El valor humano del Festival de Jóvenes Realizadores

Estamos a las puertas de un nuevo viaje a las entrañas del cine en Granada. A ese lugar, donde el talento brilla con luz propia gracias, no solo al esfuerzo de los artistas, sino al trabajo de las personas que están detrás de festivales como el Jóvenes Realizadores (FilmFest) que, con 30 ediciones a las espaldas, sigue dando cabida a las miradas y perspectivas del mundo de aquellos que sólo acaban de iniciar su camino en el séptimo arte.

El equipo dirigido por Antonio Miguel Arenas, Idoia Virdozola y Julio Bolívar ya está listo para enseñar a la ciudad y a quienes quieran asistir a cada proyección, taller o charla, aquello por lo que llevan más de un año trabajando sin descanso. Viajes, videollamadas, presentaciones, visionados, reuniones con promotores e instituciones entre las que sacan un momento para acercarse a Futura Basura y contar todo lo relacionado con este proyecto al que, a sus cuatro años de vida como nuevo formato, le han salido los dietes y tiene hambre de grandes cosas.

Toda una apuesta por el trinomio cine, música y creatividad -desde el 20 al 26 de octubre- que se encuentra impregnada por el aura de cumplir 30 ediciones a la par de convertirse, para toda la ciudad de Granada, en el mejor prólogo posible de los Goya.

Preguntas (P): Todavía no nos hemos recuperado de lo vivido el año pasado y ya tenemos aquí una nueva edición del Festival y con la 30ª Edición como aliciente. ¿Se va a hacer algo especial en relación a este cumpleaños?

Respuesta (R): Cada edición el festival se reinventa, pero este treinta aniversario nos gusta verlo como una celebración de muchos de los artistas, tanto músicos como cineastas, que nos han acompañado durante estos años y que tanto han ayudado a impulsar el festival. Queríamos poner en valor eso. Jonás Trueba presentó ‘Quién lo impide’ en 2021, ahora regresa para recibir un premio de honor y compartir sus últimas películas, inéditas en Granada. Parte del documental ‘Generación Lagartija’ se rodó en el concierto que dieron Lagartija Nick en el Teatro Isabel la Católica. Gorka Urbizu vino con el documental ‘Dardara’ y ahora regresa de jurado. Mayte Gómez Molina, que fue becaria del festival y ahora regresa como una artista consagrada, Premio Nacional de Poesía Joven. Y podríamos seguir. Por algo no es casualidad que ‘Volveréis’ sea la película de clausura.

P. Este nuevo enfoque del festival lleva 4 años sumando adeptos y seguidores… ¿Cuál creen que es la razón del crecimiento del FilmFest?

R: Hay muchos factores. En primer lugar, la manera de consumir audiovisual ha cambiado. De hecho, simplemente utilizar el verbo consumir para hablar de cultura lo dice todo. Por eso hemos intentado recuperar la idea de ir al cine para ver algo único, poner en valor esa experiencia colectiva uniendo distintas disciplinas. Tampoco hemos inventado nada que no se hiciera en otros festivales, en Madrid o Barcelona, pero veníamos de una pandemia y era la clase de programación que una ciudad tan joven y creativa como Granada demandaba. A partir de ahí, la clave tiene que estar en la continuidad, en un diseño atractivo, en una línea coherente de programación, cercana al público y atenta a lo que está sucediendo en el mundo.

P. ¿Qué han aprendido en lo que va de viaje?

R: Principalmente, que los proyectos no se construyen en solitario. En la importancia de crear alianzas con cada institución y patrocinadores, en lograr que la propuesta del festival se entienda, tanto por su repercusión directa por el número de espectadores como indirecta, por el eco que deja entre el público y los medios de comunicación. Y por suerte el Festival Jóvenes Realizadores cuenta con apoyos cada vez más sólidos, pero sobre todo con un equipo humano detrás que trabaja como una familia, con mucha ilusión. Mantener eso, creciendo paso a paso cada año, es fundamental.

P. Encima este año, todo ha sido más complejo y con mucho tren, coche y kilómetros en el cuerpo.

R: Sí, nos ha tocado estar más separados de lo que nos gustaría. Hacer el festival es solo una parte de nuestras vidas, todos tenemos otros trabajos y profesiones, pero es algo que nos une y a lo que dedicamos mucho tiempo y cariño. A veces nos miramos y nos damos cuenta de la suerte que tenemos de poder hacer algo así en Granada, con amigos y personas a las que admiramos. Somos unos afortunados.

P. ¿Cómo se ha gestionado todo el trabajo con la distancia y las otras ocupaciones de la vida?

R: No es fácil, especialmente estando cada uno en una ciudad diferente. Algunos pedimos vacaciones y días libres para poder compaginarlo. Nos complementamos muy bien; cuando uno no puede llegar a algo, siempre llega el otro. Es una suerte poder crear este proyecto juntos y en Granada. Además, el equipo que hay detrás también es clave. El mes antes del festival, la familia crece: pasamos de ser tres personas a ser diez, con mucha gente joven que nos llena de energía e ideas nuevas.

P. Prácticamente a las puertas del festival, vemos que la programación de este año vuelve a ser una vuelta más de tuerca a la idea de vivir una experiencia alrededor del cine.

