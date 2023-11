"OVO es el espectáculo más juguetón de Cirque du Soleil"

¿Quién dijo que una mosca azul no puede sentir la flecha de Cupido atravesándole el corazón? El amor sucede, como la amistad o la inclusión, en el casi microscópico ecosistema de OVO. En él, la vida transcurre con normalidad en una comunidad de insectos. Las hormigas trabajan de sol a sol, las arañas tejen sus redes y las mariquitas revolotean para articular una simbiosis que escapa a la vista humana. "De pronto aparece un viajero, que llega con un gran huevo a cuestas. Es muy disruptivo y capta la atención de toda la colonia; todos piensan en quién es, qué hace con ese huevo y qué representa", narra Itxaso Barrios, manager de Marketing Internacional de Cirque du Soleil. Nace entonces todo un universo de color, música, acrobacias y sensaciones en la 25ª producción de la compañía canadiense, que acogerá el Palacio de los Deportes de Granada entre el 13 y el 17 de diciembre.

"Yo diría que es el espectáculo más juguetón de Cirque du Soleil", sostiene Barrios. "Siempre hace obras muy llamativas y sorprendentes, pero me parece que este tiene un guiño especial a los niños que todos llevamos dentro. No sé si es por la música y los colores tan vivos que tiene en escena", argumenta. Es, cuando menos, especial. Evoca a través de una interpretación en directo ritmos brasileños, propios de las raíces del compositor Berna Ceppas, con elementos propiamente circenses y una colorida escenografía, en la que sorprende la aparición de un huevo de 8,5 metros de altura por 7 metros de diámetro, una flor mecánica de nueve metros que se abre sobre el escenario y una pantalla de proyección de nueve metros de alto y 20 de ancho que, en realidad, es una pared de escalada que ejerce de fondo. Todo ello, por supuesto, junto a las acrobacias que caracterizan a la compañía.

"Tenemos, incluso, artistas que han sido olímpicos", advierte Itxaso Barrios, quien encuentra en esta combinación "toda la alegría y la energía del aire de Brasil". "El vestuario está hecho individualmente, totalmente a medida para cada uno de los artistas, en Montreal, Canadá. Es supercolorido y muy complejo, porque, aparte de ser muy vistoso, tiene que permitirles desarrollar sus rutinas y hacer sus ejercicios. Hay trajes que tienen como dos versiones, la que utilizan cuando aparecen en escena y la que usan cuando tienen que realizar su propio número", abunda.

Con todo ello, OVO acaricia los sentidos de sus espectadores e invita a la imaginación a un baile de emociones. "Pone una lupa en ese micromundo que tenemos siempre a nuestros pies, que nos rodea y al que no hacemos mucho caso. Son sensaciones muy universales. Nos imaginamos que también hay hormigas que tienen que convivir entre ellas y trabajar juntas para sacar las cosas adelante. Entre los bichitos también necesitan convivir, respetarse. Tiene que haber alguien que sea líder e historias de amor", describe la manager de Marketing Internacional de Cirque du Soleil, quien, además, resalta que "es un espectáculo para todos los públicos". "Todos vamos a encontrar algo que nos guste. Habrá quien vaya puramente por los números de circo, habrá quien lo haga porque le encanta la música en directo, y quien vaya porque los números de clown le parecen divertidísimos", asevera.

-En el espectáculo, los insectos trabajan, comen, se desplazan, revolotean, juegan, se enamoran… No parecen muy distintos de los humanos.

-Es que te puedes ver muy reflejado también en ese mundo de insectos. Realmente, son unos valores universales. Los ponemos sobre un prisma distinto, más entretenido, colorido y divertido, pero son esas cosas que nos importan a todos, independientemente de nuestra edad y nuestras circunstancias.

Una historia de amor y un huevo

En el espectáculo, cuando el huevo llega a la colonia, el viajero, una mosca azul, se enamora perdidamente de una mariquita. "Es muy divertido ver el desarrollo de esa historia de amor", expone Itxaso Barrios, quien abunda en el significado real de ese elemento que irrumpe en la anodina vida de los bichos. "En realidad, es el ciclo vital. Está presente durante todo el espectáculo de maneras muy distintas. Es algo que atañe a todos", subraya. La obra en sí no tiene diálogo. O, mejor dicho, sí lo tiene, pero no como uno acostumbra a imaginarlo. "No hay palabras como tal, pero los insectos se comunican en su propio idioma de insecto. Les puedes entender. No es un espectáculo mudo, sino que los personajes principales entre sí se hablan, pero no lo hacen en un idioma reglado o al uso. Se han inventado un lenguaje propio, de insecto de OVO, mediante el que hablan entre sí. ¡Y no veas qué conversaciones!", aclara.

Es una de las particularidades que da alas al ingenio del público. "Por un lado, es lo que ves y lo que es inequívoco. Esas acrobacias, más allá de todas las barreras y fronteras de las leyes de la física. Y por otro lado está lo que tu imaginación aporta. Entiendes perfectamente qué es lo que está sucediendo en cada uno de los momentos de la obra, pero después puedes ahondar mucho más y encontrar muchas capas", precisa, para concluir que "el espectáculo sugiere y tú decides lo que interpretas". Por todo ello, "hay tantas ideas y sensaciones como espectadores va a haber, porque cada uno pondrá el foco en lo que más le gusta o sorprende", resuelve, aunque con la seguridad de que quienes acuden a ver OVO "no salen defraudados".

"Es un espectáculo al más puro estilo de Cirque du Soleil y siempre merece la pena. Además, llegamos para celebrar el 25º aniversario de la compañía en España con su 25ª producción. Para nosotros, es algo como que cierra el círculo", se extiende. Las entradas para el espectáculo se pueden adquirir a través del portal de Live Nation, promotora del evento en España. En la gira, interviene un centenar de personas, de 25 nacionalidades que se comunican en 17 idiomas distintos; de ellos, 52 artistas. Todo, para conseguir "que la gente no solamente vaya a ver un espectáculo, sino que compre tiempo de calidad con los suyos".