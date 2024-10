Vecinos por Lobres denuncia "el grave impacto ambiental" y los riesgos de la actividad en la cantera Santa Teresa

La asociación Vecinos por Lobres ha denunciado las "graves consecuencias" que está produciendo la actividad de la cantera Santa Teresa. En un comunicado, el colectivo ha subrayado "el grave impacto ambiental, las continuas molestias e interferencias en la calidad de vida de la población más cercana, los riesgos para la salud y la inseguridad que genera su proximidad al colegio", así como que no se estarían cumpliendo "los requisitos legales exigidos para su explotación".

"La explotación minera, ubicada a menos de 500 metros de las viviendas, ha provocado una serie de problemas que ponen en riesgo la salud y seguridad de los residentes, especialmente de los niños y niñas del Colegio Cervantes, situado a tan solo 400 metros de la cantera. Desde este verano hemos sufrido varias detonaciones. La última fue el pasado 12 de septiembre a las 14:16 horas. Con la vuelta al periodo escolar la vibración generada por la cantera sacudió el colegio Cervantes, provocando miedo e incertidumbre en los niños que se encontraban en el comedor. Muchos de ellos creyeron que se trataba de un terremoto. Este incidente ha puesto de manifiesto el peligro y el malestar al que están expuestos los escolares y la población en general", sostiene la asociación.

Vecinos por Lobres sostiene en su denuncia que "las detonaciones con explosivos, como la ocurrida el pasado 12 de septiembre, generan temblores, daños contrastables en viviendas, un ambiente de inseguridad y el constante ruido de maquinaria pesada, camiones y golpes en la piedra", además de que "las nubes de polvo que genera la actividad de la cantera, afectan la salud respiratoria de los vecinos y contaminan el entorno". "Es imposible mantener unas condiciones de limpieza y salubridad en las viviendas, incluso con las ventanas cerradas. Esta cantidad de arena y polvo en nuestras calles y plazas públicas, generan una impresión de deterioro en el entorno. Este efecto invasivo de polvo es especialmente perturbador para la agricultura de la zona, empeorando las condiciones laborales, afectando a la calidad y a la producción, devaluando las propiedades", esgrime la asociación.

"La actividad minera, genera una impresionante alteración en el paisaje natural, próximos a una zona turística encajada en una amplia cuenca panorámica, como son la forma, color, textura, afectando también a la flora y fauna de la zona", argumenta el comunicado, a lo que añade que "la constante lluvia de polvo" ha hecho de su vida "una lucha por respirar aire limpio". "Esta contaminación particulada, producto de la intensa actividad minera en la cantera, se acumula en nuestros hogares, en los juguetes de nuestros hijos y en el aire que respiramos, provocando una serie de problemas de salud como sequedad en la garganta, carraspera, tos, alergias y agrava enfermedades respiratorias como el asma. La cercanía de la cantera, a tan solo 400 metros de la escuela, expone a nuestros hijos a un riesgo sanitario inaceptable", sentencian los vecinos.

"La intensificación de la actividad minera, con un aumento en las explosiones y vibraciones, no solo agrava la calidad del aire que respiramos, sino que también genera un ambiente de inseguridad y temor en nuestra comunidad, dificultando nuestra tranquilidad y bienestar. Según nuestra investigación, basada en reuniones con el Ayuntamiento y el análisis de la documentación disponible, la actividad de la cantera Santa Teresa se desarrolla sin licencia municipal. La cantera se ubica en una zona clasificada como suelo no urbanizable de protección paisajística, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Salobreña de 2001, el cual no han sido modificado desde entonces. La ausencia de la correspondiente licencia municipal evidencia un claro incumplimiento de la normativa vigente", ahonda el escrito.

Por todo ello, Vecinos por Lobres reclama "el cese inmediato de las actividades de la cantera, al carecer de la autorización municipal necesaria; una investigación exhaustiva de todas las irregularidades cometidas en el funcionamiento de la cantera; la restauración completa del medio ambiente afectado por las operaciones mineras; el compromiso firme de todas las administraciones para garantizar la seguridad y calidad de vida de los vecinos y vecinas de Lobres, cumpliendo estrictamente con la legislación vigente". "Los afectados y afectadas hacen un llamamiento a las autoridades competentes para que tomen medidas urgentes y pongan fin a esta situación que está afectando gravemente a la población de Lobres", apostillan.