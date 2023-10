El Teatro CajaGranada acoge SEA and YOU, el gran concierto europeo de flamenco, fado y canción tradicional napolitana

El día 11 de noviembre a las 21:00 horas, las tablas del Teatro CajaGranada acogerán SEA and YOU, un evento europeo que conjuga las tradiciones musicales del flamenco, el fado y la canción napolitana clásica en un único concierto.

Con acceso libre hasta completar el aforo, el concierto ofrecerá la actuación de reconocidos artistas de 3 países diferentes (Italia, Portugal y España) que tocarán juntos por primera vez para regalar al público el placer de la tradición y del sentido de comunidad a través de tres géneros musicales: el fado, el flamenco y la canción tradicional napolitana.

Encuadrado dentro del proyecto europeo SEA and YOU – Sound ExchAnges and YOU, este concierto ha sido organizado por CajaGranada Fundación, la asociación musical napolitana Napulitanata e Ideal Clube de Fado de Oporto con la cofinanciación de la Unión Europea.

El concierto

En este concierto el público podrá apasionarse con el 'duende' de Jihan y sus músicos flamencos. Acompañada para la ocasión de la voz de Nano Cortes, de la guitarra de Marcos Palometas y de la bailaora Jara Heredia, la artista flamenca Jihan trae pureza y mestizaje, dos conceptos que sólo en el flamenco se encuentran y adquieren el mismo significado. Palmas, toque, cante, baile, “quejíos”, y pasión, mucha pasión, en un viaje musical por distintos “palos” del flamenco que harán de este “cuadro” puro sentimiento inolvidable para el espectador.

También podrá descubrir la canción tradicional napolitana con Napulitanata. Propia de la ciudad de Nápoles y su región, la canción napolitana es historia, magia y alma. Música para voces solistas y acompañamiento instrumental que nos lleva a sumergirnos en los paisajes del sur de Italia y en las vidas de sus habitantes. El fenómeno de la Canción Napolitana es un fuerte recurso identitario y un patrimonio cultural material e inmaterial que los artistas de Napulitanata convierten en una experiencia musical única para disfrute del público.

Además, disfrutará del fado portugués de la mano de Ideal Fado. Se trata de un grupo de artistas dedicado a la conservación y promoción del fado tradicional. Hay muchas maneras de cantar fado, pero entre sus músicos se cultiva la pasión por los orígenes de este género, que fue incluido en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO en 2011. En Ideal Fado creen que cada concierto es un acto de creación en vivo, una experiencia única que se renueva cada día y bebe de la fuente inagotable del particular modo de vida portugués.

Los días previos al concierto, los artistas participantes en este proyecto europeo tendrán la oportunidad de convivir, estrechar lazos y conocer las distintas tradiciones musicales de cada país, durante unas jornadas de trabajo en las que, entre otras actividades, conocerán la ciudad de Granada su patrimonio musical, histórico-artístico, gastrónomico, etc.

Igualmente estudiarán los orígenes, estructuras musicales y singularidades del flamenco a través de una másterclass impartida por Jihan y sus músicos flamencos.

El proyecto SEA and YOU

Este evento se enmarca dentro del proyecto SEA and YOU – Sound ExchAnges and YOU que se configura como un festival itinerante que naca con el objetivo de servir de herramienta de conciliación cultural de la población del mediterráneo y de Europa para subrayar la riqueza de las diferentes formas de identidad musical que tengan una herencia cultural en común.

Para lograr este objetivo, se opta por el lenguaje universal de la música popular e identitaria de las ciudades del Mediterráneo y Sur de Europa, fomentando la movilidad transnacional y transfronteriza mediante la circulación de los artistas y sus actuaciones, promoviendo así el diálogo intercultural.