Los Zigarros tocarán en Granada con su nuevo disco 'Acantilados'

Los Zigarros llevan a Granada este sábado, 17 de febrero, su gira de presentación de Acantilados, que les llevará de nuevo a ser protagonistas de uno de los tours del año en España. A lo largo de los últimos meses, el grupo ha ido mostrando los adelantos de Acantilados, su cuarto disco, el cual es editado por Cultura Rock Records y ha sido producido por Leiva.

Acantilados es su mejor obra hasta la fecha. Un disco poliédrico en el que los hermanos Tormo y los suyos han plasmado su realidad: el espectro sónico de Los Zigarros es cada vez más abierto. La fidelidad a sí mismos de Los Zigarros es la misma que justifica los constantes pasos hacia delante de su carrera. Exploran nuevos territorios, se asoman al acantilado pero también les da tiempo de pisar fuerte por caminos ya conocidos. Un álbum que no sólo gustará a su cada vez más grande masa de fans, sino que la engrandecerá ampliamente.

Este disco es un paso de gigante para la carrera de Los Zigarros. En palabras de Alfred Crespo (Ruta66), "los chicos atacan de nuevo, y de qué manera. Tras cuatro años de silencio discográfico lanzan su primer álbum con Cultura Rock Records. Su acertado título, Acantilados, es una definición gráfica de su contenido. Altura, vértigo, riesgo al recorrer terrenos no transitados. Porque en su interior encontramos a Los Zigarros que todos conocemos, pero se desplazan hacia territorios adyacentes, enriqueciendo su propuesta. Mantienen su mordiente, su punch, esos riffs que cortan la respiración, pero añaden arreglos pluscuamperfectos y ajustados, detalles que aparecen cuando menos lo esperas y unas letras que exponen las diferentes caras del amor".

Amor, sí. El disco es una explícita declaración de amor, con el éxtasis que produce dejar que penetre en tu interior y las dudas que siempre provoca el inicio de una relación a tumba abierta. La expresiva voz de Ovidi viaja por él, por el amor, y lo hace desnudándose sin ocultar ninguna carta en la manga. No hay trampas. Hay sentimientos cabalgando sobre implacables melodías rock, ese rock que les ha situado en cabeza de la escena musical nacional.

Así, al boogie marca de la casa, dirigiendo piezas como Acantilados o Rock rápido, y a esas siempre presentes influencias de los sonidos acuñados en los 70’s, escúchese Casarme contigo, Como quisiera o un No pain no gain puro Stone, le suman ahora canciones como Por fin o Barcelona, que podría haber firmado en su momento el mejor Ian Hunter junto a sus Mott The Hoople. E incluso se marcan un paseo por ritmos cercanos a la música disco en la bailable 100.000 bolas de cristal. Influencias añejas para un sonido fresco y una interpretación sobresaliente. Su base rítmica nunca falla, sus guitarras tampoco, y la mayor presencia de teclados enriquece poderosamente el resultado. Cuando llegas a la desnuda despedida bautizada El monstruo, resulta imposible no regresar a la casilla de salida.

Producido por Leiva y grabado en el Estudio 1 de Colmenar Viejo, Acantilados debe haber supuesto un serio problema a la hora de escoger los singles del mismo: hay mucho y muy bueno donde elegir, como demuestra el primer adelanto, Aullando en el desierto. Un éxito en potencia. Uno más entre once candidatos. ¿Su mejor disco hasta el momento? Pueden apostar que sí sin miedo a perder…