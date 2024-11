Pablo Pin: "Quiero que salgamos con la determinación de ganar los partidos"

No rotundo a la posibilidad de incorporar nuevas piezas a la plantilla. Pablo Pin se mostrado claro y conciso en torno a la pregunta que todo el mundo formula sobre Covirán Granada. El técnico rojinegro quiere seguir trabajando con los jugadores que componen su equipo y no piensa en futuras llegadas, de momento. La concentración se fija en el duelo de este fin de semana ante un Manresa que viene de dar el gran campanazo al vencer a Unicaja por 40 puntos de diferencia. Eso sí, el propio Pin recalca que "lo mismo que pierdes puedes ganar contra cualquiera".

¿Cómo parar a Manresa?: "Tenemos que encontrar las situaciones de ataque para poder llevar bien el balón donde necesitamos, reducir malos tiros y reducir pérdidas porque ellos aprovechan mucho la agresividad defensiva. Trabajar bien el balance. Tiene que ser un trabajo muy completo para parar el ritmo al que juegan".

Sensaciones del equipo: "Hay que hacer un ejercicio personal de cada uno para buscar la parte a mejorar y tener mucha mentalidad. Hemos hablado con los jugadores individualmente recordándoles cosas que saben hacer bien. No todo es negativo, tenemos que intentar darles confianza e insistirles que nuestro camino debe ser seguir trabajando. El tiempo te pone en tu sitio si uno trabaja cada día al máximo se encuentra la recompensa".

Manresa, un equipo al que aun no se le ha ganado: "Quizás cuando jugamos en su campo tenemos que tener muy claro que el inicio es muy importante. Ello en los dos últimos partidos que han jugado vienen de ganar de 40. El inicio es importante para que no cojan confianza. El año pasado estuvimos a punto de ganarles. También hay que tener un punto de suerte que no hemos tenido contra ellos".

Amine Noua y su labor defensiva: "Obviamente es necesaria la actitud defensiva. Amine a nivel ofensivo puede desequilibrar, pero en defensa tiene que mejorar. Él mismo se ha visto jugar y ha aceptado que no salió con la intensidad necesaria. No fue un aviso, es una decisión que se toma durante el partido. Quiero que salgamos con la determinación de ganar los partidos y para eso hay que aportar en ataque y en defensa".

Presión: "Tenemos una opción como Manresa que no ha perdido en su campo, recibimos a Coruña y luego viene Breogán tras las Ventanas FIBA, que nos ponen la situación muy complicada y que hace que un jugador regrese un miércoles cuando viajamos un viernes. Existe la presión, claro. Cuando se está a este nivel tienes que estar dispuesto a aceptarla y a vivir con ella. Es algo a lo que estamos acostumbrados. Vienen partidos que son importantes, pero para el rival también. Lo mismo que pierdes puedes ganar contra cualquiera, creo que nadie apostó un +40 de Manresa contra Unicaja".

Agustín Ubal y su buen partido ante Bilbao: "Si con19-20 años no le echas ganas sería un problema. Para él es una temporada importante porque quiere dar un paso adelante. Creemos que está en sitio bueno para eso. Es un jugador competitivo. Durante la semana no entiende de historias, busca dar el máximo cada día. Ese es el carácter que necesitamos y que ese punto de energía lo tengamos todos a la misma vez y en el mismo partido. Agus seguirá contando con minutos, es importante que no se despiste".

Mercado: "Es bastante pronto. Se hace seguimiento del mercado obviamente, jugadores que ya han sido cortados, otros que ya han terminado en sus ligas… Ni queremos hacer un fichaje ni tenemos la posibilidad económica de fichar. Cuando llegue el momento ya veremos"