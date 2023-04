Paco López: "He echado en falta el talento de nuestros jugadores de ataque"

El entrenador del Granada, Paco López, ha reconocido ciertas carencias individuales para decantar el encuentro de este domingo ante el Eibar. "He echado en falta, precisamente, el talento de nuestros jugadores de ataque, excepto Bryan, que, cuando le han dejado, tiene esa posibilidad. Necesitamos más de futbolistas como Weissman, Famara, Puertas, Callejón, Uzuni… Era lo que nos podía dar la victoria", ha lamentado el técnico rojiblanco, quien afirma que, por "querer ganar", sale con "un mal sabor de boca". "Nos ha faltado cabeza en los últimos minutos y el empate se puede considerar justo", ha concluido.

"El resumen del partido es una primera parte en la que intuíamos que el Eibar buscaría el juego directo. Lo hemos controlado muy bien. Hemos tenido más la posesión y hemos generado la de Puertas, el tiro de Bodiger, el cabezazo entre Callejón y el defensor… Se han generado ocasiones de gol, no muy claras", ha descrito el preparador granadinista, quien considera que sus pupilos fueron "superiores" en el primer acto. "No se han acercado -los jugadores del Eibar- ni una sola vez al área antes del gol", ha sostenido, antes de puntualizar que "la falta ha sido evitable". "Al rechace no hemos estado como deberíamos estar", ha esgrimido.

Paco López ha admitido que el Granada ha tenido "fortuna" en la acción del empate y, seguidamente, ha explicado que pretendió "darle un salto al equipo en cuanto a presencia en el área y tener gente ofensiva", con lo que a su equipo le faltó "tranquilidad, precisión, calma, elegir bien". "Eso ha propiciado que jugáramos directo con Famara y no ganáramos ni la primera disputa ni la segunda", ha abundado. "Era un partido para individualidades. He echado de menos más de los delanteros que han salido de inicio y más de los que han salido después. En estos partidos tan igualados, se necesita ese puntito de talento y acierto. No ha salido, no lo hemos tenido", ha insistido, para más tarde señalar que al Eibar el empate "se lo ha dado el talento de Arbilla, que es un especialista a balón parado".

Cuestionado sobre si los dos equipos tuvieron miedo, el entrenador valenciano ha matizado que fue, más bien, "respeto porque te enfrentas a un gran rival". "Nos conocíamos bien. El Eibar en la primera parte ha tratado de no arriesgar absolutamente nada. Nos conoce. Sabe que somos un equipo que presionamos bien arriba en casa. No se ha complicado la vida con el balón", ha argumentado. "Hemos tratado de alternar y jugar por dentro. Hemos cambiado la posición de diferentes jugadores. Hay cosas colectivas que podríamos haber hecho mejor. Nos tenemos que mirar solo nosotros, no a los rivales, pero hoy, en la primera parte, el Eibar, que es un rival muy potente, apenas se ha acercado al área", ha detallado.

Acerca de la ansiedad desencadenada tras el tanto del Eibar, Paco López ha apuntado que "no es la primera vez que pasa". "Nos precipitamos. Hoy, encima, el hecho de tener a Famara te incita a jugar más directo", ha apostillado. Considera, no obstante, que es "innegable" el esfuerzo de sus pupilos. "Nos gustaría que estuvieran más acertados en determinados momentos, pero hay un compromiso brutal".

"Hace falta también un poquito de tranquilidad, porque eso no te deja dar tu máximo nivel", ha incidido, tras lo que ha reconocido que el encuentro de la próxima jornada, frente al Alavés, "posiblemente, sea muy decisivo". "Vamos a tratar de que el viernes sea nuestro partido, que le demos la vuelta, poder ganar. Si no, seguirán quedando nueve puntos. Estamos viendo la dificultad que está teniendo todo el mundo y da la sensación de que hasta la última jornada puede estar esto así de igualado. Trataremos de estar, por lo menos, en la pelea hasta la última jornada y creo que el equipo está mentalizado", ha defendido.

"Los he visto hablar en el vestuario -a los jugadores del Granada-. A pesar de estar jodidos por el empate, porque queríamos ganar y nos situaba líder, he visto un ambiente de rabia en positivo. Esto es lo que tenemos que sacar de aquí al final. Rabia y, además, tratar de jugar mejor, aunque sea difícil porque todo el mundo se juega tanto", ha agregado. "Nos tenemos que exigir a hacer las cosas mejor", ha concluido.

Gaizka Garitano

El entrenador del Eibar, Gaizka Garitano, ha asegurado, por su parte, que los armeros dan "por bueno el empate", aunque lamenta el resultado final tras abrir el marcador. "Ha habido alternativas. Nos hemos puesto por delante y creo que, cuando mejor estaba el equipo, hemos estado a punto de hacer el 0-2 y nos ha venido el gol, que nos lo hemos hecho nosotros. Ha sido una pena, porque hemos estado cerca. El Granada es un buen equipo, tiene muy buenos jugadores", ha analizado el preparador eibarrés.