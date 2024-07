El Granada CF ha presentado este martes en la sala de prensa del Estadio Nuevo Los Cármenes, la campaña de abonados de la temporada 2024-25. Antes de dar comienzo a las declaraciones, se proyectó un vídeo con el eslogan: 'No hay nada en la vida como ser del Granada'; un emotivo vídeo en el que un padre y un hijo se abonan a la Eterna Lucha tras el descenso y no abandonar al club.

Comparecieron en sala de prensa el director general, Alfredo García Amado, y el responsable de ticketing, Fran Ruano.

García Amado declaró que la campaña va dirigida "al sentimiento" después de una temporada desilusionante. "Apelamos al corazón, al escudo. Un vídeo que cuando lo vimos por última vez nos emocionamos, que es lo que intentamos transmitir. Una campaña dirigida a todo el granadinismo".

"Va a ser una campaña de toda la provincia", y agradeció a los ayuntamientos de Las Gabias, La Zubia, Ogíjares, Maracena, Churriana de la Vega, Albolote, Huétor Vega, Motril, SantaFe, Huétor Tájar, Guadix, Salobreña y Almuñécar-La Herradura. "Queremos que nuestra masa social sea para eso hemos desarrollado esta campaña agresiva", aclaró.

Precios

Sobre los precios, Amado confirmó que "son los mismos que la temporada pasada, no tienen vinculación para la temporada que viene e incluye play off", en caso de necesidad; además del primer partido en casa de Copa del Rey, partidos del Recreativo Granada y femenino, y el Trofeo Ciudad de Granada, que el director general afirmó que este curso "lo vamos a celebrar".

La campaña es presencial y con cita previa. Estas citas se abren mañana, plazo renovación 2 de agosto. Del 6 al 9 de agosto cambios de localidades y nuevas altas 12 agosto. Además, aquellas personas que se quedaron en lista de espera para retirar su abono el año pasado tendrán preferencia en este caso.

Habrá una nueva iniciativa para los abonados con un sorteo final temporada entre abonados que hayan asistido al 90% de los partidos para un campeonato de 60 personas, para hacer un campeonato que se llamará Fieles granadinistas, no se conoce aún si en la Ciudad Deportiva o Nuevo Los Cármenes.

Venta

Uno de los temas más candentes en la actualidad del Granada es la posible venta del club. Ante ello, García Amado señaló que "Sophia Yang trabaja en el día a día de la entidad. Comparezco yo en cuanto a cuestiones relacionadas con el club. Si la presidenta no comparece acerca de una posible venta de la entidad, es que ese proceso de venta no existe".

"En las negociaciones no intervengo. El club está encabezado por mi. Hay clubes atractivos y el granada sigue siendo uno de ellos. Me llegan un montón de llamadas. Los que tienen la potestad de hablar son los accionistas, es decir Sophia. Yo no he desmentido nada", declaró sobre si desmentía una posible venta.

Sobre la presidenta afirmó que sigue funcionando en el club como normalidad. Está implicada en todas las esferas del club. Hablará si lo ve conveniente y cuando lo crea necesario. Mientras que no haya novedades, seguiré saliendo yo a hablar con vosotros".

La investigación de la Guardia Civil también fue cuestionada al director general en la comparecencia. "La Guardia Civil nos dio a conocer que había abierta una investigación del club. No estábamos al tanto hasta su comunicación. A partir de ahí, colaboraremos con la Justicia todo lo posible para esclarecer el asunto", declaró

Proyecto deportivo

Bruno Méndez y Augusto Batalla han sido dos de los jugadores que podían quedarse y no lo han hecho. "El primero no pertenece al Granada, sino que estaba cedido de River Plate. Le hicimos una muy buena oferta que declinó. No podemos esperarle eternamente. En cuanto a Bruno, tenía la posibilidad de irse del club si se bajaba a Segunda. También se le transmitió una oferta destacada para seguir, pero él no lo ha visto así. Hemos hecho un gran esfuerzo por ambos", confesó.

En cuanto a la parcela deportiva, habrá cambios para reforzar el fútbol base y el 'scouting'. Amado desveló que se van a incorporar a cuatro personas para mejorar el 'scouting' del primer equipo. Se repartirán por España y Europa. También tendremos colaboradores puntuales en América Latina". Además, anunció la incorporación de un icono del granadinismo como es Lucas Alcaraz como director de la Ciudad Deportiva.

De hecho, sobre la Ciudad Deportiva declaró que han tenido que hacer dos modificaciones. "Una en lo que respecta a la iluminación. Tanto la Liga F como la Federación nos van a exigir más en el campo de la Ciudad Deportiva a los que nos queremos anticipar. Necesitamos contar con infraestructuras suficientes y eficaces para competir. Otra modificación tiene que ver con la plantilla femenina y fútbol base. Vamos a incorporar vestuarios y zonas independientes para cada equipo".

Amado quiso tener buenas palabras para Guillermo Abascal, el nuevo entrenador del Granada, pues cree que tiene "un gran conocimiento futbolístico. Va a triunfar, ya veréis. Viene con muchas ganas de triunfar. Causa grandísima impresión. Matteo Tognozzi lo presentará la semana que viene".

En cuanto a las sensaciones que le transmiten por la calle, Amado aseguró que "hay de todo. Es evidente que hay desilusión. Voy por toda la ciudad y lo siento, esto es fútbol. La temporada pasada salió todo redondo y esta temporada no. La gente te tira de las orejas, pero es fútbol. Entiendo la desazón, hemos descendido con 21 puntos. Veo en general al granadinismo con ilusión, a pesar de esa tristeza".

Presupuesto por descenso

Al descender a Segunda división, los derechos audiovisuales bajan. No obstante, el Granada tiene una ayuda al descenso. "Es un 60% al permanecer solo un año en Primera. Las ventas de Bryan o Samu no entran en el límite salarial de la presente campaña. Aún no tenemos la cuantía exacta de salarios, pero está claro que tenemos menos presupuesto que el año pasado. Vamos a sufrir un poco más", resaltó.

Una de las novedades esta temporada es que, inicialmente, no habrá Grada de Animación. "Esas localidades se van a vender al público. Pretendemos crear una grada joven donde tengan cabida muchos colectivos jóvenes: universitarios, peñas... El club no estaba cómodo con la actual grada joven". Además,en la madrugada de este martes han aparecido pintadas en las inmediaciones del recinto del Zaidín. Sí que habrá gradas supletorias en las cuatro esquinas esta temporada, aunque de proveedor distinto.

Caso Líbero

El Caso Líbero sigue coleando en las oficinas del Nuevo Los Cármenes, otro de los temas por el que se ha paralizado la venta del club. "Hay una cuantía principal de 9 millones y medio que el club debe depositar en calidad de fianza. Tenemos ese dinero preparado. La sentencia, si se da el caso, puede hacer subir la cantidad total hasta los 35 millones. Estamos pendientes de que se resuelva la situación", sentenció.