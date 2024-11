"No me gusta haber jugado. Lo tengo clarísimo", ha comenzado Fran Escribá, entrenador del Granada, su comparecencia posterior a la derrota de su equipo en Zaragoza. "No tiene sentido. Todos sabemos que hay cosas mucho más importantes que esta y que cualquier otra. A mí me gustaría estar como está mi familia, en Valencia, ayudando a quitar barro, a la gente. Nos han dicho que hay que jugar. Cumplimos y hemos trabajado exactamente igual que en cualquier semana", ha expuesto, dejando el fútbol en un segundo plano. "Hay que tener un poquito más de respeto por todo lo que está pasando", ha incidido, antes de, ya orientando su rueda de prensa hacia el encuentro, subrayar que "no es una excusa para la derrota".

El técnico rojiblanco ha señalado que el análisis del duelo "hay que hacerlo desde el minuto 1, en este caso más que nunca, porque ha sido clave para entrar". "En el primer minuto les hemos metido en el partido de lleno", ha sostenido Escribá. "Hemos tenido 10 o 15 minutos feos, en los que cada vez que Iván (Azón) arrancaba, que sabemos que es un hombre muy potente, nos generaba muchos problemas. Tener tres dentro sabíamos que nos podía dar un control de partido que no tuvimos. Después tuvimos alguna ocasión, alguna llegada, menos de las que esperábamos, pero ajustamos un poco mejor en defensa", ha analizado el preparador granadinista.

La lesión de Sergio Ruiz le "obligó a jugar con dos puntas", una alternativa que, como ha reconocido el entrenador del Granada, "era el plan B". "El 2-0 viene en una pérdida nuestra que no debemos tener. Tuvimos el 2-1 y ahí la liamos nosotros. No he visto la acción, pero no necesito verla. ¿Qué ganas por ir a quitarle el balón al portero? Se pierde más tiempo. Entiendo que debe de haber habido alguna agresión para que el árbitro le haya sacado la roja. Con el tiempo que se pierde y la tangana que se monta, hemos sido poco inteligentes", ha expresado.

La "gran felicidad" de Víctor Fernández

Víctor Fernández, entrenador del Zaragoza, no ha ocultado que siente "una gran felicidad" tras ganar al conjunto nazarí. "Para mí, es una satisfacción que el equipo tuviera el viento a favor desde el inicio, y más ante un rival de las características del Granada", ha expuesto el técnico zaragocista, quien ha subrayado que sus pupilos han tenido "momentos brillantes de fútbol". "Lo importante es que nos hemos posicionado bien a nivel táctico. Está claro que estamos lejos de la perfección, pero para nosotros era muy importante ganar", ha ahondado, antes de reconocer que su adversario "es muy bueno". "Ha marcado en todos los partidos y hoy no ha sido una excepción", ha apuntado. "Nos han metido un golazo. Solo hay que descubrirse ante Uzuni, que la ha clavado por la escuadra", ha apostillado.