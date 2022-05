El Granada disputa este domingo su verdadera y única final por la permanencia. El conjunto rojiblanco recibe al Espanyol en el encuentro definitivo. Si gana, será equipo de Primera división el próximo curso; si no, necesitará que fallen el Mallorca, el Cádiz o los dos. Es un partido que se juega a todo o nada. Lo sabe el club, cerrado herméticamente durante la semana, con el objetivo de que todos los integrantes de la entidad, en todas sus secciones y todos sus estratos, se centren en lo que sucederá esta tarde, a partir de las 20:00 horas. Lo sabe también la afición, a la que apelan en el cuadro nazarí y que responderá. Las 19.336 localidades de las que dispone el Nuevo Los Cármenes están vendidas para el choque; habrá recibimiento, grandes pancartas y una continua insuflación de aliento por si las fuerzas flaquean o se debilita la mente. No habrá más oportunidades.

El himno sonará con la fuerza de las casi 20.000 gargantas que abarrotarán el estadio mientras once de los pupilos de Aitor Karanka salen desde el túnel de vestuarios para defender su ventajosa posición. El Granada depende de sí mismo para salvarse, tesitura de la que no puede disfrutar el Cádiz. Sí el Mallorca, en mejor situación que el cuadro amarillo. Sin embargo, el conjunto rojiblanco es el único de los tres implicados en la pelea por la salvación que dispone del factor campo a su favor. Los demás se jugarán la vida en territorio enemigo, aunque todos ante rivales que no tienen ya nada por lo que luchar. El granadinismo, además, confía en la consecución de la permanencia, lo que tratará de transmitir desde la grada, pero todo dependerá de lo que suceda en el césped.

Allí, sobre el rectángulo de juego, quieren estar todos. El club rojiblanco emitió una particular convocatoria este sábado que no era más que la relación de todos los integrantes de la primera plantilla, incluidos los lesionados, junto con Neyder Lozano y Joao Costa, que no están inscritos. Como invitada especial, cierra dicha lista la propia afición rojiblanca. Pero la realidad es que Aitor Karanka no dispondrá de tantos efectivos para conformar su alineación. Se adivina la presencia de Luís Maximiano bajo palos, inamovible, así como la recomposición de la línea defensiva en que más confía. Reclutado Escudero, que cumplió sanción la pasada jornada, Quini regresará a su lateral diestro natural y el zurdo se irá al lado contrario. Entre medias, no parece probable que el técnico rompa la pareja formada por Víctor Díaz y Domingos Duarte, recién convocado el luso por su selección.

En el centro del campo brotan las dudas. Karanka retiró a Milla del Villamarín para asegurar su presencia este domingo. La identidad de su acompañante dependerá de cómo amanezca Maxime Gonalons. El galo ha padecido molestias durante la semana que le han impedido entrenar con normalidad, al margen en ocasiones. De encontrarse en plenas condiciones para competir, será titular. Si no, Petrovic le reemplazaría. Más clara es la alineación de Álex Collado por delante. El catalán crece a pasos agigantados desde la llegada del técnico vitoriano, que le considera indiscutible como bisagra. Puertas, en estado de gracia, ocupará la banda derecha. En la izquierda, a tenor de las declaraciones del propio preparador rojiblanco este sábado, podría saltar Darwin Machís, ya completamente recuperado. Sin embargo, Luis Suárez está bien posicionado para partir desde la cal. Jorge Molina quedará arriba, presto para cazar algún balón que meter en la jaula.

En la otra mitad del campo, con la salvación más que certificada y una revolución interna de opaco desenlace, estará el Espanyol. Luis Blanco se sentará en el banquillo por segunda vez, y probablemente última. Precisamente, el exrojiblanco Diego Martínez sería el opositor mejor colocado para ostentar el cargo la próxima temporada, según indican varias informaciones, después de que Vicente Moreno fuera destituido de forma sorpresiva. La poca relevancia que tiene el choque para el conjunto perico parece augurar minutos para algunos de los menos habituales, partiendo por la delantera, parcela en la que no estará Raúl de Tomás, la principal amenaza del conjunto catalán. Cabe esperar que Diego López actúe en portería, con Aleix Vidal, David López, Cabrera y Dídac Vilà por delante. Darder formaría pareja de centrocampistas con Yangel Herrera, también viejo conocido nazarí, flanqueados ambos por Melendo y Melamed. Javi Puado y Embarba se juntarían arriba.

El Granada se juega toda la temporada en algo más de 90 minutos. Los 37 encuentros previos quedan reducidos a uno, ese hacia el que han conducido los patinazos del conjunto rojiblanco durante todo el curso. Arrancó mal, lo enmendó y desaprovechó un colchón cómodo. Ahora, no tiene margen, aunque sí ventaja. Será la única final propiamente dicha del cuadro granadinista. Debe resolverla y, a partir de entonces, escrutar horizontes futuros.

Alineaciones probables:

Granada CF: Luís Maximiano; Quini, Víctor Díaz, Domingos Duarte, Escudero; Gonalons, Milla; Puertas, Álex Collado, Luis Suárez; y Jorge Molina.

RCD Espanyol: Diego López; Aleix Vidal, David López, Cabrera, Dídac Vilà; Melendo, Sergi Darder, Yangel Herrera, Nico Melamed; Javi Puado y Embarba.

Árbitro: Hernández Hernández, del comité canario.