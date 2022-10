"Si André Ferreira quería seguir jugando a nivel profesional, operarse era la decisión correcta"

André Ferreira permanecerá cuatro meses alejado de los terrenos de juego tras ser intervenido quirúrgicamente este viernes de la lesión tendinosa que sufrió en el Estadio Gran Canaria. "Si quería seguir jugando a nivel profesional, la operación era la decisión correcta para él", sostiene Lasse Lempainen, el cirujano que le operó en Madrid, en una entrevista concedida a GranadaDigital. El doctor finlandés incide en el éxito de la actuación y asegura ser positivo con respecto a la futura recuperación del guardameta.

El luso sintió dolor en el muslo de su pierna derecha en un golpeo durante el encuentro entre el conjunto rojiblanco y Las Palmas, unas molestias que le impidieron continuar sobre el terreno de juego. La dolencia, en apariencia, era muscular, pero las pruebas diagnósticas a las que se sometió descartaron la lesión fibrilar y apuntaron hacia una avería de carácter tendinoso. "Tiene lo que se llama una rotura del tendón proximal del recto anterior o femoral. Significa que el tendón de este músculo se arrancó (sic)", precisa Lempainen.

👏🏼❤️🏥 ¡Nuestro guardián @imandref_1 ha sido operado con éxito! Ya queda día menos para volver a defender nuestra portería. #𝙀𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙇𝙪𝙘𝙝𝙖 🇦🇹 pic.twitter.com/rtIn7ZbrHF — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 7, 2022

El análisis de la lesión con el servicio médico del club y el propio especialista finlandés determinó que la "la vía más aconsejable para resolver esta dolencia es la quirúrgica", como especificó la propia entidad nazarí en un parte médico oficial. "El tipo de lesión que sufrió fue tan grave que la operación era el mejor método de tratamiento para él. Es un portero y su pierna dominante estaba lesionada", argumenta el doctor Lempainen.

"Las lesiones en el recto anterior son muy comunes entre los futbolistas. Y sabemos que los tiros de larga distancia son mecanismos de lesión típicos de estas dolencias. En porteros sucede frecuentemente", sostiene el especialista, quien incide en que la rotura tendinosa que sufrió André Ferreira "sucedió durante un típico disparo". El pasado viernes, pasó por el quirófano "con éxito", como indicó el club rojiblanco en un comunicado oficial, que acompañó de una imagen del futbolista junto con el doctor y el coordinador de los servicios médicos del Granada, Dioni González. El luso también recibió la visita del director deportivo, Nico Rodríguez, y de su representante. Durante la intervención, "las estructuras lesionadas fueron reparadas". "La operación fue bien y estoy muy satisfecho con ella. Soy muy optimista en cuanto a que pueda continuar su carrera tras hacer una buena rehabilitación", abunda el cirujano.

Programa de rehabilitación

En este sentido, Lempainen estima un largo proceso de recuperación. "Mi estimación es que esté preparado para realizar una actuación completa en aproximadamente cuatro meses", afirma. Esto supone que el portugués no pueda vestirse de corto hasta, al menos, febrero del próximo año, un periodo que abarca 17 encuentros de Liga, a los que se suman los dos que ya se ha perdido desde que ingresó en la enfermería. Hasta entonces, desarrollará una estrategia de reincorporación específica. "Hemos planeado el programa de rehabilitación y el proceso se realizará junto con el cuerpo médico del Granada. Yo estaré también involucrado durante este proceso", subraya el cirujano.

Este plazo estimado, no obstante, es el previsto si no surgen problemas durante su recuperación. Una posibilidad que Lempainen no descarta, aunque se expresa con optimismo. "El riesgo más alto de que una lesión muscular o tendinosa sea recurrente es que exista una lesión previa. Por eso, siempre existe riesgo de una recaída", matiza el doctor finlandés. "Intentamos hacer las cosas bien para reducirlo", puntualiza.

Un especialista en estas lesiones

El doctor Lempainen es un especialista en el tratamiento de este tipo de lesiones, con una amplia experiencia en la intervención y recuperación de jugadores de fútbol. Actualmente, trabaja en el Sports Hospital Pihlajalinna de Turku, en Finlandia, si bien ha comenzado a colaborar recientemente con el Hospital Internacional Ruber, en Madrid, y la clínica Ripoll y De Prado. "Me he especializado en lesiones musculares y tendinosas, como las del muslo, el recto anterior, el aductor y el Tendón de Aquiles. Y también he tratado estas lesiones en futbolistas antes. En el mismo día que operé a André, intervine otra lesión similar. Fue a otro jugador portugués", señala. Se trata de Joao Batxi, del Krasnodar, cuya dolencia se focaliza en el músculo y que también viajó a la capital de España para pasar por sus manos.

El doctor Lempainen, además, goza de la confianza tanto del Granada como de su entrenador, Aitor Karanka, que ya había sido operado en el Hospital Internacional Ruber cuando era jugador del Real Madrid. No se trata de la primera vez que trabaja con el club rojiblanco. "Antes, este mismo año, operé a Santiago Arias, que tuvo una lesión en el muslo", revela. El colombiano, aunque su pronóstico fue una incógnita durante buena parte del curso y llegó a parecer que no podría volver a jugar en lo que restaba de campaña, disputó los últimos encuentros del ejercicio. Con André Ferreira, que en estos días descansa en casa con su familia, la previsión es mucho más optimista.