Escribá: "No quedo insatisfecho por el partido, aunque sí por el resultado"

El entrenador del Granada, Fran Escribá, se ha reconocido contrariado por la derrota de su equipo frente al Levante, aunque no así por la actuación de sus pupilos. "No quedo insatisfecho por el partido, aunque sí por el resultado", se ha encogido el técnico rojiblanco, quien considera que el marcador "afea muchas cosas". "Al principio nos costó, ellos tenían más control sobre el juego", ha admitido, si bien cree que las tornas cambiaron tras el descanso. "Nos faltó frescura. Ellos acumularon mucha gente y, aunque dominamos el partido claramente a partir del 1-2, nos costó. Han sabido defender muy bien en general", ha analizado.

El técnico rojiblanco ha incidido, precisamente, en ese trabajo de protección del Levante. "Ellos defendieron bien, tienen buenos centrales. Acumulaban a mucha gente en área", ha afirmado, antes de puntualizar que ha "echado en falta algún tiro más desde fuera del área, porque cuando un equipo está cerrado, a veces, la forma de abrir es con un tiro exterior". "Hay fallos. Hay veces que no te penalizan y veces que sí. Kocho suele entrar al remate y se quedó fuera", ha sintetizado la acción del primer tanto del Levante, en lo que ha definido como "un desajuste". "Lo que sí que no hubo fue relajación ni nada por el estilo. Eso no le pega a este equipo y sé que no ha sido así", ha subrayado. "Sabíamos que la primera derrota, antes o después, iba a llegar. Hay que sacar una lectura de todo esto e intentar mejorar", ha simplificado.

Cuestionado sobre los errores de su plantel, Escribá ha detallado que planteó inicialmente "un 4-4-2, pensando que se les podía hacer daño por fuera". "Es cierto que ellos aparecieron mucho por dentro y nos hacían superioridad. El cambio táctico nos vino bien, pero ya íbamos 0-1", ha lamentado. "Haremos autocrítica. Igual que huyo de euforia, lo hago de lo contrario. De aquí al final de la temporada tiene que haber victorias, y esto convencido de que más que derrotas", ha incidido. "No deja de ser fútbol. Posiblemente, alguno de los cuatro que hemos ganado, salvo el de Tenerife, pudo acabar en empate", ha alargado, antes de advertir que los futbolistas del Levante "tienen muchas cosas buenas, pero si en algo además destacan es que corren fenomenal".

"La parte con la que me quedo es que es difícil no romperte o que no sea un correcalles, y creo que el equipo lo consiguió", ha afirmado, antes de recordar las ausencias en defensa. "Hemos tenido mala suerte, y estoy muy contento con los que han jugado, con que se nos ha acumulado una serie de bajas atrás", ha esgrimido. Para paliarlas, ha concedido a Oscar Naasei la posibilidad de debutar. "Estoy contento con él. Por el tipo de futbolistas que teníamos enfrente, que son gente muy rápida, sabíamos que era el central idóneo para este tipo de partidos. Sabíamos que con un solo delantero, la salida del balón no iba a ser muy difícil. Estuvo correcto con balón y luego tuvo dos o tres cambios de orientación muy buenos. Estuvo muy intenso. Dentro del fastidio de la derrota, creo que el chico tuvo un excelente debut", ha elogiado.

Escribá ha admitido también su disgusto, preguntado al respecto, con la falta de acierto a balón parado. "Estuvimos tirando faltas y hay gente que las tira muy bien. No estuvimos acertados. Me cabrea más el hecho de que solo fuera un lanzador, porque siempre da mucha información al portero. Seguiremos mejorando eso", ha expuesto, sin demasiado tiempo para reparar en la derrota por la proximidad del siguiente duelo. "La Copa es complicada. Todos los años hay sorpresas en las primeras jornadas. Rotaremos gente, pero vamos a ir con un equipo muy serio", ha avanzado. "Perdiendo, estamos esperando ya el partido de Copa, pasar la eliminatoria, porque nos importa. Sabemos que no la vamos a ganar, pero nos la vamos a tomar muy en serio", ha concluido.

Julián Calero

El entrenador del Levante, Julián Calero, por su parte, ha resaltado la relevancia que tiene el triunfo en Los Cármenes. "Cualquier victoria es importante en cualquier campo, porque la Segunda División es complicadísima, pero el del Granada es uno de los más difíciles", ha asegurado, para seguidamente recordar que los rojiblancos "venían en una dinámica muy positiva". "Desde la llegada de Fran Escribá, todo eran cosas buenas lo que le estaba pasando al equipo", ha señalado. "Son tres puntos, pero son muy importantes por lo que significan", ha sostenido, antes de asegurar que el conjunto nazarí "aspira a todo, sin duda alguna". "Que nos veamos compitiendo contra todos es una muy buena noticia", ha zanjado.