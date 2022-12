El tablero político nunca vive años tranquilos, una circunstancia que se ha visto agravada en los últimos años debido a escenarios anormales como una pandemia mundial. El 2022 no ha sido una excepción, tampoco para Granada, que atesora la ambición de acoger proyectos de calado en el futuro. Las fuertes apuestas han traído consigo una unidad que se convertirá en un elemento de pega cuanto más se acerquen los períodos electorales de 2023. Las urnas han deparado este año que la Junta de Andalucía es monocolor con el azul del PP. Las presentes navidades son una muestra de que el Covid-19 ya no está tan presente en lo cotidiano, algo que no se podía pensar hace doce meses.

Aesia no; IFMIF-Dones sí

El calendario anual en Granada acaba con un mal sabor de boca tras el adiós a la opción de acoger la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia). La candidatura lo tenía todo. El atractivo que aporta la Universidad de Granada contaba con el respaldo de instituciones, empresariado, sindicatos y todos los agentes sociales de la provincia. Echar tanta carne en el asador es uno de los motivos por los que tanto ha dolido la elección de La Coruña.

Paco Cuenca, alcalde de Granada, ha dejado más que patente su enfado con la decisión tomada por el Gobierno, que ha esgrimido argumentos técnicos. Tal ha sido su insistencia en las últimas semanas que desde su partido le pidieron "mesura". El primer edil reunió a los integrantes del Pacto por Granada y estos acordaron iniciar acciones judiciales. El paso dado cuenta con el apoyo de colectivos que se manifestaron frente al Consistorio para pedir también transparencia y explicaciones al Ejecutivo. Tras el jarro de agua fría, los representantes de la Junta de Andalucía no se han cortado a la hora de mandar recados al Gobierno central.

El proyecto que si tiene Granada como destino es el acelerador de partículas. El IFMIF-Dones se construirá en el polígono industrial de Escúzar, aunque todavía falta por conocer la fecha de arranque de las obras de la faraónica infraestructura energética. Formar parte de una acción que supondrá un cambio histórico también cuenta por supuesto con la suma de todos los agentes sociales y administraciones granadinas, que quieren reforzar lo máximo posible el concepto de que Granada es 'ciudad de la ciencia'. La creación de iniciativas como el Pacto por Granada muestra la intención de que exista un camino a seguir gobierne quien gobierne, un aspecto que será puesto a prueba cuando la campaña de los comicios municipales asome y las garras se afilen.

El Consistorio de la capital ha puesto sobre la mesa en los últimos meses la posibilidad de implantar una tasa turística, una idea que por ahora no ha cogido forma, pues desde San Telmo no hay respuesta positiva, mientras que los hosteleros locales tampoco están de acuerdo. El equipo de gobierno si ha sacado adelante otras iniciativas como la bajada del IBI de cara al próximo año o un nuevo Plan Albayzín después de décadas. El Ayuntamiento también tiene pendiente cerrar con el Granada CF la concesión a largo plazo de Los Cármenes, una historia que nunca parece tener final.

Duro adiós a Corpas y Castillo Higueras

La política granadina se ha despedido prematuramente de dos hombres que trabajaron desde la Plaza del Carmen por mejorar la ciudad. El año comenzó con la muerte del exconcejal Castillo Higueras tras ser agredido en plena calle. Una cámara captó las imágenes del violento atraco que sufrió, lo que ayudó a llevar a cabo la detención del individuo. Así se marchó tristemente una persona que "se rebelaba por Granada".

En mayo llegó el doloroso adiós a José María Corpas. El concejal de Economía del Ayuntamiento falleció a los 62 años a causa de un cáncer de Páncreas, pero trabajó por Granada hasta casi sus últimos días. A nivel autonómico, Javier Imbroda murió tras una larga lucha contra el cáncer.

Jesús Cándel, archiconocido como Spiriman, no se dedicó ni mucho menos a la política, pero su lucha contra las administraciones, con enfrentamientos más o menos sonados, no serán un impedimento para que la ciudad le otorgue una distinción que será estudiada, según adelantó el alcalde.

