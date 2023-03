El Granada CF coge velocidad de crucero en el tramo clave

El Granada suma y sigue y, con la última victoria en el Carlos Belmonte, alcanza ya los nueve partidos sin conocer la derrota. Los de Paco López, que desplegaron sobre el tapete del campo del Albacete una primera media hora de fútbol 'champagne' orquestada por el trío de centrocampistas Bodiger-Pol Lozano-Melendo, terminaban certificando una victoria que es oro.

El conjunto nazarí saltó al césped del Albacete con la buena noticia del empate del Levante y sabedor de que un triunfo suyo trasladaría la presión a sus principales competidores por el ascenso directo, que comparecían esta jornada después de los granadinistas. Y, visto el transcurso de ella, y a falta de saber lo que haga el líder frente al Mirandés, surtió efecto: pinchazo de Las Palmas en el derbi canario y del Alavés ante la 'Ponfe'. Una jornada 32 perfecta que, además con la victoria frente al Albacete, deja a tiro de los rojiblancos lograr lo que no se consigue desde la 61/62, alcanzar los diez encuentros consecutivos sin perder. Un posible hito para que este conjunto de Paco López se haga un sitio en la historia del club, mientras coge velocidad de crucero en la lucha por el ascenso directo.

Ibiza, Andorra, Villarreal B, Tenerife, Huesca, Málaga, Burgos, Ponferradina y Albacete. El conjunto de Rubén Albés, uno de los rivales directos, ha sido el último en sumarse a la lista de los equipos que no han logrado infligir una derrota a los rojiblancos. Con el de la tarde albaceteña van nueve partidos seguidos en los que el Granada no ha dejado de sumar y que justifica la segunda posición que ostenta en la tabla pase lo que pase en el enfrentamiento que cierra esta jornada 32 entre el Mirandés y el líder Eibar. Precisamente, sólo el conjunto armero puede presumir en las últimas fechas de contabilizar unos números más positivos que los de Paco López, con cuatro victorias y tan solo una derrota en los cinco últimos enfrentamientos. Tres triunfos y dos empates son los registros del conjunto nazarí que se ha crecido coincidiendo con el bajón de rivales directos como Las Palmas, Levante, Alavés o el propio Albacete.

La sociedad Uzuni-Ricard conquista Albacete

Ricard Sánchez y Uzuni hicieron buenas dos conexiones de fantasía para que su equipo se llevara de vuelta los tres puntos a Granada. El lateral diestro volvió de lesión tras la Ponferradina y Paco López no titubeó para devolverle directamente al once y el carrilero ha demostrado que ha vuelto como un tiro. El catalán fue, como tantas otras veces en la temporada, la definición perfecta de todo lo que se puede pedir de un lateral y su actuación frente al Albacete resultó una confirmación más de por qué, si está disponible, es indiscutible para Paco López. A esa gran primera media hora de los rojiblancos le estaba faltando el premio del gol. Hasta que apareció Ricard para recorrer toda su banda en vuelo y servir una asistencia de lujo para que Uzuni, el más listo de la clase, se adelantara al defensor y rematara a placer anotando su vigésima diana del ejercicio.

De un tiempo a esta parte, al igual que al equipo, el 'killer' albanés es otro lejos de Los Cármenes. Especialmente enchufado se le vio desde el minuto uno en el Carlos Belmonte. Sus compañeros lo sabían y no dudaron en buscarle. Así, como no podía ser de otra manera, suyas fueron las ocasiones más claras de los rojiblancos para haberse adelantado en el marcador antes de esa jugada completada por el propio Uzuni que supondría el primer tanto del encuentro.

El '11' no dudó en Albacete en echarse el equipo a la espalda y liderar el ataque de los suyos. Indetectable, a punto estuvo de enviar a guardar un balón de córner servido magistralmente por Callejón que sacó la zaga del Albacete sobre la línea. Su movilidad continua en busca de socios en la parcela ofensiva no cesó, incluso, se podía ver al delantero retrasar su posición para asociarse por dentro y trabajar en la construcción. También trató de buscar la sorpresa desmarcándose para que el propio Raúl Fernández desde la portería le pusiera un gran balón en largo en el que su disparo se iba a marchar por poco por encima de la meta rival. Tanto intento tendría finalmente su premio en el jugadón de Ricard por derecha que Uzuni acompañó perfectamente para estar donde tiene que estar un '9' y abrir la lata anotando su gol 20 en su cuenta particular.

Con la reanudación del partido, el albanés siguió al acecho del gol y a punto estuvo de castigar un grave error en el despeje de Bernabé donde le cayó un balón muerto en el área. Sin embargo, el máximo goleador de la Liga Smartbank tiene algo más que el gol entre ceja y ceja e iba a demostrar que también posee una gran visión de juego que le permite escoger la decisión más correcta en cada jugada. Así es como en esta ocasión de una asociación con Neva por banda izquierda y, aun con posibilidad de disparo, se fue hacia dentro y vio la incorporación de Ricard por derecha que con un disparo raso cruzado batía al guardameta local. Uzuni le devolvía así el regalo a Ricard, cambiando su rol de goleador a asistente para este segundo tanto. La única nota 'negativa' es que el delantero no estará disponible ante el Oviedo, al igual que Weissman, porque acude a la llamada de su selección. El goleador forzó la quinta cartulina para cumplir el ciclo y quitarse esa carga. Tarea difícil para Paco López reemplazar todo lo que aporta Uzuni sobre el verde. Su único delantero puro en la convocatoria ante los asturianos será Famara Diédhiou.

El mejor juego 'coincide' con la vuelta de Melendo y Paco López exhibe 'fondo de armario'

Casualidad o no ante el Albacete volvió Melendo y el Granada hizo otra vez con él sobre el césped desplegó unos de los mejores minutos de la temporada. El técnico valenciano sorprendió al dejar sin ningún minuto al '21' en el sufrido empate frente a la Ponferradina en Los Cármenes en la que confesó ser una decisión puramente técnica en función de las exigencias del partido. En el Carlos Belmonte, Paco López devolvió al once al ex del Espanyol junto a escuderos con los que ha demostrado un gran entendimiento como Bodiger y Pol Lozano y la sala de máquinas funcionó como un reloj, sobre todo la primera media hora de encuentro.

Lo cierto es que es innegable que el equipo es uno con el '21' sobre el césped y otro muy diferente sin él. El entrenador lo sabe, pero insiste en la importancia de las rotaciones para que los rivales no se acostumbren a una misma idea de juego, de ahí que dé bola también a los Sergio Ruiz, Antonio Puertas o Perea. Paco López tiene confianza plena en su plantilla y los resultados le siguen dando la razón y es que, también en Albacete, los cambios ayudaron a amarrar una victoria vital. Si el Granada CF consigue el ascenso será una promoción de todos.