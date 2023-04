"Nos toca afrontar este partido con mentalidad ganadora, de supervivientes", ha sostenido Paco López, entrenador del Granada, en su rueda de prensa previa al encuentro que le enfrentará al Eibar este domingo (18:30 horas). El choque, una final por el ascenso directo, despierta en el conjunto rojiblanco "toda la ilusión de hacer las cosas bien para poder ganarlo", ha aseverado el preparador nazarí, quien ha recordado que, pese a la trascendencia del duelo, "pase lo que pase, seguirán quedando cuatro jornadas". "El equipo está con toda la energía del mundo, seguimos dependiendo de nuestro trabajo", ha subrayado.

Paco López ha reconocido que tanto los integrantes del vestuario como los miembros del cuerpo técnico del Granada se encontraban "jodidísimos" tras la derrota ante el Racing de Santander. "El primer día de entrenamiento vinimos ya pensando en este domingo con toda la energía del mundo porque no podemos hacer otra cosa. Lo pasado, pasado está. Siempre decimos que sirve para aprender", ha expuesto, antes de incidir en que los conjuntos "supervivientes" son "esos equipos que afrontan los retos precisamente como eso y no como una amenaza". "Ante momentos de adversidad y dificultad, tenemos que demostrar lo que somos. Lo hicimos en el anterior partido, contra Las Palmas, cuando veníamos de perder dos partidos consecutivos fuera de casa", ha indicado. "La idea es la misma, la de levantarnos, revertir la situación y echarle un par de…", ha sugerido.

El Eibar, a su juicio, "es uno de los equipos favoritos a ascender desde el primer momento". "De las últimas 15 jornadas ha estado 11 en ascenso directo. El año pasado perdió el ascenso por verdadera mala suerte, diría yo, en el último partido de Liga. Sigue manteniendo al mismo entrenador, la misma base, con jugadores experimentados", ha recordado, antes de resaltar que el cuadro armero presenta "diferentes registros". "Tiene una salida de balón muy clara, pero, si te ve los espacios a la espalda, los explota también", ha argumentado, para seguidamente añadir que tiene "jugadores con muy buen pie y, en línea de tres cuartos, con buen uno contra uno, verticales". "Para mí, es uno de los equipos más completos de la Liga", ha sostenido.

"Cada semana insistimos en cosas que necesitamos mejorar. Cada partido es una historia diferente, distinto. También, desgraciadamente para nosotros, los partidos fuera de casa nos llevan a unas cosas y los de casa, a otras. Tratamos de ser mejores, mejorar", ha aseverado Paco López, quien ha insistido en que "la intención en general siempre es generar las máximas ocasiones posibles y que te generen lo mínimo posible". "El partido del domingo te invita a equivocarte muy poco, porque es un equipo que te mata, que arriba te hace daño", ha afirmado el técnico rojiblanco, quien, no obstante, ha puntualizado que el Eibar "también viene pasando momentos de dificultad".

Melendo y Weissman, ausentes este viernes, pero disponibles

De cara a este encuentro, la enfermería del Granada no experimenta grandes movimientos, a pesar de que este viernes no se ejercitaron Melendo ni Weissman, ambos con permiso del club. En el caso del catalán, "ha fallecido repentinamente su abuela", ha lamentado Paco López, mientras que el israelí se encuentra en su país por motivos vinculados con el nacimiento de su hijo. Ambos estarán este sábado de vuelta y trabajarán con normalidad con el resto del grupo, por lo que estarán disponibles para el técnico valenciano, quien, precisamente, ha sido preguntado en sala de prensa por el estado del mediapunta.

"Ayer después del entrenamiento hablé con Melendo, porque esta semana lo he visto muy bien desde fuera. Le pregunté y me dijo que hacía semanas que no se encontraba como se ha encontrado esta semana a nivel físico. Nos alegramos muchísimo", ha revelado, satisfecho porque vio al jugador "muy contento". "Ha arrastrado muchas molestias durante una parte de la temporada. Le cuesta acabar los partidos. Me llevé una alegría tremenda de escucharle ayer. Ya sabéis la importancia que tiene Melendo para este equipo", ha agregado.

En lo que respecta a la estructura con la que afrontará el duelo, tras las dudas generadas por su sistema en El Sardinero, Paco López ha defendido su planteamiento. "Todo el mundo cree entender, y muchos seguramente entienden de este deporte, de este juego tan bonito. Yo vuelvo a insistir. Los que tenemos el mayor conocimiento y la mayor información somos los entrenadores", ha indicado, antes de argumentar que la idea en la pasada jornada era "jugar con 3-4-3, con dos carrileros que llegaran y una defensa impar para tratar de estar protegidos". "A mí, las estructuras de inicio, los posicionamientos, el dibujo, muchas veces me dice bien poco. Cuando uno juega con una defensa impar lo hace con unos motivos. Lo que hay que ver siempre es el desarrollo y las intenciones. Otra cosa es que te salga bien o mal, como la semana pasada", ha añadido.