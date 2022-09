Petit Niang, un referente en la sombra para guiar a los rojinegros en la aventura de la ACB

Seis temporadas en ACB, campeón de la Basketball Champions League y de la Copa Intercontinental y el reciente ascenso a la Liga Endesa con el Covirán Granada, este es el palmarés de Petit Niang, referente en la sombra de los rojinegros para su estreno a la ACB.

Pablo Pin destacó el pasado martes, en la rueda de prensa concedida a los medios de comunicación, la importancia de tener jugadores en el equipo con un gran conocimiento del juego y de la liga. Se habló de Dejan Todorovic y de Alex Renfroe, los fichajes de este verano parece que acaparan ese “galardón” de ser los guías del equipo en la ACB, pero no hay que olvidar al pequeño de los Niang.

El senegalés regresará a la máxima categoría del baloncesto español tras abandonarla al término de la campaña 20/21 para fichar por el Covirán. Su trayectoria con el Lenovo Tenerife y el Coosur Real Betis será muy importante dentro de la pista, pero también fuera de ella, en especial, para aconsejar a los compañeros en los momentos difíciles, sobre todo a nivel mental. Los objetivos han cambiado, ya no se es el favorito, ahora se lucha por permanecer en la categoría y para ello habrá que pelear con los mejores equipos del país. Será una temporada muy dura, pero Niang ya conoce lo que es estar en este rol.

“Debemos estar preparados mentalmente de que igual que podemos empezar muy bien, puede que arranquemos muy mal. Vendrán momentos malos, esta temporada no va a ser como la anterior, pero tenemos que estar juntos. Tanto el entrenador como nosotros debemos estar tranquilos y, sobre todo, no cambiar ninguna dinámica. Lo más importante es no perder la confianza en nosotros y estar mentalizados de que vendrán esos malos momentos”, señala el pívot.

La cuenta atrás para el inicio de la campaña más ilusionante del club granadino ya está en marcha. Se hacen cábalas pensando en cómo será el año, qué equipos estarán en la liga de los rojinegros… Sin embargo, esto son pensamientos de los aficionados y de los propios periodistas, Petit Niang lo tiene claro, en la ACB nunca se sabe qué puede ocurrir.

“El año pasado quien se imaginaba que Burgos o Andorra iban a bajar de categoría o que Breogán llegaría a jugar la Copa del Rey. Puedes pensar que has fichado a los mejores jugadores y luego no ganar ni un partido. Lo que tenemos que hacer es empezar bien la temporada, tener claro nuestro objetivo y no compararnos con ningún otro equipo, en esta liga cualquiera puede ganar”.

Competencia en el juego interior

La llegada de Cristiano Felício hará, muy probablemente, que el protagonismo del senegalés sobre el parqué disminuya. El titular será el brasileño y el rol de Niang pasará a ser el de revulsivo, una posición que el número 7 de Covirán ya tiene asumido. “Soy consciente de mi situación, mi rol será ayudar en lo que pueda. Ya he jugado en ACB y siempre he intentado ir ganando minutos sobre la pista”. Nada de conflictos, lo importante siempre será el grupo. “Que él juega 30 o 10 minutos y el equipo va bien, pues todos contentos. Todo lo que yo pueda aportar al equipo, ya sea energía, rebotes, tapones, puntos… lo que sea que necesite el equipo, eso trataré de dar”.

Independientemente de lo que suponga el fichaje de Felício, Niang señala que su incorporación “nos va a ayudar mucho este año en la ACB porque tenemos que aportar más energía que los demás, intentar jugar más rápido y su ayuda nos va a venir muy bien”.