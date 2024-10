Elon Musk apoya a Donald Trump con 75 millones de dólares

La carrera por la Casa Blanca llega a su recta final y, como cada cuatro años, distintas personalidades de los negocios, la cultura, el deporte y las plataformas de los Estados Unidos deciden posicionarse de forma clara con uno u otro candidato. El caso de Elon Musk, dueño de Tesla, la red social X y otros proyectos como SpaceX, The Boring Company, Neuralink o OpenAI, no sorprende a nadie. En sus declaraciones a través de su perfil de redes sociales siempre ha visto con buenos ojos la llegada al Despacho Oval de Trump, pero la noticia reside en la cantidad aportada a la campaña del líder republicano. No siendo esta la más alta cuantía que ha aparecido en estas semanas.

Con un patrimonio neto estimado en unos 253 mil millones - según el índice de multimillonarios en tiempo real de Forbes - el empresario sudafricano de 53 años es uno de los más acérrimos partidarios del expresidente (2017-2021) y se ha volcado por completo en respaldo al movimiento MAGA (siglas en inglés de 'Hacer Estados Unidos grande de nuevo').

Musk acompañó este mes a Trump en el simbólico mitin que el exmandatario realizó en la pequeña localidad de Butler (Pensilvania), el mismo lugar donde casi es asesinado el pasado 13 de julio. Gestos y una aportación económica a la que el candidato ha correspondido afirmando que le "al frente de una comisión de control de gasto público" cuando gane las elecciones.

Durante el acto de campaña de Trump en Butler a principios de este mes, Musk dijo que "esta será la última elección", insinuando con su registro para votar en estas elecciones que si Trump no vence en noviembre "van a quitar el derecho al voto".

El director ejecutivo de X, que durante años había optado por mantenerse al margen de la política, pero con el paso de los meses y el cambio de rumbo demócratas con Kamala Harris a la cabeza, ha ayudado a dar el empujón definitivo para que de año su respaldo abierto a Donald Trump , convirtiéndose en uno de los grandes donantes para su campaña, junto a la multimillonaria israelí Miriam Adelson - la magnate de los casinos - que ha donado 95 millones de dólares.