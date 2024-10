Gonzalo Villar y Ricard Sánchez han analizado en zona mixta la derrota del Granada contra el Levante, la primera de Fran Escribá al frente del cuadro nazarí. "El equipo ha dado la cara hasta el final", ha resaltado el mediocentro, en la misma línea en la que se ha expresado posteriormente el goleador del plantel en esta jornada. Ambos han coincidido en que ahora el foco granadinista está en "ganar el miércoles y el sábado".

"El equipo venía en una gran dinámica. Con dos despistes, se colocan 0-2, y luego es un equipo que tiene bien el balón, centrocampistas de calidad, y es complicado", ha señalado Villar. "Hemos tenido 3.000 centros para poder empatar, ocasiones también claras. Si hubiéramos empatado, con el apoyo de la gente y jugando en casa, habríamos ganado. Igual que después de ganar no teníamos tiempo de celebrar nada, la Liga es muy larga y no pasa nada por una derrota", ha ahondado el mediocentro, de vuelta tras ser suplente en Castellón. "El equipo necesita de todos. El otro día, el míster decide hacer cambios, rotar e involucrar a todos los compañeros. Si queremos subir a Primera División de manera directa, que es el objetivo, necesitamos a los 25 que hay en plantilla. Desde que ha llegado el míster, el equipo está en una dinámica muy buena. El de hoy, ha sido el más complicado, pero no van a ser todos de color rosa", ha resuelto.

El Levante, ha afirmado Villar, "ha planteado un encuentro muy complicado". "Era un rival muy incómodo y ha hecho un gran partido. Por momentos, nos han superado, pero también en otros lo hemos hecho nosotros. Ponerte 0-2 te complica mucho. Si hubiéramos tenido una pizca de fortuna en alguna de las ocasiones que hemos tenido para empatar, habría sido otro", ha escrutado, antes de lamentar que los rojiblancos han "puesto demasiados centros al área, un poco sin pensar". "Vas perdiendo y quieres meter el balón en el área para ver si pasa algo. Revisaremos el partido, lo veremos de nuevo", se ha encogido.

"La temporada tiene muchos partidos, pero estoy muy confiado en que vamos a ganar el miércoles y también el sábado. El primer gol creo que es un poco de mala suerte, porque estamos todavía colocándonos, sacan rápido y nos cogen ahí. Por mi parte, asumo que estábamos todavía colocándonos, hablando entre nosotros. Ellos lo han hecho bien. Hemos estado un poco empanados. El 0-2 en un fallo de marca te hace daño. A levantar la cabeza, que esto es muy largo", ha incidido el centrocampista. Ricard, por su parte, se queda "con la reacción de intentar remontarlo hasta el final y conseguir la victoria". "La afición es de 10, nos apoya en las buenas y en las malas. Cuando todo suma, se pueden conseguir cosas muy bonitas", ha augurado.

"Hoy nos ha tocado perder, pero estamos en la línea. Tenemos que seguir sumando, remando. Esto es muy largo", ha recordado el lateral del Granada, quien ha insistido que los rojiblancos están "todos a una". "El balón parado en Segunda División es fundamental. A nosotros, nos ha restado bastante durante este año. Es aprender de nuestro errores y mejorar", ha indicado. "Tener competencia como es Rubén, que tiene un gran nivel, nos mejora a todos. El equipo lo nota", ha apostillado, cuestionado sobre su compañero.