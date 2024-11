Fran Escribá deberá hacer encaje de bolillos para componer este sábado una alineación con la que recibir al Eldense. El Granada no podrá contar con Kamil Józwiak ni con Rubén Sánchez, expulsados ambos en La Romareda, que se unen a una lista de lesionados que va creciendo cada semana. Tras la visita a Zaragoza inscribieron su nombre en este último grupo Sergio Ruiz y Gonzalo Villar, lesionado el primero en la rodilla y descartado el segundo durante el calentamiento con unas molestias. Con el murciano existe algo más de optimismo, pero se sigue antojando complejo que pueda llegar a tiempo.

Es la medular, precisamente, el área más perjudicada por las ausencias. Si finalmente no llegara ninguno de los dos futbolistas que cayeron en Zaragoza, Manu Trigueros y Martin Hongla serán los únicos mediocentros de la plantilla a disposición de Escribá. Una pareja que hasta el momento no ha aparecido de inicio en ningún once del técnico valenciano, aunque sí en algunos tramos de encuentros. El canterano Juanma, que suele acompañar a los mayores en los entrenamientos y ya ha entrado en tres convocatorias este curso, gana enteros para entrar en la lista del Granada como alternativa, indiscutible con el Recreativo aun sin minutos con el primer equipo por ahora.

Atrás, el equipo también está cogido con pinzas, ausentes también desde hace varias jornadas Loïc Williams y Carlos Neva. Ricard y Brau son los únicos laterales disponibles, sin posibilidad de recambio. En el centro de la zaga, Oscar Naasei ya fue titular contra el Levante, aunque se cayó del once en Zaragoza, donde hicieron aguas Ignasi Miquel y Miguel Rubio. Pablo Insua también propone otra posibilidad, pero su estado es una incógnita, sin minutos desde septiembre a pesar de que, a priori, se encuentra plenamente recuperado de su lesión.

Sin Tsitaishvili la próxima semana

La baja de Józwiak, sancionado con dos partidos, también limita las opciones del Granada en las alas, aunque supondrá un mayor problema en la próxima jornada. Este fin de semana, Tsitaishvili, Pablo Sáenz y Corbeanu se disputarán los dos puestos de las bandas, pero el georgiano ha sido convocado por su selección nacional para jugar en el próximo parón, por lo que no podrá competir contra el Sporting de Gijón. Se enfrentará en sendos partidos de la Liga de las Naciones a Ucrania (será apenas tres horas antes de la cita granadinista) y República Checa (19 de noviembre a las 20:45 horas).

Escribá tendrá entonces que elegir tan solo entre dos extremos naturales, aunque también desde el Recreativo viene llamando a la puerta Rodelas, habitual en la dinámica del grupo. Existe otra posibilidad, de momento poco explorada por el técnico valenciano, más allá de tramos concretos de alguna cita, que implicaría la ubicación de Reinier junto a la cal. Sin embargo, el brasileño parece convencer más al entrenador rojiblanco como enganche, en la que es su posición natural y donde mejor ha rendido.

El encuentro contra el Eldense también puede propiciar un cambio en la meta, aunque este ya sería por decisión técnica. Luca Zidane volvió a jugar en Copa del Rey y, aunque Mariño ha mantenido un nivel elevado, recientemente ha salido en la foto de alguno de los goles encajados por el Granada. El gallego ha sido indiscutible desde el movimiento en el banquillo, pero la recuperación del francés elevó la competencia, ahora intensificada por dos derrotas consecutivas. Otra variante más en la cabeza de Escribá, que acostumbra a no hacer demasiados borrones en su pizarra si la cosa funciona, pero obligado en esta ocasión.