R: Ese es el reto cada año. Conseguir ampliar la idea de lo que es el cine a través de la fusión con otras disciplinas. La propuesta de Martí Perarnau y Zahara sigue esa línea, de recuperar joyas del cine mudo como ‘La huelga’ de Eisenstein y ‘Cine-ojo’ de Vertov para acercarlas a un público más joven. Desde el primer año este ha sido uno de nuestros objetivos y esa constancia ha dado resultados. Sesiones que el primer año igual no atraían tanto público, o que desde fuera no se entendían, y que ahora superan nuestras expectativas.

El año pasado el Palacio Condes de Gabia se nos quedaba pequeño, con gente teniendo que quedarse fuera para ver cortometrajes. Algo insólito. Hace dos años más de 300 personas fueron el Teatro Isabel La Católica para ver una película muda en blanco y negro como ‘Nosferatu’, a la que Amonet puso música en directo. El año pasado más de 400 fueron a ver a Jaime Beltrán y ‘Akira’… Estas son las cosas que acaban dando sentido a nuestro esfuerzo.

P. Nombres propios como Víctor Erice, Jonás Trueba, Itsaso Arana, Natalia de Molina, Mayte Gómez Molina, Elena López Riera, Lagartija Nick, Zahara, Martí Perarnau… ¡Menudo cartel!

R: La verdad es que dichos todos juntos impresiona, nos lo dices hace un tiempo y no lo creemos. Pero como te decíamos, no viene de la nada, es fruto de cuatro años de continuidad y confianza, que es algo fundamental en todo proyecto cultural. Se generan relaciones y sinergias que van más allá de las lógicas y tendencias, hay proyectos pensados en exclusiva para el festival o inéditos en Granada. Hasta el punto de que a veces somos los primeros sorprendidos por lo que va a suceder en el teatro. Zahara estuvo en 2022 viendo ‘Nosferatu’ y salió encantada. Fue a propuesta suya y de Martí colaborar con nosotros, como para decir que no, son dos genios. Van a hacer algo único que se va a presentar en exclusiva en Granada y eso es lo que hace tan singular este festival.

P. Distintos espacios, puntos de vista, talleres, temas, competiciones... y Granada.

R: Granada lo pone muy fácil… y a la vez difícil. Es una ciudad a la que todo el mundo quiere venir, con mucha vida cultural, pero al mismo tiempo cuesta cambiar ciertas tendencias y dinámicas, ya que no cuenta con las infraestructuras necesarias. Tenemos muchas limitaciones de presupuesto y es fundamental la imaginación y la cooperación con diversas instituciones, como la Universidad, el Centro José Guerrero o Fundación SGAE, para que muchas de esas actividades salgan.

Por ejemplo, a los que nos gusta el cine tenemos que ir a Madrid o Málaga para ver determinadas películas. Por eso intentqmos que todos los años haya mucho talento granadino destacado. Y también cubrir esos vacíos con la programación que nos gustaría ver como espectadores el resto del año.

P: Hay que sacar el tema: Los Goya. ¿Ha ayudado que se celebren en Granada a la hora de enfocar la idea del festival o crear nuevas sinergias para mejorar la programación?

R: Notamos sobre todo que el cine de repente no suena a algo lejano, sino que es un tema de conversación, y eso se agradece. A nivel de público seguro que ayuda. El tiempo dirá si sirve para cambiar o no, pero a nivel estratégico ya ha abierto la puerta hacía un futuro donde la industria del cine y la programación cinematográfica se consoliden en Granada.

P. ¿Qué van a aportar los Goya a la ciudad y a la industria del cine granadino?

R: Ojalá como decíamos antes pueda suponer un punto de inflexión a nivel de industria, que pide a gritos un impulso. Esta ciudad tiene grandes profesionales y una cantidad asombrosa de talento que necesita oportunidades que a día de hoy son muy complicadas, porque hacer cine es caro y necesita de inversión pública para salir adelante. Y está demostrado que el cine es un motor cultural y económico, los Goya van a ayudar a cambiar los prejuicios que todavía pudiera haber.

P. ¿Qué le dirían a alguien que no conoce el festival y está pensando en comprar un abono para asistir a todo?

R: Le diríamos que por desgracia llega tarde - risas - . Este año la primera tirada de abonos a precio especial se agotó en tiempo récord, en un día, sin haber anunciado nada de la programación. Y el resto de abonos también se han vendido. Estamos muy contentos porque año tras año el esfuerzo que hemos hecho para fidelizar al público tiene resultados. Siempre decimos que en el festival vas a descubrir las películas que te gustan, pero que todavía no conoces. Y notar ese deseo por descubrir la programación nos emociona.

P. Esto es un “no parar” y seguro que la edición de 2025 ya está en la mente...

R: Sí, ya estamos tramando cosas... Es curioso porque siempre tenemos la sensación de que de un festival sale otro. A Víctor Erice le invitamos el año pasado y finalmente ha podido venir este, con gran interés por su parte y una generosidad que nos conmueve, sobre todo viniendo de un cineasta tan importante y que admiramos tanto. Pero sí, ya tenemos alguna sesión especial en mente, así como el premio de honor y la retrospectiva del año que viene. Será un gran nombre del cine español muy vinculado a Granada, ojalá le guste la idea tanto como a nosotros.