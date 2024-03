La tiktoker que explica Granada hasta a los granadinos

Desirée Lara (2001) camina sin perder detalle mientras las preguntas revolotean en su cabeza. Sabe que cada rincón esconde un relato y lo persigue hasta saciar su inquietud. "Historia que vea, historia que voy a querer contar", esboza una sonrisa contagiosa. Por eso, aunque es de Úbeda, sabe perfectamente de dónde viene la malafollá, el origen del tapeo o la razón por la que a los vecinos del Realejo se les llama greñúos. Su nombre todavía no ha calado hasta el punto de que escucharlo genere la asociación inmediata, pero sucede con frecuencia que, al verla, la gente cae: "¡Ah, si yo sé quién eres! ¡Te sigo!". "Lo de fama está lejísimos, a otros niveles a los que yo todavía ni me acerco, pero es verdad que hay veces que me han parado por la calle, o estoy grabando y me han dicho que les gusta mucho lo que hago, que siga haciéndolo", ríe la joven. Eso que hace y que acumula cientos de miles de 'me gustas' en redes sociales es divulgar las curiosidades de la ciudad en que se ha asentado por estudios. A su rollo, entusiasta y rebosante de energía, explicar Granada hasta a los granadinos.

-Sabe que hay cosas de las que cuenta que no conocen ni la gente que ha nacido aquí, ¿no?

-Ya, me lo han dicho algunos -ríe-. Yo no me quiero atribuir esos méritos porque, al final, soy un poco una extranjera que, con mucho respeto, trata de hacerlo lo mejor que puede, pero sí que es verdad que, a veces, rebusco cosillas para no ir a lo típico que es lo que más sabe la gente y sí me lo han llegado a decir.

La joven llegó a Granada por estudios y a las pantallas, en buena medida, por vocación. Hizo en la ciudad la carrera de Historia del Arte y ahora cursa un doble máster MAES+Eurame de Educación e Historia. Dos vertientes que confluyen en sus tiktoks de cientos de miles de reproducciones, en los que, con el desparpajo que desprende en cada palabra, cuenta el origen del nombre del Paseo de los Tristes o la sempiterna vida del cine El Madrigal, entre otras curiosidades. "Todo empezó hace unos seis meses, aproximadamente a finales de agosto, porque creo que es una cosa muy generacional nuestra, esa espinita de 'quiero ser youtuber, influencer, tiktoker o lo que sea'", sugiere. Fue, en concreto, cuando en su feed apareció el contenido de Ariane Hoyos, una creadora de contenido con más de 400.000 seguidores. "Me encantaba lo que hacía y dije 'ostras, qué guay'".

Con el empujón, se lanzó frente a la cámara de su móvil, primero en su pueblo para "reivindicar que allí hay muchísimas cosas". "Empecé a grabar, vi que me sentía cómoda, que a la gente le gustaba y que llegaba lo que contaba también, que es mi intención, que la gente pueda aprender cosas sin tener que pararte a leer un libro de historia", narra. Y de ahí, lo trasladó con el inicio del curso a la ciudad en la que vive por estudios. "Si Úbeda tiene cosas que contar, Graná no se queda atrás, así que pensé que lo podía adaptar e intercalar de un sitio y de otro. Ahí estamos, en una simbiosis", abunda.

Su contenido empezó a tener buena acogida en su tierra, pero fue en Granada -a decir verdad, en Las Gabias-, donde llegó "un boom": el vídeo del Baptisterio Romano. ¿A quién no le iba a gustar? "Fue una cosa que yo no me la esperaba. Eso no paraba. Yo le decía a mi novio 'Víctor, ¿pero cómo la gente lo sigue viendo?'. Una cosa muy loca, pero es verdad que Encarnita ya dejó el trabajo muy hecho con su hermana. Se vende solo. Lo hice porque nunca había estado. Me encantó. Es un cristopórtico, pero bueno, baptisterio así en familia", expone. Desde ahí, de forma progresiva, tanto las visualizaciones de sus tiktoks como las interacciones han ido en aumento, aunque Desirée no presta demasiada atención a los números. "Con que le guste a dos personas y una aprenda algo, te vas contenta", resuelve con sencillez.

"Acercar la historia a la gente, por lo general, a veces es complicado. Suele ser la asignatura que no gusta con las matemáticas. 'Qué rollo, cuántas fechas, cuánta gente muerta, para qué quiero yo saber esto'. Mi intención es acercarla, que vean que hay muchas maneras de aprender la historia, de contarla y que un tono más distendido no deja de ser profesional", exterioriza la joven jienense, que, de paso, aprovecha sus vídeos para saciar su curiosidad, previa investigación para documentar el contenido, y explorar Granada en profundidad. "El ritmo frenético de los estudios no te permite conocer bien la ciudad. Conoces lo típico: leyendas de la Alhambra o el Albayzín, pero otras cosillas más rebuscadas sí que es verdad que estoy teniendo la oportunidad de descubrirlas gracias a esto", reconoce.

Además, la propia ciudad incentiva su curiosidad. "En Graná es que hay historias para regalar. Tengo muchísimas ganas de contar la sala de los Abencerrajes de la Alhambra y la fuente del Patio de los Leones", apunta en la lista de deseos. Durante la conversación, los likes no dejan de caer. Aunque eso, insiste, no le preocupa demasiado. "La gente, a veces, me ha parado por la calle. Es una cosa que no estoy asimilando mucho y tampoco me pasa cada día, pero cuando te llega alguien dices 'ostras, son personas de verdad, que están viendo lo que hago, que estoy contando cosas de su ciudad, me ven por la calle y me van a conocer'. Es una cosa muy guay que le gusten y se acerquen a darte ese refuerzo positivo", esgrime.

-Como siga así, llegará un momento en el que se quede sin datos y sin historias que contar de Granada. ¿Qué haría entonces?

-Eso sería un problema -ríe-. Pero yo estoy muy abierta a contar ya no solo de Granada o Jaén, sino de cualquier sitio que yo visite. Y pueblecitos, cosillas de alrededor que me encantan. Si no lo he hecho, es porque el máster me tiene agobiada y no me he podido mover, pero también he pensado contar otras cosillas de otros gustos que tengo yo, a nivel musical, de cine o una historia que me haya pasado. Hacer un contenido más diverso, pero es verdad que ahora me estoy dedicando a estas cosillas porque no he tenido tiempo para hacer otras cosas, a la gente le gusta y yo disfruto haciéndolo.