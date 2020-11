“Si no se puede intubar a una persona de 50 años y se muere ya da igual la economía”

“No sé cuánto tiempo va a durar este sistema”, estas son las palabras de un representante de los profesionales sanitarios granadinos con más de una década de experiencia en el sector. Esta persona prefiere no hablar desde un nombre concreto o su lugar dentro del sistema sanitario de la provincia, pues afirma que lo que cuenta es aplicable a nivel general. Nuestro protagonista nos habla sobre temas como la situación de los hospitales, de sus UCI, la ejecución de los rastreos, un posible confinamiento domiciliario o las circunstancias que están viviendo los profesionales sanitarios en esta segunda ola del Covid-19 en Granada.

“La atención primaria está colapsando”, manifiesta el individuo, que explica que son los efectivos de esta unidad los que se están encargando de realizar los rastreos, una tarea que resulta muy difícil cuando la cifra diaria de test PCR es elevada. Un rastreo de cinco o seis días es excesivo, incluso con profesionales que “siguen llamando pacientes al llegar a casa”. Esto ocurre porque “estamos con el mismo personal o menos. En verano rescatamos otras patologías tras la primera ola, pero ahora tenemos todo y más”. “El refuerzo de la atención primaria es una mentira”, señala esta persona, que argumenta que “ya no hay más personal” que contratar debido a la imposibilidad de rescatar a profesionales sanitarios que trabajan fuera de Andalucía o trabajadores que simplemente han dejado la medicina. “Querer medicalizar residencias y hoteles es estupendo, pero si no tienes personal no puedes hacerlo”. Que Andalucía sea la comunidad que peor paga a sus sanitarios es uno de los motivos de esta necesidad.

“Cada vez estamos más cansados”, expresa el entrevistado, que agrega con lástima que “hay compañeros que piensan en dejar la medicina”. “Conozco a gente que está trabajando 36 horas seguidas con un contrato de un mes y que reciben voces e insultos”, declara. “No sé cuánto tiempo va a durar este sistema”, dice esta persona, que reitera que “no nos podemos multiplicar” más ante la falta de personal.

Este individuo nos cuenta que la curva de la segunda ola de coronavirus “no está estabilizada” todavía, por lo que el panorama puede empeorar todavía. “No queda mucho para que se desborden las UCI”, nos revela este profesional sanitario, que confiesa que vería bien un confinamiento de 15 días para intentar rebajar las pésimas cifras de la provincia. El entrevistado asegura con rotundidad que “si no se puede intubar a una persona de 50 años y se muere ya da igual la economía”.

Este granadino apunta a que ahora está “empezando a observar una mayor virulencia de nuevo” en el Covid-19, algo que aporta también su grano de arena para entender el mayor número de ingresados en las últimas semanas. “Parece que los pequeños se portan mejor que los mayores”, manifiesta esta persona, que explica que una mayor incidencia del coronavirus trae consigo más descontrol en la sanidad. “Hay personas que no le dan valor a lo que está pasando”, concluye nuestro protagonista, que añade que dará todo lo que tiene por intentar ayudar a todas las personas que pueda.