Elecciones andaluzas para la historia

Los comicios del 19 de junio en Andalucía dieron mucho de sí. El Corpus, que regresó con todo su esplendor, se convirtió por algunos momentos en una pasarela de candidatos. La noche electoral arrojó un triunfo histórico para el PP con mayoría absoluta para Juanma Moreno, quien se ha tatuado y todo para recordar en su piel sus 57 escaños. Granada, punto fuerte de la formación con la presencia de Marifrán Carazo vivió una larga jornada que terminó con mucha euforia en la sede de Andrés Segovia.

Dicen que la alegría va por barrios, pues PSOE y Ciudadanos se vieron en la cruz de la moneda. Los socialistas achacaron el resultado al hecho de no movilizar a la ciudadanía, mientras que el partido naranja, fuera del Parlamento, no encontró remedio para detener la caída cuesta abajo y sin frenos que sufre desde hace tiempo.

Por Andalucía acudió a las urnas con el enésimo intento de unir a la izquierda, una tarea que nunca es fácil. Su cabeza de lista en la provincia, Alejandra Durán, se congratuló de "llevar el pueblo de Granada al Parlamento" con los cinco escaños cosechados. Vox, fiel a su estilo, fue por su lado. El partido no quiso realizar valoración alguna en Granada tras el chasco de sus resultados. Santiago Abascal se imaginó a Macarena Olona presidiendo la Junta, pero jamás pensó que iba a terminar enfrentado con ella tras su salida de la formación de ultraderecha. La ciudadanía acostumbrada de sobra a votar con frecuencia en los últimos años, ya sabe que este 2023 tendrá doble ración con municipales y nacionales.

Las consecuencias de una guerra

No existe duda de que la invasión rusa de Ucrania ha volcado el tablero político a nivel mundial. El presidente ruso, Vladímir Putín, anunció el 24 de febrero una "operación militar" en Ucrania, y desde entonces el mundo trata de entender con asombro y horror un conflicto que ha provocado un efecto dominó devastador. Los mandatarios de todo el mundo se plantean mientras qué hacer ante un país que no cede ante sanciones económicas y además amenaza con frecuencia con la carta del suministro de gas.

Los combustibles, los alimentos y hasta casi respirar cuestan más que hace doce meses. La escalada de precios existente es un reto que va a estar sobre la mesa de los gobiernos. El Ejecutivo español aprobará este martes el tercer plan anticrisis con la necesidad de que la cesta de la compra deje de sangrar a la ciudadanía. La realidad es que pagar 1,50 euros por un litro de diésel parece ahora barato cuando en realidad es un disparate. Asimismo, las facturas de la luz se han aliviado tras la aprobación de la excepción ibérica, pero llegaron a cifras de ciencia ficción.

El ansiado regreso de la normalidad

Muchas familias se han sentado en Nochebuena y Navidad juntas en la mesa con un número de comensales que no se reunían desde 2019 a causa del coronavirus. Este 2022, la ciudadanía ya ha dicho adiós a elementos como el 'pasaporte Covid' o la obligatoriedad de llevar mascarilla en interiores. Aún así, la protección sigue siendo obligatoria en el transporte público, una norma que desde Sanidad se ha defendido a capa y espada.

La recomendación ha estado secundada por los sanitarios, que dejaron claro antes de la llegada del otoño que las infecciones respiratorias podían aumentar tras dos años de defensa férrea contra el Covid-19. En noviembre, muchas familias han tenido a sus pequeños con bronquiolitis, que ganó el espacio abandonado por la pandemia. A pesar de la pérdida de terreno, el coronavirus sigue presente y así lo atestiguan los datos facilitados por la Consejería de Salud cada semana. El mundo ya era consciente de que la erradicación total no era posible, por lo que no está de más no olvidarse de todo lo aprendido.