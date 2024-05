Sandoval: "Me gustaría que dijeran lo antes posible quién será el entrenador la próxima temporada"

Con el descenso ya consumado, José Ramón Sandoval solo desea dignificar el escudo del Granada y "sumar una victoria fuera de casa". "A todos nos interesa terminar muy bien y es el primer objetivo que tenemos", ha sostenido el técnico madrileño en su rueda de prensa previa al encuentro contra el Rayo Vallecano. En paralelo, no oculta su predisposición y deseo de dirigir al equipo la próxima campaña. "Me gustaría que lo dijeran lo antes posible", ha reconocido el técnico, quien considera que "cuanto antes se tome la decisión, mejor".

"Yo no voy a cambiar el discurso. Sabía a lo que venía", ha insistido el madrileño. "Yo he venido a trabajar para mi Granada, no a hipotecar el club. He venido con mi segundo entrenador nada más y hemos intentado levantar esto como hemos podido. El trabajo está ahí. Ellos son los que toman la decisión", ha ahondado el técnico, que espera "que no se equivoquen" en la elección. "Sé que hay una baraja de entrenadores; conmigo no ha habido ningún contacto. No me va a desviar la atención. No está en mis manos. Las decisiones son suyas y creo que van a buscar lo mejor", ha incidido.

En lo que respecta al partido, ha adelantado varias rotaciones, como ya avanzó tras perder contra el Real Madrid. "Llegando a la situación que hemos llegado, con el descenso matemático, sinceramente, Myrto (Uzuni) no va a viajar. Estamos intentando que esté en un tratamiento para que llegue en la mejor forma posible a competir la Eurocopa porque lo suyo ya es pararle. Con Józwiak no me gustaba mucho la sensación que teníamos y creo que para él se ha acabado la temporada también", ha profundizado, para más tarde revelar que "Marc Martínez va a ser titular". "Con Batalla vamos a seguir la misma dinámica de Myrto. Tenemos que intentar saber dónde estamos y hasta dónde hemos llegado. Nos ha ayudado mucho con esas molestias que tenía. Va a estar con nosotros en Madrid, pero en la manera de ayudar para que este grupo siga para adelante. Raúl Fernández no ha salido a entrenar porque tenía unas molestias en la muñeca", ha argumentado.

"Estas son las circunstancias que tienes cuando llegas y los objetivos son claros. Es difícil formar un equipo porque aquí ya cada uno estamos mirando un poquito más cómo termina la temporada", ha deslizado Sandoval, quien desea que el cuadro nazarí 2coja la dinámica de antes del partido contra el Sevilla, que era un equipo competitivo y con ganas". "A Vallecas, si no vamos así, por lo que yo conozco de esa casa, no lo vamos a pasar bien", ha advertido, para seguidamente recordar que los franjirrojos "se están jugando matemáticamente cerrar la permanencia" y que "ese campo te embruja y te hace ser un poquito menos de lo que eres en condiciones normales".

A pesar de todo, ha aseverado, "los jugadores que vayan para Madrid, van a dar la cara y a intentar coger esa dinámica". "Hay que poner en valor nuestra afición. Dentro de casa jugamos de una manera diferente, porque creo que nos empujan tanto que, incluso con lo poquito que le hemos dado, el jugador se multiplica", ha agregado. "Quiero volver a la senda de partidos atrás en los que hemos competido muy bien y hemos sido nosotros los primeros que hemos golpeado en campo rival. Ahí hemos visto la mejor versión de este Granada", ha manifestado, antes de un encuentro que, por su pasado rayista, ha reconocido "especial". "No me gusta que el Rayo esté en esta situación, porque le deseo todo lo mejor, pero voy a ir a competir con mi equipo para sacar lo mejor posible, porque nuestra afición necesita una victoria fuera de casa", ha concluido.