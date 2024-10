Escribá: "Hemos ganado con mucho sufrimiento y eso no va a cambiar"

Fran Escribá no se fía del Tenerife, por más que la clasificación le sitúe en este momento como el peor plantel de Segunda División. "Confiarse sería un error enorme. Las posiciones en esta jornada no tienen nada que ver en muchos casos con lo que va a ocurrir al final", ha advertido el entrenador del Granada en la rueda de prensa previa al choque entre rojiblancos y canarios, convencido de que el cuadro tinerfeño "tiene menos puntos de los que merece". "Tengo clarísimo que va a salir de ahí", ha sostenido, antes de asegurar que el encuentro "va a ser muy duro". "La gente no tiene que olvidar que hemos vencido 0-1 y 1-0. Pudimos ganar el del Burgos, pero lo habríamos hecho también 1-2 o 2-3. Hemos ganado con mucho sufrimiento y no va a cambiar eso", ha avisado.

El técnico nazarí ha descartado únicamente a Carlos Neva, lesionado de larga duración, y Pablo Insua, "que tiene una pequeña molestia". "Como tenemos bastantes centrales y vienen dos semanas duras, son los dos únicos que no van a participar. El resto están todos disponibles", ha argumentado el preparador rojiblanco, quien, no obstante, ha afirmado centrarse exclusivamente en la cita de este sábado. "A nivel de decisiones de un once o un equipo, solo pienso en Tenerife. Sé que es mi obligación. Si el partido acaba con todo el mundo sano otra vez, voy pensando posibilidades de combinaciones. Las hemos hablado el cuerpo técnico, pero solo como posibilidades, porque lo primero es mañana", ha incidido. "Los internacionales están muy bien. De hecho, han completado y están perfectos. Ahora, es pensar en los que mejor están para mañana. El domingo por la mañana o el sábado por la noche, ya pensaremos en Castellón", ha ahondado.

En cualquier caso, Escribá sabe que cuenta con un banquillo que hasta el momento le ha ofrecido garantías. "El plan A que usamos, por decirlo de ese modo, creo que en ese momento es el mejor. Evidentemente, en el partido contra el Córdoba, la primera parte no fue lo que habíamos pensado ni planeado. Por eso haces cambios pensando en el tipo de jugadores que tienes fuera, que también lo tienes pensado. Cualquier entrenador no tiene pensado ni siquiera un plan B, sino un C y un D, porque tienes que estar preparado para todo", ha matizado, satisfecho por el rendimiento de esos recursos. "Es cierto, y dice mucho del equipo, que en los tres partidos que nosotros estamos, los cambios han mejorado al equipo. Eso es muy buena señal, de que la gente está preparada, pero eso tampoco indica a veces que el que sale en el 70’ debe salir desde el principio", ha ahondado.

"Va a haber momentos para todos", ha avanzado, con una secuencia de partidos maratoniana por delante. También ha sugerido que este sábado "puede ser el día" en el que coincidan en una alineación Boyé y Uzuni. "Lucas no estaba primero disponible y luego era Myrto el que no estaba, no han estado los dos en semanas completas juntos, pero están entrenando los dos perfectamente. No voy a decir, porque no lo siento así, que sea una delantera titular, pero evidentemente son dos jugadores de mucho nivel que pueden jugar en cualquier momento", ha expuesto.

Un Tenerife en línea ascendente

El Granada recibe en Los Cármenes a un rival, al modo de ver de Fran Escribá, en línea ascendente. "Solo hay que ver el último partido, en el que si no llega a ser por la expulsión ante un equipo como el Zaragoza, que es de los mejores que hay, posiblemente se lo hubiera llevado. Lo que pasa es que se quedó muy pronto con uno menos y, aun así, hizo un gran partido. Viendo la plantilla y su cuerpo técnico, con el conocimiento que tiene de la competición, no tengo ninguna duda de que el Tenerife va a salir de ahí. Si alguien lo mira pensando que es el último clasificado, es empezar a equivocarse", ha hecho hincapié el técnico granadinista, quien considera que el cuadro canario "se asemeja más" a los nazaríes que el Córdoba. "Es muy ordenado y tiene las cosas claras, talento y velocidad", ha descrito.

"Pepe (Mel), en cuestión de dos semanas, ha sacado a dos chicos jóvenes y ambos han hecho gol. Uno no ha cumplido ni 17 años. Además, con mucho desparpajo, muy canarios en ese sentido. Solo hay que ver la delantera, gente como Enric Gallego o Ángel, jugadores de mucho nivel. Tiene la baja importante de Sergio González, que les da mucho equilibrio. Es el jugador que les sostiene más a nivel defensivo. Un análisis de esa plantilla y de sus posibilidades le deja en buen lugar. Hay que estar preparados para todo. A nivel de juego, de ritmo y de orden, se asemeja en ciertas cosas a lo que también somos nosotros", ha analizado, con "muchísimo respeto" hacia el técnico del Tenerife. "Nos hemos enfrentado muchas veces y en distintos clubes. Por plantilla, y casi pondría delante al cuerpo técnico, estoy convencido de que ese equipo va a salir de ahí. Viene de hacer dos muy buenos partidos", ha sostenido.