FicZone se embarcará en una aventura de piratas los próximos 6 y 7 de abril

La espera para la próxima edición de FicZone se hará menos larga, y es que este año el regreso del evento se adelanta a principios de abril. Como ya es costumbre, FicZone se celebrará en la Feria de Muestras de Armilla (Fermasa) junto a Meeplefactory y contará con el apoyo de Granada Gaming. Renueva el apoyo de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. y de la Diputación de Granada.

Actores internacionales de la serie de One Piece y la voz de Jack Sparrow

Tras el gran éxito del Live Action de One Piece, FicZone ha apostado por dos actores internacionales que aparecen en la serie. Los aficionados de esta entrañable aventura de piratas podrán conocer a Vincent Regan, quien interpreta al Vicealmirante Garp y que también es conocido por más papeles emblemáticos como Artemis en 300, Eudorus en Troya y más recientemente como el Rey Atlan en Aquaman 2, aunque muy pronto nos lo encontraremos en la nueva temporada de La Casa del Dragón. También vendrá como invitado internacional Craig Fairbrass, quien da vida al Chef Zeff y ha dado voz a Ghost en la saga de videojuegos Call of Duty Modern Warfare.

A esta tripulación de invitados se une Luis Posada, actor de doblaje muy esperado por los asistentes del evento que ha interpretado al capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe. También ha dado voz a Leonardo Di Caprio, Adrien Brody, Jim Carrey y muchos más.

Junto a estos piratas estarán el conocido youtuber El Quinto Emperador que se dedica a hablar del universo de One Piece y del anime en general, y la banda municipal de música de Aldeire, que dará un concierto titulado “One Piece and Friends in concert”.

Talleres de cocina en honor a la visita del Chef Zeff

En honor a la visita del Chef Zeff se habilitará una zona especial en la que se realizarán exhibiciones de cocina. Se contará con la presencia de Sergio Azogue, más conocido como Superpilopi por su canal de contenido gastronómico internacional en Youtube. Otros especialistas en gastronomía locales también participarán, como Reiko Shinozaki de pastelería Kame, que hará talleres de dulces japoneses o Cristian Puebla del restaurante Garden Plaza, que compartirá deliciosas recetas de fusión.

Se contará con un espacio dedicado a la afición de la lectura: Festival Arcadia

Otra novedad de esta edición es un nuevo evento que nace en FicZone: Arcadia, el Festival Internacional de Literatura Fantástica, Ciencia Ficción y Terror. En esta zona habrá encuentros y charlas con escritores relevantes como Asier Moreno, ganador del premio Minotauro 2023 con su novela Hija de la frontera, Ana B. Nieto, finalista del premio Minotauro con su novela Proyecto Karón, Antonio Runa, creador del podcast La órbita de Endor y que ha publicado recientemente su nueva novela La materia de las sombras, Víctor Conde, ganador de 2 premios Minotauro, el más reciente en 2022 con Horizonte de Estrellas, Concepción Perea, autora de Simbología del Bestiario entre otros, o autores de la editorial Baker Street.

Junto a este espacio los asistentes podrán descubrir nuevos autores que montarán stand en el Rincón Literario del que hay listado en la web, al igual que estará el Callejón de artistas y la CraftZone, con más de 50 puestos.

Masahiro Emoto, invitado especial

El evento contará con más de 350 actividades que podrán disfrutar los asistentes y el escenario estará cargado de grandes actuaciones como el concierto de KPop de los artistas coreanos from20 y HELLO GLOOM. La comunidad del cosplay, tan importante en FicZone, podrá conocer a los reconocidos cosplayers Taryn y Yumidun. Además, como invitado internacional de anime estará Masahiro Emoto, quien cuenta con una destacada carrera en la industria de la animación. Su experiencia abarca roles en proyectos icónicos como Ataque a los titanes, Samurai Champloo, Tokyo Revengers y Rurouni Kenshin. Además, ha trabajado también en el ámbito de los videojuegos como diseñador de personajes en Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle.

En el mismo recinto se celebrará también MeepleFactory, que esta vez contará con un gran pabellón que dará acogida a una gran variedad de editoriales y juegos de mesa que podrán probar los asistentes. Como invitado internacional del evento acudirá Vital Lacerda, autor que ha marcado el mundo de los juegos de mesa con títulos como Vinhos, Kanban y Lisboa. Este super evento de juegos de mesa también contará con la presencia de Carmen G. Jiménez, la ganadora del primer concurso de prototipos que se celebró en Meeplefactory que tiempo después lanzó su juego de mesa Ierusalem con la editorial Devir. Vendrá a animar a los participantes del concurso de prototipos de esta edición. Además, aparte de demostraciones de juegos de mesa también habrá una programación de charlas, entre las que estará Tranjis Games, editorial internacionalmente reconocida por su juego Virus!, con su show Tranjistor, y se destinará un espacio a contenido sobre gamificación y aprendizaje basado en juegos(ABJ) en el aula.

Aunque Granada Gaming ya se celebró en octubre, en esta edición de FicZone contará con un espacio que será la sede para la final de los torneos de Valorant y de League of Legends de Circuito Tormenta. Además, los asistentes también podrán probar diferentes videojuegos en una zona de Freeplay.

Y aún nos falta contaros sobre las actividades de cómic, talleres, concursos, conciertos, exposiones... La recta final para la celebración de la próxima edición de FicZone ya ha comenzado, y el 6 y 7 de abril espera recibir a 40000 personas en el recinto de Feria de Muestras de Armilla (FERMASA). Las entradas, que pueden conseguirse en www.entradasytickets.com suelen agotarse semanas antes, así que no las dejen pasar.