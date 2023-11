El Granada pierde a Bryan Zaragoza para la visita al Alavés en la próxima jornada de Liga, posterior al parón internacional. El extremo malagueño vio ante el Getafe su quinta cartulina amarilla en lo que va de curso, por protestar una acción durante el partido, por lo que cumple ciclo y se perderá el siguiente encuentro de su equipo por sanción. Será el primer duelo del campeonato que el atacante no dispute en lo que va de campaña, esencial en el plantel dirigido por Paco López, que solo ha sido capaz de sumar un punto, el obtenido precisamente este sábado, sin su participación anotadora o asistente. Una baja capital a pesar de que su rendimiento ha caído en las últimas jornadas.

El técnico, sin demasiados recursos sólidos en las bandas, tendrá que buscar una fórmula para reemplazar al que hasta ahora ha sido el futbolista revelación del conjunto rojiblanco, del que es máximo goleador con cinco dianas. También se ha convertido en el jugador más desequilibrante de la Liga, como desprenden los 37 regates que ha efectuado con éxito, faceta en la que nadie le supera. Unos guarismos que, unidos a su influencia en el juego granadinista, le permitieron ser convocado con la Selección Española absoluta y debutar con La Roja. Desde aquella concentración, sin embargo, Bryan ha sido una sombra del que arrancó la temporada como un tiro.

La magia del malagueño ha aparecido en las últimas cuatro jornadas con cuentagotas, en alguna acción aislada que no llegó a ninguna parte. No ha vuelto a ver puerta desde su doblete al Barça, ni tampoco ha producido pases de gol en este tiempo. Ha insistido como siempre, pero no le ha salido nada de lo que ha intentado y, por momentos, ha parecido frustrado. De hecho, de sus cinco amarillas, tres las ha visto en este periodo, dos por protestar y una por simular un penalti en El Sadar.

El Granada ha sufrido este apagón del malagueño. Enlazó tres derrotas consecutivas tras la convocatoria de Bryan con España y ha visto mermada su capacidad para generar peligro, nublado al alcanzar la zona decisiva del campo. Ante el Getafe, no obstante, logró rescatar un punto en otra actuación grisácea del extremo, sobre cuyo margen de crecimiento redundó Paco López tras el duelo. “Con él hay que seguir insistiendo en el trabajo, en su mejora. Él lo sabe”, expuso, antes de señalar precisamente su “regularidad en los partidos”. Sin el atacante, el técnico valenciano deberá escoger entre recuperar a Álvaro Carreras a medio camino entre ser extremo y carrilero, alinear a Puertas o Callejón, que suponen una alternativa natural, o variar el dibujo.

Sin apercibidos

Bryan es el segundo jugador de la plantilla que cumple ciclo en lo que va de curso, después de que lo hiciera Gumbau hace dos semanas. Paco López no corre, por el momento, el riesgo de perder a algún futbolista más por acumulación de cartulinas, pues no dispone de ningún otro apercibido. Sí dispone de cuatro hombres con tres amarillas: Ricard, Ignasi Miquel, Sergio Ruiz y Gonzalo Villar. Con dos, se encuentran Carlos Neva, Torrente y Melendo, además de Lucas Boyé, que se perdió un partido por sanción al ser expulsado con roja directa ante Osasuna. André Ferreira, Álvaro Carreras, Víctor Díaz, Manafá, Uzuni, Puertas y los lesionados Miguel Rubio y Vallejo han visto una tarjeta.