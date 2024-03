El Cacique Medina, más cuestionado que nunca, busca una vida extra para él y su Granada en Son Moix. El estadio en el que comenzó a gestarse el EuroGranada alberga este sábado (14:00 horas) al peor conjunto rojiblanco de su historia en Primera División. Persigue ante el Mallorca, flamante finalista de la Copa del Rey, el corte de una permanencia que se le escapa a kilómetros. El cuadro bermellón fue el primero de los dos únicos equipos que han caído en Los Cármenes, pero ahora la depresión contagia a los de franjas horizontales, a quienes tampoco acompaña el historial a domicilio este curso. La cita puede ser concluyente para el técnico uruguayo, de optimismo recalcitrante y balance tétrico.

"No está en mi cabeza cortar un contrato porque tengo la fuerza suficiente, las ganas, la ilusión y el optimismo para revertir la situación", sostuvo Medina en su rueda de prensa previa, como si pudiera esquivar una realidad que engulle al conjunto rojiblanco. El equipo continúa a la deriva, anclado a una penúltima plaza a la que, incluso, se acerca el colista. El duelo de la pasada jornada, contra la Real Sociedad, incluso pudo abrir alguna grieta en el vestuario. El pinchazo del Cádiz este viernes, precisamente frente al cuadro txuri-urdin, tampoco otorga a los nazaríes posibilidad alguna de asomar la cabeza, aunque sí les puede resultar un estimulante.

El Mallorca no brilla en Liga con el mismo fulgor con el que ha sorprendido en Copa del Rey. Se encuentra en la pomada, con 27 puntos que en condiciones normales le harían temblar, pero que en el paupérrimo contexto de esta campaña lo mantienen a salvo. En el torneo del KO se cargó a la Real en los penaltis para después enlazar un triunfo contra el Girona, segundo clasificado. En la pasada jornada, apretó al Barça hasta el fogonazo de Lamine Yamal ya en la recta final del duelo.

El conjunto balear contempla el encuentro como una oportunidad de casi certificar su permanencia. “Es un partido muy importante”, sostuvo Javier Aguirre, técnico bermellón, en su rueda de prensa previa. El mexicano no podrá contar con Samú Costa, sancionado, y Valjent, en la enfermería. Recupera, en cambio, a Pablo Maffeo, aunque casi descartó su entrada en el once. Se trata de un equipo de oficio y estilo vetusto. Se protege habitualmente con tres centrales y ataca con arietes puros no exentos de pólvora. Su referencia es Vedat Muriqi, objetivo granadinista el curso que dio con sus huesos de nuevo en Segunda. Lleva cinco dianas, las mismas que, sin ser titular, suma Abdón Prats, que ya marcó en Granada.

Los rojiblancos viajan sin Sergio Ruiz, su jugador más regular en lo que va de campeonato, pero con una pesada carga depresiva. El encuentro de la pasada jornada mostró una cara sólida en el primer acto, con Uzuni certero ante el marco rival, que convenció al Cacique Medina. También otra endeble que se consumió tras el intermedio hasta que los puntos cayeron en el bolsillo de los de Imanol Alguacil. El técnico charrúa buscará imitar esa faceta sobria con la que se adelantó hasta en dos ocasiones a la Real Sociedad, con un equipo en principio idéntico a excepción del mediocentro cántabro, que cumple ciclo de amonestaciones.

Formarán Batalla, Ricard, Bruno Méndez, Ignasi Miquel y Carlos Neva en la protección salvo gran sorpresa. Por delante barrerá Gumbau, acompañado de uno de los dos centrocampistas señalados por Medina la pasada semana. El técnico uruguayo achacó tanto a Gonzalo Villar como a Hongla falta de intensidad al ingresar en el terreno de juego, declaraciones peligrosas que pudieron caer en el vestuario como una bomba. El camerunés parece mejor posicionado para acompañar por dentro, deslucido el murciano en las últimas fechas. Por un ala acelerará Pellistri, a priori con Józwiak en la otra orilla. En punta, Boyé y Uzuni tratarían de hincar el diente, algo más retrasado el argentino. En juego, más honra que posibilidades reales, y tal vez la cabeza del entrenador. El triunfo podría dar vidilla al sprint final, aunque la salvación sea una quimera. Otra derrota no haría sino ahondar en el calvario que padece la afición.

Alineaciones probables:

RCD Mallorca: Rajkovic; Giovanni González, Nastasic, Raíllo, Copete, Toni Lato; Dani Rodríguez, Manu Morlanes, Sergi Darder; Cyle Larin y Vedat Muriqi.

Granada CF: Augusto Batalla; Ricard, Bruno Méndez, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Pellitri, Gumbau, Hongla, Józwiak; Lucas Boyé y Uzuni.

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea, del comité vizcaíno.