De menos a más. Así es como ha transcurrido lo que va de curso para el Granada Femenino, que tuvo un inicio de competición algo dubitativo y cerró el año poniendo contra las cuerdas a uno de los equipos de la parte alta de la tabla, Osasuna. Un penalti en contra en el 78', que no desaprovecharon las visitantes, privó al conjunto dirigido por Roger Lamesa de cerrar el año con victoria ante su público. Una afición que está cada vez más entregada y gana adeptos a cada partido. "No sabía yo que jugaban tan bien", comentaba un espectador que se estrenaba, con el Granada-Osasuna, en un encuentro de la sección femenina en la Ciudad Deportiva, el último antes del parón navideño.

Lo cierto es que las rojiblancas, haciendo gala del lema del club, 'Eterna lucha', están logrando enganchar progresivamente a más gente con su juego y la filosofía de no rendirse hasta el final. El camino no ha sido fácil y, podría decirse, que la victoria frente al Betis en Copa de la Reina es el gran punto de inflexión. Eso, y el estado de forma de dos jugadoras que se han convertido en capitales en este Granada femenino: Pamela y Naima. La centrocampista uruguaya es el faro sobre el que orbita todo el juego granadinista y es la proyección de lo que quiere Roger Lamesa sobre el verde. En esa última jornada frente a Osasuna la medio, en un momento de juego detenido, se acercaba a recibir instrucciones del cuerpo técnico antes de dar un auténtico recital en la línea medular.

Pamela, el 'cerebro' de este Granada femenino

Pamela es una de esas jugadoras que todo entrenador quiere en su equipo y es que, a sus 27 años, añade a su veteranía, la calidad de una centrocampista que va más allá de su zona de influencia. 'Pam', como la conocen en el vestuario, es una de esas futbolistas que demanda cada vez más el fútbol moderno, que combina el talento innato con un despliegue físico que le permite llegar a todas las zonas del campo. La uruguaya encarna a la perfección ese perfil box to box y el partido del pasado domingo 18 de diciembre fue la mejor muestra de ello. La internacional por Uruguay dio una auténtica masterclass en la medular participando muy activamente en la creación y salida de balón. 'Socia de todas', Pamela estaba siempre bien colocada y era la encargada de orquestar las transiciones defensa-ataque. Ella misma, con la conducción de balón exquisita que le caracteriza, era la primera en imprimir verticalidad al juego rojiblanco y sumarse al juego de ataque.

En la entrevista a GranadaDigital previa a la eliminatoria de Copa de la Reina, Pamela trataba de restar importancia a su contribución en la faceta anotadora situando por encima su aportación al juego global del equipo. No obstante, la medio tiene gol y ya lo ha demostrado en varias ocasiones esta misma temporada, la última precisamente ante Osasuna. Allí, la futbolista uruguaya, muy activa también en ataque, iba a anotar en el 33' un tanto que firmaría cualquier killer de área. En ese instante, como en el resto del partido, Pamela iba a estar en el sitio justo que precisaba la acción para aparecer en el área pequeña y cabecear a la red un gran centro de Alba Pérez desde la derecha. El tanto, a posteriori, del empate ante las rojillas era la guinda a una actuación de 10 a nivel individual de la jugadora con el '8' a la espalda.

Naima se confirma como la killer del Granada

Si el crecimiento del Granada femenino en el final de esta primera vuelta no se entiende sin la figura de Pamela en la medular, tampoco lo hace sin la presencia de su máxima goleadora: Naima García. La extremo zurda llegaba este verano procedente del Real Zaragoza y han hecho falta pocos meses para confirmar que el club rojiblanco acertó de pleno en su contratación. La delantera maña ha caído de pie en el equipo granadinista y se ha ganado a pulso la condición de titularísima de la que goza a día de hoy.

La atacante ha respondido a la confianza del técnico como mejor sabe: anotando goles. Algunos de ellos han sido además decisivos para los intereses del Granada, tanto en competición doméstica como en el torneo del KO. En el recuerdo de la afición granadinista seguro que hay sitio ya para el doblete con el que se vencía al Espanyol en la jornada 4 o el tanto de la 'tranquilidad' que aseguraba la presencia de las nazaríes en octavos de Copa de la Reina. Naima suma ya siete tantos entre todas las competiciones, pero su aportación va mucho más allá de la faceta anotadora. La ex del Zaragoza ha hecho suyo el carril izquierdo, destacando por su facilidad para desequilibrar y marcharse en velocidad de las defensas rivales. Sin embargo, y aunque es habitual verla caer a la banda zurda, también alterna fases de partido entrando por dentro e, incluso, en alguna ocasión apareciendo por la derecha.

La propia jugadora, que firmaba una gran actuación para contribuir a dejar en el camino al Betis en Copa, reconocía estar viviendo un momento dulce desde su llegada al equipo: "deportivamente me están saliendo las cosas". Sin embargo, el rendimiento no viene solo y para Naima ha sido clave la rápida adaptación a la ciudad y, sobre todo, el sentirse arropada por sus compañeras y staff desde el primer día: "es un equipo muy familiar". En este ambiente, encontrar la mejor versión de la delantera era cuestión de tiempo y el Granada femenino ya ha empezado a disfrutar de ella. "He venido para dar un plus", afirmaba, y ese salto de calidad que ha aportado tiene al conjunto rojiblanco séptimo en la Primera RFEF y en octavos de Copa de la Reina.

Un final de primera vuelta prometedor que ilusiona a los granadinistas ante lo que puede estar por venir. Es tiempo de cargar pilas, porque el 2023 empieza sin respiro para el conjunto de Lamesa con la visita al Athletic Club B y los octavos de Copa frente al Alavés. El tren del Granada femenino no se detiene y quiere prolongar tras las vacaciones la buena dinámica que le ha hecho sumar puntos a cada partido desde el empate frente al DUX Logroño. Sobran los motivos para seguir soñando.