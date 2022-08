El Granada intenta convencer a Melendo para que fiche por el cuadro nazarí. El club rojiblanco está interesado en el mediapunta catalán, que es agente libre desde que abandonó el Espanyol, y trata de seducirle para que se incorpore al conjunto que dirige Aitor Karanka, como avanzó Relevo y ha podido contrastar GranadaDigital. Se trata, no obstante, de una opción muy compleja. El futbolista, cuya llegada al Elche se frustró cuando ya se encontraba en la ciudad ilicitana, tiene pretendientes en Primera División y sus pretensiones económicas serían elevadas. A pesar de ello, se deja querer por la entidad granadinista.

El entorno del jugador afirma que en este momento "hay alguna posibilidad" de que Melendo se una al Granada. "Es un equipo estupendo", elogian desde su círculo cercano, pero no niegan que la intención del mediapunta es seguir compitiendo en Primera. El Girona está bien posicionado para acometer su fichaje y el Elche no se olvida de él. Las conversaciones entre el conjunto rojiblanco y el propio futbolista, por el momento, continúan, con los nazaríes intentando persuadirle para que recale en Segunda. Nico Rodríguez, director deportivo granadinista, ya lo logró con José Callejón, si bien con el ex del Espanyol no existen lazos familiares que lo faciliten.

Melendo, jugador zurdo nacido en 1997, creció en la cantera del Espanyol hasta asentarse en su primer equipo. Debutó con los ‘pericos’ en la temporada 2016/2017 y su relevancia fue creciendo. Conoció la Segunda División con el descenso del conjunto catalán, con el que ascendió y jugó el último curso, hasta que finalizó su contrato. En total, son 161 los duelos disputados con la elástica blanquiazul, en los que ha anotado cinco goles.

El Granada mantiene abierto, por otro lado, el frente de Víctor Meseguer. La negociación del club rojiblanco con el Mirandés no habría profundizado, según trasladan a este periódico desde la dirección deportiva de Anduva. Las posturas seguirían distantes, a tenor de lo deslizado por dichas fuentes, después de que la oferta inicial de la entidad nazarí no resultara satisfactoria. Esta, de algo más de un millón de euros, como subrayan desde el club jabato, se aleja de los aproximadamente tres ‘kilos’ estipulados en su cláusula de rescisión. La entidad burgalesa aceptaría la venta del mediocentro por una cuantía mayor, que se acercase a lo fijado en su cláusula.