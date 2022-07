Un colegio granadino denuncia que la Junta busca el menú más barato para el servicio de comedor

La AMPA del CEIP Gómez Moreno ha anunciado nuevas movilizaciones a partir de septiembre si la Junta de Andalucía no varía su intención de adjudicar el servicio de comedor escolar a la empresa que más baje el precio del menú, "lo que haría inviables modelos de gestión como el del colegio granadino, referente desde hace 20 años tanto en Andalucía como en el resto del país". “Pedimos que se reconozca la calidad de modelos de comedor escolar como el nuestro y que no se decida la adjudicación del servicio por parámetros económicos, sin reconocer el compromiso y la trayectoria de dos décadas alimentando de forma saludable y sostenible”, señalan desde la AMPA, donde alertan de que “la Junta no parece querer cambiar un ápice su planteamiento de competición entre multinacionales de catering y asociaciones sin ánimo de lucro”.

Según explican fuentes de la AMPA del CEIP Gómez Moreno, la Junta de Andalucía está preparando en la actualidad los pliegos de los próximos concursos públicos por los que se elegirán a las empresas que gestionarán los comedores de los colegios públicos de Andalucía para los próximos 4 años. Está previsto que los concursos públicos salgan a licitación a finales de año y se adjudiquen en enero de 2023.

La vía administrativa actual, denuncia la AMPA, obliga a iniciativas como la del CEIP Gómez Moreno a competir contra las grandes empresas de restauración colectiva, que tienden a rebajar los precios y que hacen inviable que asociaciones pequeñas ganen los concursos. Ya en 2018 el resto de AMPA de Andalucía que llevaban años gestionando sus comedores de forma comprometida perdieron la gestión frente a grandes empresas que desmantelaron el modelo de cercanía. En muchos casos, son las mismas empresas que desistieron de la gestión entre 2019 y 2020, cuando abandonaron el servicio y dejaron a miles de escolares sin comedor. Lo mismo sucedió con las dificultades de la pandemia: este mismo curso ha llegado a haber hasta 12.000 escolares sin servicio. “Parece haber una percepción equivocada de que las empresas ofrecen un servicio más profesional y resistente ante las adversidades, cuando en realidad sucede todo lo contrario, como ha quedado patente durante la pandemia. A modo de ejemplo, la AMPA del CEIP Gómez Moreno no solo siguió ofreciendo el mismo servicio de calidad, sino que elaboró menús y atendió a familias de otras localidades durante los meses de confinamiento”, afirman desde la asociación de familias.

Desde la AMPA señalan que la vía de la licitación pública en esas condiciones no es la única, puesto que en otras comunidades autónomas, con el mismo marco jurídico, hay fórmulas distintas. “En cualquier caso, el precio del menú debería ser cerrado, sin opción de rebaja, y tendrían que valorarse las ofertas en términos de calidad y trayectoria”. “Es sorprendente que se siga poniendo la alimentación de nuestros niños y niñas en manos de empresas con múltiples quejas e incidencias de mala gestión y que comedores como el del CEIP Gómez Moreno se vean siempre en la cuerda floja”, lamentan.

Para reivindicar una adjudicación del servicio de comedor escolar que no dependa exclusivamente de condicionantes económicos, las familias del CEIP Gómez Moreno preparan movilizaciones para el inicio del próximo curso escolar, unas movilizaciones que cuentan con el apoyo de FAMPA Alhambra.