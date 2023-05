Ignasi Miquel: "Tenemos que pensar sólo en nosotros"

Ignasi Miquel ha comparecido en rueda de prensa antes de que su equipo reciba en Los Cármenes al que un día fuera su equipo, el Lugo. El central ha hablado de cómo está el vestuario tras el último empate a domicilio frente al Alavés, de las opciones de ascenso directo de los suyos, de las decisiones arbitrales o del papel de la afición. También ha subrayado la última actuación de André Ferreira y su entrada en el once por el lesionado Raúl para después acordarse de su etapa en el Lugo -del que se ha querido acordar también una vez confirmado su descenso a Primera RFEF- y no se 'ha mojado' sobre su compañero favorito en la zaga. El '14' rojiblanco ha instado a dejar a un lado el exceso de confianza que podría conllevar enfrentarse a un rival sin nada en juego: "Ni mucho menos van a venir aquí a pasar el rato". El Granada CF tiene mucho que ganar... y también que perder.

Ambiente en el vestuario. "Yo no recordaba una Segunda División tan igualada, sobre todo, en el tramo final con tantos equipos peleando por los puestos. Pero sí que es verdad que veo al equipo con una mentalidad, con una sonrisa en la cara y con unas ganas tremendas del sábado. El viernes sí que es cierto que no es el mejor resultado que queríamos nosotros o que fuimos a sacar, pero tal y como se puso el encuentro hay sensación de unidad, de garra y de seguir peleando hasta el último momento y eso me da una tranquilidad y confianza en el equipo tremenda. El sábado es el primer paso que tenemos que hacer para transmitir esa ambición que tenemos en el campo".

Confianza en el ascenso directo. "Yo creo que llevamos varios partidos que eran muy enfrentamientos directos. Sobre todo, yo creo que todos los equipos de arriba hay momentos que están mirando a los otros encuentros a ver qué pasa para ver tus posibilidades y llega un momento que se ha decidido que tenemos que mirarnos a nosotros mismos. El sábado somos los primeros en jugar, tenemos que hacer nuestros deberes y después poner la presión a los demás. No tenemos que pensar en nada más. Estoy convencido que si hacemos los deberes estaremos entre los dos de arriba".

Jugar con André o Raúl. "Sólo tenemos buenas palabras hacia él. Hacía unos siete meses que no jugaba, tuvo una lesión larga, después ha tenido un par de cosas que le han impedido tener esa regularidad en el entrenamiento y el nivel que dio el otro día fue tremendo. Sí que es verdad que la parada del penalti tiene todo su mérito, porque nos mantuvo en el partido y en la pelea. Puede que, hablando de presencia, Raúl tenga algo más, pero vimos que André es atrevido con y sin balón. Balones laterales, córners nos sacó de más de un apuro y total confianza en él. Nos la demostró a principio de temporada y el otro día, que ofrece garantías de sobra. Es una pena la lesión de Raúl porque nos sostuvo en más de un partido para poder competir por puntos, pero eso es lo bueno de tener una plantilla tan competitiva, porque sabemos que si uno es baja va a haber otro que va a mantener el nivel porque es capaz de hacerlo".

Mejor compañero en la zaga. "Sinceramente, igual que lo que ellos dirían, no hay un favorito. Sabemos perfectamente qué características tenemos unos y otros y es adaptarse a tu compañero. Tendrás gente que tienes que estar más encima para que esté activada y otros que sabes que te van a sacar de un apuro en diferentes acciones. Así que es adaptarse, saber con quién estás jugando y, la verdad, sinceramente no tengo ningún problema, porque todos son tremendos profesionales".

Decisiones arbitrales cuestionables. "Son acciones que pasan y para mí no es lo que pasó, sino como el equipo reaccionó, tanto los que estábamos dentro como los que estaban en el banquillo. Entonces, a mí eso me da la seguridad de que el equipo está preparado para todo lo que se le pueda poner en contra. Son acciones que pasan, te enfadas con ellas porque crees que no han sido lo más justas posible, pero tenemos que adaptarnos. Los árbitros son seres humanos, todos nos equivocamos, nos va a gustar más o menos, pero hay que vivir con ello y ya está. Para mí la reacción del equipo de cuando terminó el partido, de cómo estaba el ambiente en el vestuario me encantó porque ves que la gente tiene esas ganas, esa ambición y aunque se pongan las cosas en contra se va a hacer ese paso adelante, seguir ahí y competir hasta el último momento".

Vuelta a Lugo. "Mi recuerdo es muy bonito de Lugo. Lo que sí quiero transmitir es esa confianza y ese 'lo siento' al club por bajar a Primera RFEF. Son cosas que pasan, es triste, pero van a salir adelante seguro. Ellos me dieron el paso a llegar a Primera División, mi año y medio fue excepcional, pero aquí hay que pensar ahora en uno mismo, en lo que tenemos que dar el sábado. Es verdad que ellos no se juegan nada, pero ni mucho menos van a venir aquí a pasar el rato. Tenemos que ser nosotros dentro del campo de hacerle las cosas difíciles, que se sientan incómodos desde el primer momento y estoy seguro de que las 20.000 personas que van a venir al estadio van a ayudar a que ellos no estén en ningún momento cómodos. El equipo que se juega todo somos nosotros, tenemos que generar para que desde el primer momento ellos tengan sensación de agobio, de ver que no vamos a esperar ni un minuto en ir a por el partido y eso es lo que tenemos que pensar".

Papel de la afición. "Muchas veces no se dan cuenta ellos de lo que nos genera a nosotros su apoyo, sea una buen acción defensiva, un gol, en momentos de apuro que notas que están con nosotros... Cuando aprietan 20.000 personas dentro del campo se nota de una manera tremenda y que sigan, que quedan dos partidos, que vamos a luchar por algo muy bonito y que vamos a estar convencidos de que juntos se puede conseguir".