empresa garantice "de forma inmediata" el suministro eléctrico ininterrumpido a las personas electrodependientes, la habilitación de un mecanismo independiente que permita evaluar la dimensión de estas interrupciones eléctricas, la creación de una línea de atención al cliente específica, una auditoría independiente de la zona, la participación de sus residentes en la toma de decisiones en este asunto y que las administraciones "asuman las responsabilidades que les competen y garanticen los derechos de la ciudadanía".

Es lo que reza dicho escrito, que será pronunciado y defendido el próximo 28 de enero en una manifestación que partirá a las 12:00 horas desde el Triunfo. El manifiesto no admite la colaboración individual de cualquier persona, sino que se dirige exclusivamente a asociaciones y colectivos. "Mientras Endesa se enreda en excusas y las administraciones siguen mirando hacia otro lado, discutiendo competencias y sin implementar medidas eficaces que pongan fin a esta situación, las personas que habitan en el distrito Norte siguen pasando frío por no poder encender sus braseros, dejan de estudiar porque sin luz es imposible, no pueden respirar porque sus dispositivos eléctricos no funcionan con los cortes y se les estropea la insulina que tiene que mantenerse refrigerada dado que los frigoríficos tampoco funcionan", sostiene la misiva. Esta, que califica las interrupciones energéticas como "evitables", también subraya que los vecinos de la zona llevan "más de 10 años con esta lucha" y defiende que "Endesa tiene, de una vez por todas, que asegurar que todas las personas que están pagando sus facturas tengan luz en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía que también está al día de sus pagos".

Los vecinos están difundiendo este manifiesto mediante una cadena de mensajes de WhatsApp. "Ayer nos contaba una señora que sufre cortes de hasta 10 horas diarias. De media, ocurren tes cortes de suministro a la hora, cada corte dura dos horas y siempre hay, al menos, seis suministros cortados", exponen estos mensajes. En ellos, también destacan que las interrupciones se han llegado a prolongar hasta "72 horas".

Endesa asegura haber realizado una "mejora íntegra"

Por su parte, Endesa ha respondido a este manifiesto a través de otra misiva, en la que asegura haber realizado "una mejora íntegra de toda la infraestructura eléctrica que da servicio a la zona Norte de Granada, que ha supuesto una inversión de 8 millones de euros, 6 de ellos en los últimos 3 años". "Esta mejora -prosigue el escrito- 360º ha supuesto actuaciones tanto en Alta Tensión, con la ampliación del 50 % de la potencia de la subestación Pulianas; en Media tensión, con una nueva línea de distribución que une la subestación Pulianas con los nuevos Centros de Transformación de zona Norte; y en Baja Tensión con la instalación de 15 nuevos centros de transformación, así como el despliegue de 30 kilómetros de nueva red de Baja Tensión, más todo el sistema de digitalización y sensorización instalado en todos los Centros de Transformación" del distrito.

La empresa sostiene que, tras esta inversión, la zona Norte tiene "cinco veces más potencia de la necesaria", con base en la contratada, y argumenta que los cortes del suministro se deben a "la sobrecarga de la red a causa del fraude masivo, principalmente destinado a plantaciones de marihuana". "Estas sobrecargas activan las protecciones de los centros de transformación (fusibles), que actúan por seguridad de las instalaciones y de las personas que conviven con ellas, y que son inevitables hasta que no desaparezca su causa, las plantaciones de marihuana (una vivienda media de tres habitaciones con plantaciones de marihuana consume como 80 viviendas)", precisa, a lo que añade un listado de intervenciones comprendidas durante el pasado mes de noviembre.

"Actuación 28 Noviembre 2022, Acosta Medina 8 (Hotel Luz) 95% de Fraude, 37 viviendas enganchadas en directo y 19 plantaciones de marihuana. Desde que se realizó la intervención, no ha habido sobrecarga en esa red y por tanto no hay interrupciones de suministro.

Actuación 24 Noviembre 2022, Joaquín Corral Almagro 1, 97% Fraude, 39 viviendas con enganche directo y 4 plantaciones de marihuana. Desde la actuación policial, han desaparecido la sobrecarga de la red y, por lo tanto, las interrupciones de suministro.

Actuación 7 Noviembre 2022, Antonio López Sancho, 100% Fraude, 4 plantaciones de marihuana, se corta el suministro del edificio. Desaparece la sobrecarga y las interrupciones de suministro".

Con todo ello, Endesa concluye que ha "llevado a cabo toda la inversión posible para renovar totalmente la red de distribución, de cara a dar un servicio de calidad a sus clientes con contrato", así como que "gracias" a sus actuaciones, "la red de distribución está sobredimensionada, puesto que hay mucha más potencia instalada respecto de la necesaria". "Se ha demostrado, y así lo constatan diferentes entidades, que el origen de las interrupciones es la sobrecarga que origina las plantaciones de marihuana. Se está trabajando con Fuerzas del Estado en la detección y eliminación de esta sobrecarga, viendo el resultado de la desaparición de las interrupciones", afirma la mencionada misiva.